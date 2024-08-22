«Легия» подписала полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Максимилиано Ойеделе перешёл в «Легию».
Игрок подписал с варшавской командой трёхлетний контракт. Хавбек был в составе МЮ на летних сборах в США.
Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Максимилиано Ойеделе перешёл в «Легию».
Игрок подписал с варшавской командой трёхлетний контракт. Хавбек был в составе МЮ на летних сборах в США.
Наконец-то начали головой думать, а то переплачивали за подписантов, поплавали за гроши или вообще свободными отпускали. Этим летом тоже много свободных ушло, но и продали и зп разгрузили
Трансферное окно «МЮ» на сегодняшний день:
Пришли:
Маттейс Де Лигт, Нуссаир Мазрауи, Джошуа Зиркзее, Лени Йоро, Угарте ?!
Проданы:
Мэйсон Гринвуд, Аарон Уан-Биссака, Альваро Фернандес, Вилли Камбвала, Донни ван де Бек, Факундо Пельистри
Свободные агенты:
Антони Марсьяль, Рафаэль Варан, Шола Шоретире, Омари Форсон, Брендон Уильямс
Наконец-то начали головой думать, а то переплачивали за подписантов, поплавали за гроши или вообще свободными отпускали. Этим летом тоже много свободных ушло, но и продали и зп разгрузили
Трансферное окно «МЮ» на сегодняшний день:
Пришли:
Маттейс Де Лигт, Нуссаир Мазрауи, Джошуа Зиркзее, Лени Йоро, Угарте ?!
Проданы:
Мэйсон Гринвуд, Аарон Уан-Биссака, Альваро Фернандес, Вилли Камбвала, Донни ван де Бек, Факундо Пельистри
Свободные агенты:
Антони Марсьяль, Рафаэль Варан, Шола Шоретире, Омари Форсон, Брендон Уильямс
но нет никакой гарантии, что из варшавской Легии Ойеделе потом не окажется в Сити или Реале?
а МЮ даже не дали шанса ему себя проявить.
возможно, это тоже "отличная" бизнес модель, продать игрока за копейки, выручить потом пару лямов с продажи в Реал...
а потом из Реала выкупить за сотню млн, как с Погба из Ювентуса)))
но нет никакой гарантии, что из варшавской Легии Ойеделе потом не окажется в Сити или Реале?
а МЮ даже не дали шанса ему себя проявить.
возможно, это тоже "отличная" бизнес модель, продать игрока за копейки, выручить потом пару лямов с продажи в Реал...
а потом из Реала выкупить за сотню млн, как с Погба из Ювентуса)))