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«Легия» подписала полузащитника «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:27

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Максимилиано Ойеделе перешёл в «Легию».

Игрок подписал с варшавской командой трёхлетний контракт. Хавбек был в составе МЮ на летних сборах в США.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
Пусть их мало, но они в тельняшках в финале кубка Англии, шансы дают как они им пользуются это их дело, майну пророс, учитывая тенденции на травмы через асфальт покупок прорастёт свой очередной воспитанник, у САФа на хлёст был воспитанников и купленных, юнцов и старожилов, сейчас всё иначе
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:16
можно при этом продолжать надеяться, что.... когда нибудь... соизволят заиграть разные Антони, Санчо и т.п.варяги... и не давать шанс своим молодым ребятам.
но нет никакой гарантии, что из варшавской Легии Ойеделе потом не окажется в Сити или Реале?
а МЮ даже не дали шанса ему себя проявить.
возможно, это тоже "отличная" бизнес модель, продать игрока за копейки, выручить потом пару лямов с продажи в Реал...
а потом из Реала выкупить за сотню млн, как с Погба из Ювентуса)))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Сумма трансфера Ойеделе зависит от количества сыгранных матчей. У «Юнайтед» высокий процент с перепродажи, а также право первоочередного выкупа игрока.
Наконец-то начали головой думать, а то переплачивали за подписантов, поплавали за гроши или вообще свободными отпускали. Этим летом тоже много свободных ушло, но и продали и зп разгрузили
Трансферное окно «МЮ» на сегодняшний день:

Пришли:

Маттейс Де Лигт, Нуссаир Мазрауи, Джошуа Зиркзее, Лени Йоро, Угарте ?!

Проданы:

Мэйсон Гринвуд, Аарон Уан-Биссака, Альваро Фернандес, Вилли Камбвала, Донни ван де Бек, Факундо Пельистри

Свободные агенты:

Антони Марсьяль, Рафаэль Варан, Шола Шоретире, Омари Форсон, Брендон Уильямс
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:41
Значит .футболист понимал что в МЮ он вряд ли будет иметь игровое время. И спокойно перешёл в гранд польского футбола
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:39
Всё таки он согласился
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