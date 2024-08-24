Кьеза согласовал контракт с «Барселоной»

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вчера, 09:47

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии близок к переходу в «Барселону». Каталонцы согласовали с игроком трёхлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 4 миллиона евро в год плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. «Ювентусу» «Барселона» готова предложить за Кьезу 10 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, итальянец выступает за «старую синьору» с октября 2020 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне Кьеза сыграл 37 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего левого вингера в 35 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта заявил, что не видит Кьезу в своей команде.