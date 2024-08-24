Кьеза согласовал контракт с «Барселоной»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза близок к переходу в «Барселону». Каталонцы согласовали с игроком трёхлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 4 миллиона евро в год плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. «Ювентусу» «Барселона» готова предложить за Кьезу 10 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.
Напомним, итальянец выступает за «старую синьору» с октября 2020 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне Кьеза сыграл 37 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего левого вингера в 35 миллионов евро.
Ранее главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта заявил, что не видит Кьезу в своей команде.
Вот итог такой политики!
Если и раньше жили по принципу 1:1, тратишь столько сколько заработал, было бы отлично, и по отношению ко всем клубам.
Вот итог такой политики!
Если и раньше жили по принципу 1:1, тратишь столько сколько заработал, было бы отлично, и по отношению ко всем клубам.
100 лямные трансферы Барселоны - отдельная тема обсуждения, где каждый персонаж имеет свою печальную историю.
Коутиньо - хав от Бога. Для Ливера он был значим, как и Брюйне для МС. У бразила был шикарный пас, удар и видение поля. А где его использовал в Барселоне бестолочь Вальверде ? Правильно - на фланге атаки. Вот тебе и результать.
Дембеле так и вовсе один из лучших правых крайних нападающих. В Барселоне, победного сезона в Ла Лиге, он делал игру, снабжая Леву мячиками. Хави, за тот победный сезон, ему должен долго проставляться . Ну а то , что Дембеле прошляпили и отпустили в ПСЖ - очередная глупость от Лапорты. У ПСЖ , кстати, он продолжает феерить вингером, оставаясь системообразующим игроком атаки.
По Артуру Мело, кстати, всё там тоже не однозначно. Бразил очень хорошо выглядел в центре и помогал в атаке, поэтому новость о его обмене на мертвого Пьянича была как гром средь ясного неба. По всей видимости это была одна из мутных финансовых тем Бартоломеу.
По Гризманну да, согласен.
100 лямные трансферы Барселоны - отдельная тема обсуждения, где каждый персонаж имеет свою печальную историю.
Коутиньо - хав от Бога. Для Ливера он был значим, как и Брюйне для МС. У бразила был шикарный пас, удар и видение поля. А где его использовал в Барселоне бестолочь Вальверде ? Правильно - на фланге атаки. Вот тебе и результать.
Дембеле так и вовсе один из лучших правых крайних нападающих. В Барселоне, победного сезона в Ла Лиге, он делал игру, снабжая Леву мячиками. Хави, за тот победный сезон, ему должен долго проставляться . Ну а то , что Дембеле прошляпили и отпустили в ПСЖ - очередная глупость от Лапорты. У ПСЖ , кстати, он продолжает феерить вингером, оставаясь системообразующим игроком атаки.
По Артуру Мело, кстати, всё там тоже не однозначно. Бразил очень хорошо выглядел в центре и помогал в атаке, поэтому новость о его обмене на мертвого Пьянича была как гром средь ясного неба. По всей видимости это была одна из мутных финансовых тем Бартоломеу.
По Гризманну да, согласен.