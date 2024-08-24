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Кьеза согласовал контракт с «Барселоной»

вчера, 09:47

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза близок к переходу в «Барселону». Каталонцы согласовали с игроком трёхлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 4 миллиона евро в год плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. «Ювентусу» «Барселона» готова предложить за Кьезу 10 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, итальянец выступает за «старую синьору» с октября 2020 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне Кьеза сыграл 37 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего левого вингера в 35 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта заявил, что не видит Кьезу в своей команде.

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:34
А зачем нам, кем они были вне Барселоны?
Я про то, что за них отдали огромные деньги даже для такого клуба как Барселона. А выхлопа - ноль!
Коут после Барселоны пропал. Гризманн в Атлетико хорош, но нет эффекта вау, как и Дембеле. Где Артур сейчас я вообще не в курсе.
В таком случае пусть играют воспитанниками!
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:26
Ни капли ерунды. Коут везде был нестабильным игроком. И не блистал в топ играл, со всякими аутсайдерами мог выдать что-то интересное, но не более. Пр Мело всё ясно, поперёк поля одни пасы, обострить вообще не в состоянии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 17:43
Ерунду не говори. В эпоху Роджерса кто был стабильный в Ливере ? Никто.
Артур в Барселоне был хорош. Чё ты там про Юве и фиалок говоришь - ваще не в тему моего ответа Агамаге. Артур в Барселоне многократно разгружал Месси от черновой работы и ассистировал на МСН.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ buzzila (раскрыть)
вчера в 16:40
А никто не даёт. Травматичный игрок, который ожиданий не оправдывает.
И вряд ли кто даст, учитывая, что его от команды отцепили.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:37
Коутиньо был нестабильным игроком в Ливерпуле, да особо и не блистал в топматчах.
Артур кроме как поперёк катать мяч ничего больше не умеет. Поэтому не заиграл в Юве и в Фиорентине жалко выглядит.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 15:57
А где новость, что старуха согласна?.. 🤔
buzzila
buzzila
вчера в 15:46
Кьеза после пары неудачных сезонов конечно упал в цене (как и весь состав Юве), но ему 26, далеко не все потеряно. Но даже сейчас по маркету он стоит 35, какие 10+3??? Была мутная схема с Артуром и Пьяничем, но там у обоих клубов был профит. А так за игрока такого уровня любой такую сумму отдаст не глядя, только кто отдаст.
Hamman
Hamman
вчера в 14:53, ред.
Нда, карьера у Кьезы получилась
прям ,, головокружительная". Ещё относительно недавно с ним связывали надежды на возрождение великого итальянского футбола, называли новым Индзаги . Ценник за сотку лямов евро переваливал. В итоге не стал даже уровня Джилардино.
Не думаю что Барселона сможет реанимировать его карьеру. Хотя за такой ценник почему бы не попробовать...
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:25, ред.
Очень хороший трансфер со всех сторон.

Ювентусу Кьеза не нужен и на него не рассчитывают. Барселоне наоборот требуется укрепление. Во вторых, Фредерико сможет перезапустить карьеру. Желаю удачи и успеха!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:06
Согласен с вашей характеристикой и ролью Дембеле в "Барселоне". Именно такого настырного, острого, техничного нападающего, создающего постоянную остроту у ворот соперника, команде не хватает в настоящее время, чтобы добиться мало - мальских успехов. Почему не прижился, для меня до сих пор загадка.
Zangiota
Zangiota
вчера в 12:43
Видимо кризис влияет на голову, и начали отцениват реально. А то уже по ценам солнечную систему покинули
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 12:41, ред.
Не всё так просто.
100 лямные трансферы Барселоны - отдельная тема обсуждения, где каждый персонаж имеет свою печальную историю.

Коутиньо - хав от Бога. Для Ливера он был значим, как и Брюйне для МС. У бразила был шикарный пас, удар и видение поля. А где его использовал в Барселоне бестолочь Вальверде ? Правильно - на фланге атаки. Вот тебе и результать.

Дембеле так и вовсе один из лучших правых крайних нападающих. В Барселоне, победного сезона в Ла Лиге, он делал игру, снабжая Леву мячиками. Хави, за тот победный сезон, ему должен долго проставляться . Ну а то , что Дембеле прошляпили и отпустили в ПСЖ - очередная глупость от Лапорты. У ПСЖ , кстати, он продолжает феерить вингером, оставаясь системообразующим игроком атаки.

По Артуру Мело, кстати, всё там тоже не однозначно. Бразил очень хорошо выглядел в центре и помогал в атаке, поэтому новость о его обмене на мертвого Пьянича была как гром средь ясного неба. По всей видимости это была одна из мутных финансовых тем Бартоломеу.

По Гризманну да, согласен.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 12:22, ред.
это начало его конца, конкуренцию Кьеза в Барселоне не выдержит
Дзамбротта в Барселоне нормально играл, но только потому что защитник, он и в Африке защитник
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:25, ред.
Лично мне будет интересно, как этот настырный, но не обладающий более никакими футбольными достоинствами футболист впишется в техничную игру команды. Странный выбор тренерского штаба. Футбол, который показывает итальянец, дОнельзя упрощает задачу соперников.по нейтрализации атакующих действий каталонского клуба.
Впрочем, в своём мнении могу ошибаться, и Кьеза посрамит меня в незнании его достоинств. Тренер знает, для каких целей тот приобретается, и как будет его использовать.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:22
А сколько надо? 130? И какая польза была от игроков, на которых были потрачены от 100 млн - Дембеле, Коутинью, Гризманн? И всякие там Артуры, которых брали за 60 млн, а отдавали за бесценок.

Вот итог такой политики!

Если и раньше жили по принципу 1:1, тратишь столько сколько заработал, было бы отлично, и по отношению ко всем клубам.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:03
Не смотря на все проблемы Кьезы, ценник бросовый. Проблема может лишь одна - итальянцы не часто вливаются в игру испанских клубов без проблем. И если удастся сыграться с партнёрами и избежать травм, то Барселоны совершит отличный трансфер.
lotsman
lotsman
вчера в 10:57
Посмотрим что он покажет в Барсе.)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:49
13 млн евро? Барселона решила поиздеваться над Ювентусом?
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:39
Раньше за сотку не продали когда давали , шас 15 стоит , законченный футболист он
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:29
Замена Дембеле, наверняка из больниц вылазить не будет
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:24
Федерико сейчас зол (по спортивному), есть , что доказывать - в Барсе будет "рвать и метать"...)
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:18
В бодрый путь
Jon718875
Jon718875
вчера в 10:09
Федя Кьезин,помоги возродить Барсу,будь человеком
am4pe4pnuqcw
am4pe4pnuqcw
вчера в 09:51
В таком клубе играть всегда почётно!!!
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