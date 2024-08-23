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Лукаку переходит в «Наполи»

вчера, 22:23

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку переходит в «Наполи».

По информации источника, клубы достигли устного соглашения о трансфере. Бельгиец подпишет с итальянской командой контракт до 2027 года.

Лондонцы приняли предложение о 30 млн евро плюс бонусы до 15 млн.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 12:21
Купили за 100 ещё при Роме и грановской, один из самых неудачных трансферов времен Абрамовича,и продали за 30 при боэли, как не странно но лучшая продажа при новых владельцах.
Артур Шатапов
Артур Шатапов
сегодня в 11:09
там если честно и как свободного агента его туда не надо было, ну ладно им виднее, через год перейдет куда нибудь уже на завершение карьеры, если опять дядя Конте к себе не приютит
vqz8uxhpuurz
vqz8uxhpuurz
сегодня в 06:12
Похоже он не стоит этих денег.
rz5w9x6dwbr5
rz5w9x6dwbr5
сегодня в 02:48
Посмотрим как он теперь деньги отрабатывать будет
Баобаб
Баобаб
сегодня в 00:34
Лукакер свои 10+ каждый сезон кладёт. Ну а реализация, тут уж извините.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:00
Дороговато 30+15. Хотя чему удивляться , если за потухшего Фелиша отдали 50млн.))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:07
невероятно))
значит, Лукаку, как джанго, теперь освобожденный.
ну, если Боули не глупец, и эти деньги заберет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:55
Конте убедил хозяев потратить огромные деньги на балласт. Похоже, что основная проблема Наполи это их тренер. Лукаку уже несколько лет, как бросил играть...
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 22:50
Продали негра....ай-ай-ай....убили негра....
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:50
Уррра, праздник 🥳😁
В первый же день по идее должен лобзать футболку Наполи 😂
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:26
Идиоты! 15 максимальная цена.
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