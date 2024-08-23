Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку переходит в «Наполи».
По информации источника, клубы достигли устного соглашения о трансфере. Бельгиец подпишет с итальянской командой контракт до 2027 года.
Лондонцы приняли предложение о 30 млн евро плюс бонусы до 15 млн.
значит, Лукаку, как джанго, теперь освобожденный.
ну, если Боули не глупец, и эти деньги заберет.
значит, Лукаку, как джанго, теперь освобожденный.
ну, если Боули не глупец, и эти деньги заберет.
В первый же день по идее должен лобзать футболку Наполи 😂
В первый же день по идее должен лобзать футболку Наполи 😂