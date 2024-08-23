Лукаку переходит в «Наполи»

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вчера, 22:23

Нападающий «Челси» переходит в «Наполи».

По информации источника, клубы достигли устного соглашения о трансфере. Бельгиец подпишет с итальянской командой контракт до 2027 года.

Лондонцы приняли предложение о 30 млн евро плюс бонусы до 15 млн.