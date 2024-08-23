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«Верона» подпишет нападающего «Лиона»

вчера, 15:44

Нападающий «Лиона» Амин Сарр перейдёт в «Верону». Речь идёт об аренде с возможностью выкупа за 5 миллионов евро. Сегодня о трансфере может быть объявлено официально.

Напомним, Сарр перешёл в «Лион» из «Херенвена» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне, выступая за «Лион» и «Вольфсбург» на правах аренды, 23-летний нападающий сыграл 17 матчей. Портал Transfermarkt оценивает шведа сенегальского происхождения в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Страсбур» подписал защитника «Лиона».

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вчера в 16:44
«Верона» значительно усиливает свою атакующую линию талантливым игроком, способным внести значительный вклад в успех клуба.
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