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Нико Уильямс — приоритетный вариант «Арсенала» для усиления атаки

вчера, 09:01

«Арсенал» обозначил вингера «Атлетика» Николаса Уильямса своей основной целью до закрытия трансферного окна.

Клуб бросит все силы на подписание игрока в ближайшую неделю. «Канониры» готовы заплатить за Уильямса прописанные отступные.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета давно следит за испанцем и хочет переманить его в свою команду.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:02
Там вроде как, отступные не проблема для многих команд, сумма не большая, но просит большую ЗП, если верить СМИ Испании.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:51
Не совсем понятно. Уильямс - левый вингер? Так, вроде бы есть Мартинелли.
Или он же не устраивает Артету?
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:37
Нико конечно же провел шикарный сезон, а учитывая то, что ему всего 22 года есть все шансы на то, что он будет еще становиться лучше и совершенствоваться как игрок, делает его привлекательным вариантом на рынке, учитывая тот факт, что у него отступные всего лишь 60 млн € (да, сейчас такой ценой никого не удивить)....Арсенал может договориться с самим игроком и просто выкупить его трансфер, как это было с переходом Парти, но вымокая вероятнось того, что сам Нико может отказаться....
Вообще, нам куда нужнее игрок в
конкуренцию/подмену Сака, левый фланг у нас более укомплектован, там и Троссард есть,и Мартинелли, и Жезус при желании может сыграть там, а вот на правом фланге один Сака....логичнее было бы туда игрока взять, но Артете виднее
В трансфер не верю, но был бы рад данной покупке
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:37
Арсенал не на шутку усиливается , Мерино , теперь этот быстроногий вингер
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:11
И Барса молча проглотит это)))ничего. Все временно... И трудные черные времена пройдут. И снова каталонский клуб будет над всеми)))
m58jzzerjhz9
m58jzzerjhz9
вчера в 10:10
Это будет отличное усиление в атаки у Арсенала
xq9xdkswab9c
xq9xdkswab9c
вчера в 09:51
Молодой, быстрый, перспективный.
wrw4gtzchd2a
wrw4gtzchd2a
вчера в 09:44
Отличное фото получилось.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:43
Коля прямо на разрыв...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:21
Раз у барсы нет денег, надо в апл!) будет хороший трансфер
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:08
Сейчас, ды и давно уже в мире футбола, всё продается и покупается. даже отступные не помеха, и их готовы платить. Все истории с переходами/не переходами становятся какими то сериалами, триллерами, драмами со слезами иногда. Потом к концу карьеры еще и книгу кто нибудь напишет. А потом будем слышать высказывания типа недавнего от М. Платини. "Нет в футболе различных школ и разнообразия стилей.... смотреть немного скучно".
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:07
Ну если финансы позволяют, то можно и попробовать подписать его.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:07
И захочет ли он покинуть Атлетик ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:06
А как на это смотрят атлеты?...
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