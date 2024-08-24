Нико Уильямс — приоритетный вариант «Арсенала» для усиления атаки

«Арсенал» обозначил вингера «Атлетика» Николаса Уильямса своей основной целью до закрытия трансферного окна.
Клуб бросит все силы на подписание игрока в ближайшую неделю. «Канониры» готовы заплатить за Уильямса прописанные отступные.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета давно следит за испанцем и хочет переманить его в свою команду.
Вообще, нам куда нужнее игрок в
конкуренцию/подмену Сака, левый фланг у нас более укомплектован, там и Троссард есть,и Мартинелли, и Жезус при желании может сыграть там, а вот на правом фланге один Сака....логичнее было бы туда игрока взять, но Артете виднее
В трансфер не верю, но был бы рад данной покупке
Вообще, нам куда нужнее игрок в
конкуренцию/подмену Сака, левый фланг у нас более укомплектован, там и Троссард есть,и Мартинелли, и Жезус при желании может сыграть там, а вот на правом фланге один Сака....логичнее было бы туда игрока взять, но Артете виднее
В трансфер не верю, но был бы рад данной покупке