Нико Уильямс — приоритетный вариант «Арсенала» для усиления атаки

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вчера, 09:01

«Арсенал» обозначил вингера «Атлетика» своей основной целью до закрытия трансферного окна.

Клуб бросит все силы на подписание игрока в ближайшую неделю. «Канониры» готовы заплатить за Уильямса прописанные отступные.

Главный тренер «Арсенала» давно следит за испанцем и хочет переманить его в свою команду.