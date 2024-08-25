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Винисиус до конца сезона отложил решение о переходе в Саудовскую Аравию

вчера, 14:24

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор решил отложить принятие решения о своём будущем до лета 2025 года, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии, которые обратились к игроку и мадридскому клубу. Они не представили официальное предложение, однако с форвардом обсуждалась годовая зарплата в размере до 350 млн евро. Отмечается, что предлагаемая сделка сделала бы футболиста самым высокооплачиваемым спортсменом. Чемпионы Испании не были готовы этим летом рассматривать продажу ниже суммы выкупа, прописанной в контракте (1 млрд евро).

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2027 года.

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:43
Я люблю краткость.. Не пиши мне портянки.. Тем более про "утку".. 👎
112910415
112910415
вчера в 18:31
хотелось бы дождаться подтверждения
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:15
Утятина
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:40
Вини как только поймет что по статусе уступает Мбаппе..сам захочет уйти из реала. Даже Роналду ушел в Ювентус ради денег и нового проекта.
Incredulous
Incredulous ответ НE Эго Ист (раскрыть)
вчера в 15:26, ред.
Надавить на Мадрид?)) Это каким образом? Во-первых, учитывая что Перес человек амбициозный и своенравный, на него надавить очень сложно, только если это ему самому не выгодно. Вспомнить хотя бы того же Роналду или Ди Марию, которые пытались надавить, и вскоре оказались вне Реала. Во-вторых, учитывая, что пришёл номинальный крайний левый нападающий в лице Мбаппе, Винисиусу сейчас нужно наоборот землю грызть, чтобы постоянно доказывать свою профпригодность на этой позиции, чтобы вдруг не проиграть конкуренцию французу. И в третьих, это всё очень попахивает жирной уткой.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 14:53
Решил надавить на Мадрид.. КДБ недавно тоже так делал.. Пустобрех.. Хе..
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:48
Значит предложение Саудовской Аравии его всё-таки заинтересовало. Конечно, деньги-то огромные. На них можно и успешную карьеру поменять. Хотя, для кого-то много денег и есть признак успешной карьеры
Вещий
Вещий
вчера в 14:40
От нулей денежных рябит в глазах...
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:38
Цифры впечатляют... взрыв мозга...
aayaf46us4r8
aayaf46us4r8
вчера в 14:28
Рано ему туда ехать, если конечно он футболист
Гость
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