Винисиус до конца сезона отложил решение о переходе в Саудовскую Аравию

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вчера, 14:24

Нападающий «Реала» решил отложить принятие решения о своём будущем до лета 2025 года, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии, которые обратились к игроку и мадридскому клубу. Они не представили официальное предложение, однако с форвардом обсуждалась годовая зарплата в размере до 350 млн евро. Отмечается, что предлагаемая сделка сделала бы футболиста самым высокооплачиваемым спортсменом. Чемпионы Испании не были готовы этим летом рассматривать продажу ниже суммы выкупа, прописанной в контракте (1 млрд евро).

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2027 года.