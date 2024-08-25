Алиссон — о Саудовской Аравии: «Это был просто интерес»

Вратарь «Ливерпуля» сообщил, что хочет остаться в клубе.

Действующий контракт бразильца рассчитан до 2027 года.

У меня есть контракт, и я хочу его выполнить и закончить или заключить новый.

Я действительно счастлив здесь. Моя семья счастлива. Я никогда не доходил до того, чтобы говорить о зарплатах и ​​подобных вещах [с саудовцами]. Это был просто интерес. Но когда вы слышите о цифрах, которые получают другие игроки, то это вас немного привлекает. Это нормально.

В конце концов, вы играете в футбол ради любви. Это то, что вам нравится делать, но это наша профессия, и мы хотим использовать годы, которые у нас есть, чтобы извлечь максимум пользы.

Когда появился интерес со стороны Саудовской Аравии, я не мог закрыть дверь для большой сделки. Но я всегда решал остаться и сосредоточиться на том, чего мы можем достичь в новом сезоне, и я действительно взволнован этим. Мы начинаем с новой энергией и с нетерпением ждём того, что принесёт нам этот сезон.