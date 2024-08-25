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Алиссон — о Саудовской Аравии: «Это был просто интерес»

вчера, 12:47

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон сообщил, что хочет остаться в клубе.

Действующий контракт бразильца рассчитан до 2027 года.

У меня есть контракт, и я хочу его выполнить и закончить или заключить новый.

Я действительно счастлив здесь. Моя семья счастлива. Я никогда не доходил до того, чтобы говорить о зарплатах и ​​подобных вещах [с саудовцами]. Это был просто интерес. Но когда вы слышите о цифрах, которые получают другие игроки, то это вас немного привлекает. Это нормально.

В конце концов, вы играете в футбол ради любви. Это то, что вам нравится делать, но это наша профессия, и мы хотим использовать годы, которые у нас есть, чтобы извлечь максимум пользы.

Когда появился интерес со стороны Саудовской Аравии, я не мог закрыть дверь для большой сделки. Но я всегда решал остаться и сосредоточиться на том, чего мы можем достичь в новом сезоне, и я действительно взволнован этим. Мы начинаем с новой энергией и с нетерпением ждём того, что принесёт нам этот сезон.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:21
Оратор, однако! Не каждый так сможет сказать да ещё с философским подтекстом! Вроде, простой футболист, а выдаёт как потомственный дипломат, выпускник Йеля или Итона! Может, это заслуга перевода?
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:59
Пока ещё многие игроки дистанцируются от Саудовской Аравии, стесняются что ли их интереса. Ничего, это скоро пройдёт. Агенты наперебой будут предлагать услуги своих клиентов.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:56
В СА уже сообразили, что выкидывать деньги на "звезд" - пустая трата времени и денег.. У Насра они уже закончились и они пошли просить их у местных "спонсоров".. Где получили отказ.. В результате Авейру недоволен, и его попросили заткнуться.. Лучше бабки вкладывать в стадионы и в детский футбол.. А уж если и приглашать кого - так лучше уж неэгоистичную и перспективную молодёжь.. "Проект" в СА потиху схлопывается.. Как и в Китае в своё время.. ☝️
Гость
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