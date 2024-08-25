Мерино прошёл медосмотр в «Арсенале»

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вчера, 09:54

Полузащитник «Реала Сосьедад» близок к переходу в лондонский «Арсенал».

По информации источника, игрок прошёл медобследование в качестве нового игрока английской команды. Клубы обмениваются документами, сделка находится в стадии завершения.

Сумма трансфера составит 32 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Контракт будет рассчитан до июня 2028 года с возможностью продления на следующий сезон.