Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино близок к переходу в лондонский «Арсенал».
По информации источника, игрок прошёл медобследование в качестве нового игрока английской команды. Клубы обмениваются документами, сделка находится в стадии завершения.
Сумма трансфера составит 32 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Контракт будет рассчитан до июня 2028 года с возможностью продления на следующий сезон.
Он становится мешком, скупает сильных игроков просто подряд. Потом они сидят по лавкам не играя. Здоровой атмосферы в раздевалке больше не становится.
Он становится мешком, скупает сильных игроков просто подряд. Потом они сидят по лавкам не играя. Здоровой атмосферы в раздевалке больше не становится.
Если бы его купили года 3 назад, можно было порадоваться, а сейчас пустая трата денег.
Если бы его купили года 3 назад, можно было порадоваться, а сейчас пустая трата денег.