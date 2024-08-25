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Мерино прошёл медосмотр в «Арсенале»

вчера, 09:54

Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино близок к переходу в лондонский «Арсенал».

По информации источника, игрок прошёл медобследование в качестве нового игрока английской команды. Клубы обмениваются документами, сделка находится в стадии завершения.

Сумма трансфера составит 32 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Контракт будет рассчитан до июня 2028 года с возможностью продления на следующий сезон.

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Все комментарии
Ximelin
Ximelin
вчера в 12:16
Стоит пожелать ему удачи в АПЛ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:09
У Арсенала много денег...
Он становится мешком, скупает сильных игроков просто подряд. Потом они сидят по лавкам не играя. Здоровой атмосферы в раздевалке больше не становится.
sv_1969
sv_1969 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 11:05
В его задачи не входит вроде забивание голов! А так он в центре вполне норм справляется!
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:06
Хорошо проявил себя на Евро он им поможет
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:05
Плохой трансфер для Арсенала. Мерино уже вышел на свой максимум и не будет прогрессировать и этого максимума недостаточно для задач в АПЛ. У него даже на уровне Ла Лиги не больше пяти мячей за сезон.

Если бы его купили года 3 назад, можно было порадоваться, а сейчас пустая трата денег.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:57
Добротный игрок, поможет в центре поля
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