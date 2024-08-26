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Слот — про Каррагера: «Кто-нибудь его когда-нибудь слушает?»

вчера, 12:31
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подшутил над бывшим защитником мерсисайдцев Джейми Каррагером.

Экс-футболист клуба работал в эфире Sky Sports на матче 2-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:0) вместе с Джейми Реднаппом, Иззи Кристиансен и ведущей Келли Кейтс. Когда Каррагер анализировал игру «Ливерпуля» после окончания встречи, Кейтс, заметив приближающегося к ним на интервью Слота, прервала Джейми и в шутку сказала: «Я даже не слушаю тебя», на что тот рассмеялся и ответил: «Я разговариваю с тобой, а ты даже не смотришь на меня!»

Подойдя к ним, голландский специалист сказал в микрофон: «Кто-нибудь его когда-нибудь слушает?» Все в ответ рассмеялись.Слот — про Каррагера: «Кто-нибудь его когда-нибудь слушает?» Слот — про Каррагера: «Кто-нибудь его когда-нибудь слушает?»

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вчера в 12:34
Сейчас Линекер всех затроллит)
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