Слот — про Каррагера: «Кто-нибудь его когда-нибудь слушает?»

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вчера, 12:31

Главный тренер «Ливерпуля» подшутил над бывшим защитником мерсисайдцев .

Экс-футболист клуба работал в эфире Sky Sports на матче 2-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:0) вместе с Джейми Реднаппом, Иззи Кристиансен и ведущей Келли Кейтс. Когда Каррагер анализировал игру «Ливерпуля» после окончания встречи, Кейтс, заметив приближающегося к ним на интервью Слота, прервала Джейми и в шутку сказала: «Я даже не слушаю тебя», на что тот рассмеялся и ответил: «Я разговариваю с тобой, а ты даже не смотришь на меня!»

Подойдя к ним, голландский специалист сказал в микрофон: «Кто-нибудь его когда-нибудь слушает?» Все в ответ рассмеялись.