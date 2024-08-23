Иванов про расстрел футболистов в случае невыхода в РПЛ: «Это шутка»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на фразу министра спорта Свердловской области про расстрел футболистов команды в случае невыхода в РПЛ:
Знаю, что Леонид Рапопорт так пошутил. Это у него такая шутка, и я считаю, неудачная. Мы постоянно с ним на связи, и сегодня это тоже обсудили. Это шутка, не более. Под «расстрелом» он высказал свою озабоченность и дальше развил свою мысль. Надо же понимать, что мы переживаем за футбол в регионе. Я не воспринимаю это всерьёз, и вы не воспринимайте.
Проигравшая команда становилась в ворота в позу и их "расстреливали".
Ох уж эти западные ценности с толерантностью, скажешь вроде понятные и очевидные вещи, а потом ещё извиняйся за это.
Иванов зря оправдывается, правильно сказано, за не выход в РПЛ "расстрел" в воротах в определённую точку.
Проигравшая команда становилась в ворота в позу и их "расстреливали".
Ох уж эти западные ценности с толерантностью, скажешь вроде понятные и очевидные вещи, а потом ещё извиняйся за это.
Иванов зря оправдывается, правильно сказано, за не выход в РПЛ "расстрел" в воротах в определённую точку.
В такой позе в голову трудно попасть, если конечно какой-нибудь идиот не захочет посмотреть на бьющего во время удара.
Самый смак когда в пятую точку точно в цель попадаешь, там так прижигает...
Мне самому прилетало, так, что я знаю о чём говорю.
В такой позе в голову трудно попасть, если конечно какой-нибудь идиот не захочет посмотреть на бьющего во время удара.
Самый смак когда в пятую точку точно в цель попадаешь, там так прижигает...
Мне самому прилетало, так, что я знаю о чём говорю.