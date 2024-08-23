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Иванов про расстрел футболистов в случае невыхода в РПЛ: «Это шутка»

вчера, 15:22

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на фразу министра спорта Свердловской области про расстрел футболистов команды в случае невыхода в РПЛ:

Знаю, что Леонид Рапопорт так пошутил. Это у него такая шутка, и я считаю, неудачная. Мы постоянно с ним на связи, и сегодня это тоже обсудили. Это шутка, не более. Под «расстрелом» он высказал свою озабоченность и дальше развил свою мысль. Надо же понимать, что мы переживаем за футбол в регионе. Я не воспринимаю это всерьёз, и вы не воспринимайте.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:07
Ну, не знаю...
В такой позе в голову трудно попасть, если конечно какой-нибудь идиот не захочет посмотреть на бьющего во время удара.
Самый смак когда в пятую точку точно в цель попадаешь, там так прижигает...
Мне самому прилетало, так, что я знаю о чём говорю.
Capral
Capral
вчера в 15:45
Один предлагает душить, другой расстреливать. Ну и компашка...
TheBoLt
TheBoLt ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:36
Ну так бы и сказал этот министр спорта области, что каждый свое "21" будет ставить) В детстве, конечно били с пенальти по пятой точке, но целиться надо в голову, так больнее))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:31
В детстве мы постоянно играли в "*опу"
Проигравшая команда становилась в ворота в позу и их "расстреливали".

Ох уж эти западные ценности с толерантностью, скажешь вроде понятные и очевидные вещи, а потом ещё извиняйся за это.

Иванов зря оправдывается, правильно сказано, за не выход в РПЛ "расстрел" в воротах в определённую точку.
Гость
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