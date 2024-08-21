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Педру Нету: «Мне уже надоел Жоау Феликс в „Челси“»

вчера, 23:45

Полузащитник «Челси» Педру Нету высказался о переходе в лондонский клуб своего соотечественника Жоау Феликса.

Этот парень, мне больше не хочется его видеть. Он мне надоел. Я могу быть с ним только две недели — не более.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:40
Учитывая количество игроков может даже и реже будете видится)) если тренировки будут по сменам)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:08
Юморист, однако
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:49
Педра, ты чего это???
Баобаб
Баобаб
сегодня в 06:29
Педры они такие.
urapsezu5tz2
urapsezu5tz2
сегодня в 05:44
Похоже он так пошутил, весельчакПедро
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:07
думаю, ПН пошутил так.
вот понять шуток владельца клуба с каждым днем все трудней)))
ладно, если бы Феликс приходил в команду, в котором не было б нападающих...
но ему тупо места нету в атаке, когда в команде разные мудрик мадуэке, джексон, гиу, нкунку, палмер, педро нету, куда тут Феликса вставить?
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:56
Это что, португальский юмор на английский манер?
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