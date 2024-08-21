Педру Нету: «Мне уже надоел Жоау Феликс в „Челси“»

Полузащитник «Челси» Педру Нету высказался о переходе в лондонский клуб своего соотечественника Жоау Феликса.
Этот парень, мне больше не хочется его видеть. Он мне надоел. Я могу быть с ним только две недели — не более.
Полузащитник «Челси» Педру Нету высказался о переходе в лондонский клуб своего соотечественника Жоау Феликса.
Этот парень, мне больше не хочется его видеть. Он мне надоел. Я могу быть с ним только две недели — не более.
вот понять шуток владельца клуба с каждым днем все трудней)))
ладно, если бы Феликс приходил в команду, в котором не было б нападающих...
но ему тупо места нету в атаке, когда в команде разные мудрик мадуэке, джексон, гиу, нкунку, палмер, педро нету, куда тут Феликса вставить?
вот понять шуток владельца клуба с каждым днем все трудней)))
ладно, если бы Феликс приходил в команду, в котором не было б нападающих...
но ему тупо места нету в атаке, когда в команде разные мудрик мадуэке, джексон, гиу, нкунку, палмер, педро нету, куда тут Феликса вставить?