Коман готов перебраться в Саудовскую Аравию

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман может перейти в Саудовскую Аравию.
По данным источника, мюнхенский клуб готов продать француза, в подписании которого заинтересован «Аль-Хиляль».
Коман дал своё согласие на переход в саудовский клуб.
Нападающий «Баварии» Кингсли Коман может перейти в Саудовскую Аравию.
По данным источника, мюнхенский клуб готов продать француза, в подписании которого заинтересован «Аль-Хиляль».
Коман дал своё согласие на переход в саудовский клуб.
увеличение легионеров с 6 до 8 нечем не помогло.
яркий пример - аль наср.
шейхи вбухали сотни миллионов и теперь раскол по поводу того, что бы еще усиливать состав, на тех, на которых и потратили сотни миллионов.
так что Аль Хиляль должен забирать чемпионский титул,
у них поставленный футбол. старый матерый волк тренер.
увеличение легионеров с 6 до 8 нечем не помогло.
яркий пример - аль наср.
шейхи вбухали сотни миллионов и теперь раскол по поводу того, что бы еще усиливать состав, на тех, на которых и потратили сотни миллионов.
так что Аль Хиляль должен забирать чемпионский титул,
у них поставленный футбол. старый матерый волк тренер.
Скоро в Саудовской Аравии будет выступать престижнее, чем где-либо, если туда потянулись действующие звёзды.
Скоро в Саудовской Аравии будет выступать престижнее, чем где-либо, если туда потянулись действующие звёзды.