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Коман готов перебраться в Саудовскую Аравию

вчера, 18:34

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман может перейти в Саудовскую Аравию.

По данным источника, мюнхенский клуб готов продать француза, в подписании которого заинтересован «Аль-Хиляль».

Коман дал своё согласие на переход в саудовский клуб.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:03
саудитам многое еще предстоит делать.
увеличение легионеров с 6 до 8 нечем не помогло.
яркий пример - аль наср.
шейхи вбухали сотни миллионов и теперь раскол по поводу того, что бы еще усиливать состав, на тех, на которых и потратили сотни миллионов.
так что Аль Хиляль должен забирать чемпионский титул,
у них поставленный футбол. старый матерый волк тренер.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:56
Столица автоматически перемещается в Нью-Васюки.
Скоро в Саудовской Аравии будет выступать престижнее, чем где-либо, если туда потянулись действующие звёзды.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:44
Коман согласен, клубы согласны - думаю договорятся...
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