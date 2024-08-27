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Вингер «Баварии» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 15:23

Нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Трансферная стоимость игрока согласована. Теперь всё зависит от самого Комана.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу подпишет контракт с «Аль-Хилялем».

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:01
А как он трофеи собирал. Каждый сезон по несколько трофеев. Некоторые считали, что в будущем станет самым титулованным. Но вот ему всего 28, а он уже едет доигрывать в СА.

Всё начало рушиться с ЧМ 2022, где он не забил послематчевый пенальти и Франция проиграла финал. Затем травмы и очень неудачный прошлый сезон с Баварией.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:39
Саудовская Аравия усиляется хорошо.
drug01
drug01
вчера в 15:31
Надеюсь у него там будет большой успех
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 15:24
Ну, этому тупому бегунку только туда.
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