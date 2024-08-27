Вингер «Баварии» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 15:23

Нападающий «Баварии» и сборной Франции может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Трансферная стоимость игрока согласована. Теперь всё зависит от самого Комана.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу подпишет контракт с «Аль-Хилялем».