Вингер «Баварии» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Трансферная стоимость игрока согласована. Теперь всё зависит от самого Комана.
Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу подпишет контракт с «Аль-Хилялем».
Всё начало рушиться с ЧМ 2022, где он не забил послематчевый пенальти и Франция проиграла финал. Затем травмы и очень неудачный прошлый сезон с Баварией.
Всё начало рушиться с ЧМ 2022, где он не забил послематчевый пенальти и Франция проиграла финал. Затем травмы и очень неудачный прошлый сезон с Баварией.