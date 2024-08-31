«Динамо» претендует на Тикнизяна

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заинтересовал «Динамо».
Другим вариантом на эту позицию для «бело-голубых» является футболист из Бразилии.
«Красно-зеленые» намерены получить за игрока не менее 8 миллионов евро, руководство «Динамо» сомневается в необходимости данной сделки на таких условиях.
Точнее, некие ленивые тёрки на этот счёт есть, но до серьёзно интереса далеко как до луны, Локо заламывает ценник, что всегда бывает применительно
к известным паспортистам при их возможном переходе в другой клуб внутри РПЛ.
А вот упомянутый бразилец (речь об Артуре Гомесе из Крузейро) существенно реальнее, он уже сидит на чемоданах с билетом в Москву для прохождения медосмотра.
Если пройдёт- на днях его объявят
Точнее, некие ленивые тёрки на этот счёт есть, но до серьёзно интереса далеко как до луны, Локо заламывает ценник, что всегда бывает применительно
к известным паспортистам при их возможном переходе в другой клуб внутри РПЛ.
А вот упомянутый бразилец (речь об Артуре Гомесе из Крузейро) существенно реальнее, он уже сидит на чемоданах с билетом в Москву для прохождения медосмотра.
Если пройдёт- на днях его объявят