«Динамо» претендует на Тикнизяна

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вчера, 17:16

Защитник «Локомотива» заинтересовал «Динамо».

Другим вариантом на эту позицию для «бело-голубых» является футболист из Бразилии.

«Красно-зеленые» намерены получить за игрока не менее 8 миллионов евро, руководство «Динамо» сомневается в необходимости данной сделки на таких условиях.