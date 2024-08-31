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«Динамо» претендует на Тикнизяна

вчера, 17:16

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заинтересовал «Динамо».

Другим вариантом на эту позицию для «бело-голубых» является футболист из Бразилии.

«Красно-зеленые» намерены получить за игрока не менее 8 миллионов евро, руководство «Динамо» сомневается в необходимости данной сделки на таких условиях.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:56
Тому не быть
adekvat
adekvat
вчера в 19:26
Не стоит он столько.
баск
баск
вчера в 18:26
Да не собирается Динамо запрашивать Тикнизяна..

Точнее, некие ленивые тёрки на этот счёт есть, но до серьёзно интереса далеко как до луны, Локо заламывает ценник, что всегда бывает применительно
к известным паспортистам при их возможном переходе в другой клуб внутри РПЛ.

А вот упомянутый бразилец (речь об Артуре Гомесе из Крузейро) существенно реальнее, он уже сидит на чемоданах с билетом в Москву для прохождения медосмотра.
Если пройдёт- на днях его объявят
drug01
drug01
вчера в 18:05
Конечно лучше взять из Бразилии!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:36
Когда уже своих игроков, из академии, будут подписывать?
Гость
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