ЦСКА интересуется Голенковым

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Ростова» Егору Голенкову.
Московский клуб изучает возможность трансфера до конца лета.
Официального предложения пока не было.
ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Ростова» Егору Голенкову.
Московский клуб изучает возможность трансфера до конца лета.
Официального предложения пока не было.
А Егор Голенков может радоваться, что им интересуется ЦСКА. Если он хочет прогрессировать, то должен стремиться переехать в Москву.
А Егор Голенков может радоваться, что им интересуется ЦСКА. Если он хочет прогрессировать, то должен стремиться переехать в Москву.