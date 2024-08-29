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ЦСКА интересуется Голенковым

вчера, 16:54

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Ростова» Егору Голенкову.

Московский клуб изучает возможность трансфера до конца лета.

Официального предложения пока не было.

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28 августа
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:43
Сказали А, а что дальше? Спартак торгуется за Глебова уже второй год и без толку. А у ЦСКА и козырей ни каких нет кроме бренда.
ajgkqnbcs2c8
ajgkqnbcs2c8
вчера в 19:35
Неужели Голенков хочет таким же как легенда цска Заболотный.
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:57
Интересуются многими игроками" Ростова ", да вот только по дешевке Арташес не продаст, а за хорошую цену можно и за бугром купить. Будем надеяться что трансферная лихорадка обойдет ростовчан стороной))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:50
Всё правильно, добавить нечего. Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:30
Успокойся и не реагируй на сплетни. Даже если бы он был интересен, у ЦСКА нет денег на его покупку. Это же не Зенит, Спартак, или Краснодар. ЦСКА живет скромно, в основном с продаж. Сейчас Чалова продали, до зимы продержатся, а там видно будет. Дадут хорошие деньги за Файзулаева продадут.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:27
Думаю, что Карпуша его не отдаст...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:27
Рано ему в Москву! Первый круг хотя бы провел в Ростове!
57zwfgpvjrhh
57zwfgpvjrhh
вчера в 17:23
Голенков совершит большую глупость, если перейдет в цска.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:18
Надеюсь, Голенков останется в Ростове) Отключите телефон и не отвечайте на звонки из Москвы!
64bqkqc23y8t
64bqkqc23y8t
вчера в 17:16
Ослабить основного соперника святое дело.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:03
Много будет трансферов на флажке.
А Егор Голенков может радоваться, что им интересуется ЦСКА. Если он хочет прогрессировать, то должен стремиться переехать в Москву.
Брулин
Брулин
вчера в 16:56
Опять интересы осталось чуть чуть и закрываются трансферы а у них все интересы
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