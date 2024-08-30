Соболева предлагали подписать ЦСКА...

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Спартак» предлагал ЦСКА подписать нападающего Александра Соболева этим летом.
Предложение поступило во время приостановки переговоров с «Зенитом».
В ЦСКА сразу отказались от варианта с Соболевым.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Спартак» предлагал ЦСКА подписать нападающего Александра Соболева этим летом.
Предложение поступило во время приостановки переговоров с «Зенитом».
В ЦСКА сразу отказались от варианта с Соболевым.
Я практически не сомневаюсь, что Соболь может усилить любую команду, но исключительно при правильном к нему подходе и на нужной позиции. А какой он форвард- спросите у банкиров... Очень хочется верить, что Соболь и в Зените не затеряется. Удачи ему!!!!!!!
Я практически не сомневаюсь, что Соболь может усилить любую команду, но исключительно при правильном к нему подходе и на нужной позиции. А какой он форвард- спросите у банкиров... Очень хочется верить, что Соболь и в Зените не затеряется. Удачи ему!!!!!!!