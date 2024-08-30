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Соболева предлагали подписать ЦСКА

вчера, 09:39

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Спартак» предлагал ЦСКА подписать нападающего Александра Соболева этим летом.

Предложение поступило во время приостановки переговоров с «Зенитом».

В ЦСКА сразу отказались от варианта с Соболевым.

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Все комментарии
cgrcn363wzwv
cgrcn363wzwv
вчера в 16:00
В итоге вполне может оказаться Соболёк снова в Самаре
Сп62
Сп62
вчера в 14:57
Предполагать можно, что угодно. Я предпочитаю посмотреть, а потом сделать вывод. В нашем футболе всяко бывало.
Capral
Capral ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 13:21
Это ваше право, так думать, но не факт, что это- правильное мнение...
Naherger
Naherger ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:19
Соболь может быть хоть на три головы сильнее Мусаева ,но этот дельфин в ЦСКА точно не нужен.
Новость,что ЦСКА сразу отказался от его кандидатуры,сохранила во мне веру в то,что у нас адекватные люди работают.
Да,с трансферами частенько ошибаются в последние годы. Больше похоже на невезение,если честно. Да и у какого клуба не было такого периода ?
Но! Отказ от Соболева - лучшее,что мог сделать ЦСКА в данном случае! Даже если бы он хорошо играл и забивал мне было бы противно смотреть на ЦСКА с ним
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:27
От одного(Заболотного)избавились, ещё и "боевого" дельфина🐬 предлагали !)
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:16
Могло быть так :
Futurista
Futurista
вчера в 11:30
Соболева предлагали подписать ЦСКА...
Capral
Capral
вчера в 11:22, ред.
Уважаемый редактор, Добрый день!
Убедительная просьба, исправить в слове "немного" букву "е" на букву "а".

Спасибо.
drug01
drug01
вчера в 11:16
Зачем ЦСКА иметь такую обузу???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:03
У ЦСКА нет трансферных ошибок, у ЦСКА банально нет денег. Спартак за него просил 10 млн. А таких денег нет. Вот и всё
Брулин
Брулин
вчера в 10:35
Зарема о Соболеве и «Зените»: «Дельфины не живут в мутной воде и не боятся конкуренции с кабанами. «Спартак» без Александра стал травоядным»
qgrx4rsu7p8t
qgrx4rsu7p8t ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:28
А кому его предлагали, что-то не припомню?
yk69jz5qck5q
yk69jz5qck5q
вчера в 10:25
Соболев из одной шараги сбежал, в другую вряд ли бы пошел.
dm8cbwywgx27
dm8cbwywgx27 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:22
А вы уверены, Соболев, хоть и гнилой, но игрок нормальный. Такие идут в основном в первый состав.
6p3h2jc8aus5
6p3h2jc8aus5
вчера в 10:17
Зачем Соболеву пятое место менять на шестое?
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 10:12, ред.
То что он Динамо назабивал за Спартак, это вообще ни о чём не говорит. Смысл от этих голов, если потом он не в состоянии хоть какого-нибудь дурака запихнуть Ахмату, Уралу, Оренбургу, Пари НН и т.д. и т.п. В итоге потеря очков. Спартак в чемпионате не 30 матчей с Динамо играет.
Capral
Capral
вчера в 09:57, ред.
У ЦСКА много трансферных ошибок. Однако я уверен, что Соболев- сильней, и намного Мусаева. Не уверен, насколько можно доверять Карпу, часто инфа от него противоречивая, но если это правда, то селекция армейцев промахнулась. Если Соболя правильно использовать, да при нормальном тренере- он может принести много пользы... Многогранный форвард. С другой стороны, играть у Николича- тоже, зря время терять. Но, видимо Соболев первоначально был нацелен в Зенит.

Я практически не сомневаюсь, что Соболь может усилить любую команду, но исключительно при правильном к нему подходе и на нужной позиции. А какой он форвард- спросите у банкиров... Очень хочется верить, что Соболь и в Зените не затеряется. Удачи ему!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:56
Кому только не предлагали, а нужен только питеру для 3-го состава))
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 09:44
В ЦСКА српзу поняли чем это может обернуться. Да и его зп ему только зенитушка может платить. Остальные не станут за деградацию, которая видна невооружённым глазом.
Гость
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