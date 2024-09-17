Кьеза может дебютировать за «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов с «Миланом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот допустил, что нападающий команды Федерико Кьеза может сыграть первый матч за клуб в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом».
Итальянец перешёл в стан мерсисайдцев в конце августа из «Ювентуса».
Он впервые попал в заявку нашей команды, для всех было бы большим сюрпризом, если бы он завтра вышел в стартовом составе. Я не думаю, что стоит ожидать, что он выйдет в стартовом составе, но он должен появиться на несколько минут, если нам понадобится. Он долгое время тренировался самостоятельно в «Юве», ему ещё рано играть 90 минут, но, надеюсь, он сможет выйти на поле с первых минут в предстоящих матчах.
Также Слот сообщил, что полузащитник Алексис МакАллистер может сыграть после того, как его заменили примерно через час в субботней игре АПЛ с «Ноттингем Форест». Хавбек получил ушиб во время матча за сборную Аргентины против Чили 6 сентября.
Я думаю, вы видели, что я заменил его после 60 минут против «Форест». Это также было связано с тем, что он не сыграл все 90 минут за национальную сборную. Так что это было немного связано с ротацией. Но я думаю, что он может снова играть, 60 или 90 минут. Он, безусловно, важный игрок для нас.