Кьеза может дебютировать за «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов с «Миланом»

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сегодня, 00:29

Главный тренер «Ливерпуля» допустил, что нападающий команды может сыграть первый матч за клуб в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом».

Итальянец перешёл в стан мерсисайдцев в конце августа из «Ювентуса».

Он впервые попал в заявку нашей команды, для всех было бы большим сюрпризом, если бы он завтра вышел в стартовом составе. Я не думаю, что стоит ожидать, что он выйдет в стартовом составе, но он должен появиться на несколько минут, если нам понадобится. Он долгое время тренировался самостоятельно в «Юве», ему ещё рано играть 90 минут, но, надеюсь, он сможет выйти на поле с первых минут в предстоящих матчах.

Также Слот сообщил, что полузащитник может сыграть после того, как его заменили примерно через час в субботней игре АПЛ с «Ноттингем Форест». Хавбек получил ушиб во время матча за сборную Аргентины против Чили 6 сентября.