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Кьеза может дебютировать за «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов с «Миланом»

сегодня, 00:29
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот допустил, что нападающий команды Федерико Кьеза может сыграть первый матч за клуб в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом».

Итальянец перешёл в стан мерсисайдцев в конце августа из «Ювентуса».

Он впервые попал в заявку нашей команды, для всех было бы большим сюрпризом, если бы он завтра вышел в стартовом составе. Я не думаю, что стоит ожидать, что он выйдет в стартовом составе, но он должен появиться на несколько минут, если нам понадобится. Он долгое время тренировался самостоятельно в «Юве», ему ещё рано играть 90 минут, но, надеюсь, он сможет выйти на поле с первых минут в предстоящих матчах.

Также Слот сообщил, что полузащитник Алексис МакАллистер может сыграть после того, как его заменили примерно через час в субботней игре АПЛ с «Ноттингем Форест». Хавбек получил ушиб во время матча за сборную Аргентины против Чили 6 сентября.

Я думаю, вы видели, что я заменил его после 60 минут против «Форест». Это также было связано с тем, что он не сыграл все 90 минут за национальную сборную. Так что это было немного связано с ротацией. Но я думаю, что он может снова играть, 60 или 90 минут. Он, безусловно, важный игрок для нас.

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Все комментарии
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xf4rjrdy9qb2
сегодня в 07:25
Игры с Миланом для него не новость, другое дело его взаимосвязь с партнёрами по команде и сыгранность
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au62srzv2srw
сегодня в 07:17
Пока все идет как должно идти, в Италии временный сбой.
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b9ef4kryb77g
сегодня в 07:08
В своей стране дебютировать всегда легче, так что Федя вполне может и забить
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:31
Думаю его дебют будет зависеть от того как сложится матч
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:41
Посмотрим на него в Ливерпуле. В Англии может быть попроще. Потому что там не такой оборонительный футбол, как в Серии А.
Гость
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