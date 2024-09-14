Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Кривцов — в старте против «Ростова». Сообщалось, что его сослали в дубль

вчера, 18:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов попал в стартовый состав на матч с «Ростовом».

Напомним, вчера футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что игрока сослали в «Краснодар-2».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиАртур Юсупов покинет «Химки»
Вчера, 10:54
Мареска рассказал, почему в заявке на Лигу конференций нет ряда игроков
Вчера, 08:23
Официально«Химки» заявили Джикию на сезон РПЛ
13 сентября
Стало известно, где продолжит карьеру Помазун
12 сентября
Карпин рассказал, какой состав должен был сыграть против Таиланда
11 сентября
«Спартак» сохранит Николсона в составе
10 сентября
Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Izmar (раскрыть)
сегодня в 12:26
То есть окажется на лавке, в Утиле. Как и большинство классных российских
футболистов, купленных газированными. Кстати, не вижу свеже-купленного Волкова. Травмирован?
Izmar
Izmar
вчера в 19:22
Тимур Гурцкая брешет. Такими игроками не бросаются, а то будет в Зените.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:51
Ну значит Никитосу амнистия выпала...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 