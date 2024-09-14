Кривцов — в старте против «Ростова». Сообщалось, что его сослали в дубль

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов попал в стартовый состав на матч с «Ростовом».
Напомним, вчера футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что игрока сослали в «Краснодар-2».
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов попал в стартовый состав на матч с «Ростовом».
Напомним, вчера футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что игрока сослали в «Краснодар-2».
футболистов, купленных газированными. Кстати, не вижу свеже-купленного Волкова. Травмирован?
футболистов, купленных газированными. Кстати, не вижу свеже-купленного Волкова. Травмирован?