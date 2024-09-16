Тен Хаг — об игровом времени Антони: «Игроки должны заслужить право играть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о том, что вингер Антони только один раз появился на поле в текущем сезоне в составе команды, выйдя на замену в матче 2-го тура АПЛ с «Брайтоном».
У нас тренировки каждый день, и игроки должны заслужить право играть. Когда игроки делают правильные вещи на тренировках, когда у них хорошее отношение и они показывают результаты на тренировках, тогда они заслуживают право играть.
Научить игрока техническим элементам Эрик, вне сомнения, может. А вот заставить правильно перемещаться в поле уже состоявшегося технаря голландец не умеет.
Вывод. Тен Хаг - тренер для средней команды.
Научить игрока техническим элементам Эрик, вне сомнения, может. А вот заставить правильно перемещаться в поле уже состоявшегося технаря голландец не умеет.
Вывод. Тен Хаг - тренер для средней команды.