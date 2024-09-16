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Тен Хаг — об игровом времени Антони: «Игроки должны заслужить право играть»

вчера, 23:57

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о том, что вингер Антони только один раз появился на поле в текущем сезоне в составе команды, выйдя на замену в матче 2-го тура АПЛ с «Брайтоном».

У нас тренировки каждый день, и игроки должны заслужить право играть. Когда игроки делают правильные вещи на тренировках, когда у них хорошее отношение и они показывают результаты на тренировках, тогда они заслуживают право играть.

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Все комментарии
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:25
с 2 сезонами 2 трофеями...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:40, ред.
Топ клуб... он в принципе не для Тен Хага.
Научить игрока техническим элементам Эрик, вне сомнения, может. А вот заставить правильно перемещаться в поле уже состоявшегося технаря голландец не умеет.
Вывод. Тен Хаг - тренер для средней команды.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:22
очень слабый состав у мю
pve4ju8sq6zu
pve4ju8sq6zu
сегодня в 05:07
А тренеры должны заслужить право тренировать, и к тебе, лысая физручина, это относится в первую очередь
allemz
allemz
сегодня в 00:48
И ты как тренер, спиннер плохо раскручиваешь
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