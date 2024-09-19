Кафанов считает, что Сафонов сместит Доннарумму в ПСЖ

Тренер вратарей в сборной России считает, что голкипер будет основным в ПСЖ даже после выздоровления :

Думаю, когда итальянец выздоровеет, а Сафонов будет показывать хороший уровень, то место в основе ПСЖ будет за нашим вратарем. Матвей в своей карьере никогда не был вторым номером, и теперь он будет делать все, чтобы не отдать это место Доннарумме. Конечно, много будет зависеть от тренеров, которые после выздоровления итальянца вернут его в основной состав, но Сафонов сделает все, чтобы это случилось как можно позже. Доннарумма — очень сильный вратарь, у которого огромный опыт международных игр за клуб и сборную. Именно на таком уровне вчера и дебютировал Матвей. Сильных качеств у итальянца много, но все, что касается игры ногами и подстраховки защитников, то в этих компонентах Матвей сильнее своего визави.