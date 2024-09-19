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Кафанов считает, что Сафонов сместит Доннарумму в ПСЖ

вчера, 19:22

Тренер вратарей в сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер Матвей Сафонов будет основным в ПСЖ даже после выздоровления Джанлуиджи Доннаруммы:

Думаю, когда итальянец выздоровеет, а Сафонов будет показывать хороший уровень, то место в основе ПСЖ будет за нашим вратарем. Матвей в своей карьере никогда не был вторым номером, и теперь он будет делать все, чтобы не отдать это место Доннарумме. Конечно, много будет зависеть от тренеров, которые после выздоровления итальянца вернут его в основной состав, но Сафонов сделает все, чтобы это случилось как можно позже. Доннарумма — очень сильный вратарь, у которого огромный опыт международных игр за клуб и сборную. Именно на таком уровне вчера и дебютировал Матвей. Сильных качеств у итальянца много, но все, что касается игры ногами и подстраховки защитников, то в этих компонентах Матвей сильнее своего визави.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:53
пока итальянец в команде он будет номер 1
adekvat
adekvat
вчера в 20:48
В своей карьере, какой? Кроме Краснодара ни где не играл, посмотрим.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:39
Да, что там Виталик Кафанов, уже и Доннарумма давно всё понял...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:33
Кафанов высказал своё мнение...
С ним можно соглашаться, а можно и не согласиться. Факт в том, что Доннарумма слишком переоценённый вратарь. Многие голкиперы не любят, когда им в спину дышит конкурент и оказываются не готовы к честной борьбе. Другое дело, готов ли Матвей дышать в спину итальянцу?
aa7qyebp6sx3
aa7qyebp6sx3
вчера в 20:07
Стоит только выразить недоумение над словами Кофанова.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:02
Наивный. Не будет этого. Доннарумма вылечится и займет свое место в раме. Сафонову в ПСЖ уготована роль второго вратаря.
Anisovich
Anisovich
вчера в 20:01
Всё судят по одному матчу, время покажет кто есть кто.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:43
Не пропустил от Жироны и теперь об этом говорить будут ещё долго.... Подождем что будет через пару месяцев хотя бы..
drug01
drug01
вчера в 19:32
Загадывать не надо просто играть хорошо
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