Кафанов считает, что Сафонов сместит Доннарумму в ПСЖ

Тренер вратарей в сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер Матвей Сафонов будет основным в ПСЖ даже после выздоровления Джанлуиджи Доннаруммы:
Думаю, когда итальянец выздоровеет, а Сафонов будет показывать хороший уровень, то место в основе ПСЖ будет за нашим вратарем. Матвей в своей карьере никогда не был вторым номером, и теперь он будет делать все, чтобы не отдать это место Доннарумме. Конечно, много будет зависеть от тренеров, которые после выздоровления итальянца вернут его в основной состав, но Сафонов сделает все, чтобы это случилось как можно позже. Доннарумма — очень сильный вратарь, у которого огромный опыт международных игр за клуб и сборную. Именно на таком уровне вчера и дебютировал Матвей. Сильных качеств у итальянца много, но все, что касается игры ногами и подстраховки защитников, то в этих компонентах Матвей сильнее своего визави.
С ним можно соглашаться, а можно и не согласиться. Факт в том, что Доннарумма слишком переоценённый вратарь. Многие голкиперы не любят, когда им в спину дышит конкурент и оказываются не готовы к честной борьбе. Другое дело, готов ли Матвей дышать в спину итальянцу?
С ним можно соглашаться, а можно и не согласиться. Факт в том, что Доннарумма слишком переоценённый вратарь. Многие голкиперы не любят, когда им в спину дышит конкурент и оказываются не готовы к честной борьбе. Другое дело, готов ли Матвей дышать в спину итальянцу?