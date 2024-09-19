Глушенков: «В условный „Гавр“, „Мальорку“ какую-нибудь, я не поеду»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему неинтересно играть в команде, которая борется за выживание.
В условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь, я не поеду. Мне неинтересно бороться за выживание. Каждый матч выходить и такой: «Сейчас опять проиграем» или ещё что-нибудь, ну а смысл? Зачем это надо?
На вопрос о том, не поедет ли он в условную «Жирону», форвард ответил так:
Это случайно не «Лестер», который сезон выдал, также попал в Лигу чемпионов, а сейчас где он? В «Реал Сосьедад», наверное, бы поехал. Понимаю ли, что, перейдя в «Зенит», шансов уехать в Европу стало намного меньше? Там таких футболистов покупают по 30 миллионов, ноунеймов.
- Сразу всей толпой накинулись на Глушенкова! И то не так, и то не эдак... И ни одного слова в его защиту...
- А ведь, парень - то прав! Причём на все 100%!
- Ну сыграла сборная России с Вьетнамом, ну выиграли, - и что? Понятно, что радости "полные штаны". А пользы? Хоть в чём-то? Хоть кому-то? Чему научились? Чего нового почерпнули и приобрели???
- А в Зените спецы - то покруче вьетамских будут! Там уж точно есть чему поучиться! Особенно, когда они в форме. И семь голов Максима на старте сезона - тому подтверждение.
- А конфликт ГТ сборной Карпина и игрока ФК Зенит Максима Глушенкова - это их личное дело. Сами разберутся. И не к лицу настоящим болельщикам периодически "подбрасывать дрова в эту топку", и "поддувать воздух", чтобы конфликт не затух. А то потом и обсуждать-то будет нечего. Не так ли?
- Сразу всей толпой накинулись на Глушенкова! И то не так, и то не эдак... И ни одного слова в его защиту...
- А ведь, парень - то прав! Причём на все 100%!
- Ну сыграла сборная России с Вьетнамом, ну выиграли, - и что? Понятно, что радости "полные штаны". А пользы? Хоть в чём-то? Хоть кому-то? Чему научились? Чего нового почерпнули и приобрели???
- А в Зените спецы - то покруче вьетамских будут! Там уж точно есть чему поучиться! Особенно, когда они в форме. И семь голов Максима на старте сезона - тому подтверждение.
- А конфликт ГТ сборной Карпина и игрока ФК Зенит Максима Глушенкова - это их личное дело. Сами разберутся. И не к лицу настоящим болельщикам периодически "подбрасывать дрова в эту топку", и "поддувать воздух", чтобы конфликт не затух. А то потом и обсуждать-то будет нечего. Не так ли?
Браво Максим !!!
Браво Максим !!!
Ну и в общем-то х. с ним!
Ну и в общем-то х. с ним!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!