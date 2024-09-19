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Глушенков: «В условный „Гавр“, „Мальорку“ какую-нибудь, я не поеду»

вчера, 10:13

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему неинтересно играть в команде, которая борется за выживание.

В условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь, я не поеду. Мне неинтересно бороться за выживание. Каждый матч выходить и такой: «Сейчас опять проиграем» или ещё что-нибудь, ну а смысл? Зачем это надо?

На вопрос о том, не поедет ли он в условную «Жирону», форвард ответил так:

Это случайно не «Лестер», который сезон выдал, также попал в Лигу чемпионов, а сейчас где он? В «Реал Сосьедад», наверное, бы поехал. Понимаю ли, что, перейдя в «Зенит», шансов уехать в Европу стало намного меньше? Там таких футболистов покупают по 30 миллионов, ноунеймов.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:17
- Во-во-во, наконец-то, началось!!!
- Сразу всей толпой накинулись на Глушенкова! И то не так, и то не эдак... И ни одного слова в его защиту...
- А ведь, парень - то прав! Причём на все 100%!
- Ну сыграла сборная России с Вьетнамом, ну выиграли, - и что? Понятно, что радости "полные штаны". А пользы? Хоть в чём-то? Хоть кому-то? Чему научились? Чего нового почерпнули и приобрели???
- А в Зените спецы - то покруче вьетамских будут! Там уж точно есть чему поучиться! Особенно, когда они в форме. И семь голов Максима на старте сезона - тому подтверждение.
- А конфликт ГТ сборной Карпина и игрока ФК Зенит Максима Глушенкова - это их личное дело. Сами разберутся. И не к лицу настоящим болельщикам периодически "подбрасывать дрова в эту топку", и "поддувать воздух", чтобы конфликт не затух. А то потом и обсуждать-то будет нечего. Не так ли?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:01
Хоть кто то начинает говорить что думает....без дежурных шаблонных фраз....без напущенной тактичности и улыбчивого притворства.....

Браво Максим !!!
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:50
Аршавин недавно тоже сказал, "После Арсенала была возможность перейти в условный Вэст Хэм, только зачем мне это надо, зная, что никогда не выиграешь ничего с клубом."
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:35
Это вот все по Зенитовски-провести пару тройку матчей удачно-все-звезда евромасштаба-интервью-пресса-зазнайство. Педро раз в девятку попал Спартаку-звезда. По факту сейчас средний бегунок не более. Бакаева дурачка парой купюр переманили он тоже в Спартаке думал что супервингер-счас у бедуинов верблюжье 77 пинает скучая по россии. С Соболем будет точно также-он раздавая такие интерьвью тоже кажет себя звездой-по факту одноклеточный дурак который никогда бы не ушел в Зенит-но тут госбабло и лишняя пара купюр как всегда. Глушенков-эйфория пройдет и будет шлаком типа Ерохина Ахметова Горшкого и еще 78 дармоедов которых кормит на лавке наш уважаемый Гигимон прости господи..
FRZZ
FRZZ
вчера в 15:25
Гавр и Мальорка не возьмут тебя, потому, что ты им на хрен не нужен.
Vladrad
Vladrad
вчера в 13:10
Жертва пиара, что тут скажешь.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:08
Этот уже похоже звезду поймал. Ждет что Реал или Барса его позовут? Да кому он нужен в ТОП клубах? Так и проведет всю карьеру в РПЛ, а потом будет кусать локти, что не поиграл в Европе. Играя за условную Мальорку, ты играешь против ТОП клубов каждый год и это возможность проявить себя, показать им на что способен, чтобы на тебя обратили внимание и пригласили условная Барса или Реал. Начинать надо с малого. У Глушенкова какой-то пораженческий менталитет раз он думает в духе "сейчас опять проиграем". Игроки Мальорки так не думали и дошли до финала кубка Испании в прошлом сезоне, а также попали в Суперкубок.
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:07
Почему не мечтает? Мечтает. Только если ферзь, ладья и кони расчистят для пешки дорогу.)
gorets004
gorets004
вчера в 13:03
рано кажется зазвездился,2-3 сезона продержись на уровне . а то бывает блеснул ,выбил контракт и деградация
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:36
Ну это топ ответы, он реально питерский, хотя , какие вопросы такие и ответы
Артур Шатапов
Артур Шатапов
вчера в 11:54
Осталось у Гавра с Мальоркой узнать зачем, уважаемый Глушенков, вы им?
pwydg3ea4285
pwydg3ea4285
вчера в 11:47
Не поедет в Гавр Максим
Ну и в общем-то х. с ним!
f3cfwppd333q
f3cfwppd333q
вчера в 11:41
Балованный этот Глушенков
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:40, ред.
Короче...пешка, которая даже не мечтает стать королём)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36
Типичный Глущенклоун!
xutj59vcfnwv
xutj59vcfnwv
вчера в 11:36
Беда-то в том, что Реалу и Мансити условный Глушенков какой-нибудь на хрен не нужен, так что зря Остапа так понесло
AKA0077
AKA0077
вчера в 11:32, ред.
Да тебя даже условный Гавр и Мальорка не позовет к себе,а топы так вообще тебя пошлют на все четыре стороны.
4bys3jpgbu4d
4bys3jpgbu4d
вчера в 11:00
Некоторые высоко поднятые прессой игроки теперь в Химки еле попадают.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 10:56
Этой бестолочи нужны только "изи катки".
kbfpyj93e3qp
kbfpyj93e3qp
вчера в 10:55
А еще недавно играл в Крыльях Советов.
lotsman
lotsman
вчера в 10:49
Моё мнение - У Максима чувство победителя. Но не того победителя, который добивается победы преодолевая все трудности, а который побеждает в окружении сильных напарников, в сильной команде. Играть в слабой команде, стараясь своим талантом вывести её в сильные, это не для него. В сильной команде и талант легче показывать и слава сияет ярче, и потенциальные покупатели замечают быстрее. Используя такую команду как трамплин, можно прыгнуть выше. А в команде аутсайдере, и забивать много труднее, напарники не те, и будешь не так заметен.
kqxu99stbn5v
kqxu99stbn5v
вчера в 10:49
Что делает пиар с людьми.
Futurista
Futurista
вчера в 10:47
Условный Максим...
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:36
У Максима стандартные стереотипы, то есть прийти уже на всё готовое и плыть по течению. А почему бы не прийти как раз в те же Гавр или Мальорку и помочь им поднять клуб на более высокий уровень, если ты такой классный футболист и стать любимцем местной публики, как когда-то наш Мостовой, придя в Сельту, покорил своей игрой фанатов Виго. Став первым капитаном-иностранцем и в итоге получив прозвище "Царь", а там глядишь и окажешься в более статусном клубе, если ярко засветишься. Дерзай, трудись-не ленись, за тобой уже наверняка следят зарубежные скауты, а не жди, когда твой агент найдёт тебе условный Реал-Сосьедад.
Болейте за своих, а не против чужих!
Andy Drew
Andy Drew
вчера в 10:35
Правильно рассуждает Максим! С начала 2 3 сезона стань в Зените чемпионом. А потом уже можно рассмотреть предложении
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:31
В Барсу тебя точно не позовут...:))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:27
значит, в Гавре и Мальорке будет игроки из Балкан или Грузии))
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 10:24
Ну тут всё ясно. Лучше буду играть за гегемона без возможности развития и получать кучу бабла, чем приму какой-то вызов. Большого игрока здесь не получится.
memphis
memphis
вчера в 10:19
а казался нормальным
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:19
РПЛ - твоё ВСЁ и навсегда.
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