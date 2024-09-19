Глушенков: «В условный „Гавр“, „Мальорку“ какую-нибудь, я не поеду»

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вчера, 10:13

Нападающий «Зенита» в интервью заявил, что ему неинтересно играть в команде, которая борется за выживание.

В условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь, я не поеду. Мне неинтересно бороться за выживание. Каждый матч выходить и такой: «Сейчас опять проиграем» или ещё что-нибудь, ну а смысл? Зачем это надо?

На вопрос о том, не поедет ли он в условную «Жирону», форвард ответил так: