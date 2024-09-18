Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Агент Маухуба рассказал об адаптации своего клиента в «Динамо»

вчера, 14:00

Футбольный агент Анис Эль-Мехди, представляющий интересы нападающего «Динамо» и олимпийской сборной Марокко Эль Мехди Маухуба, рассказал, как проходит процесс адаптации его клиента в московском клубе.

Любой марокканский игрок может легко адаптироваться в любой команде, стране. Раздевалка «Динамо» здорово приняла Мехди, его любят и уважают. Это и ускорило его адаптацию.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Сафонов сообщил, из-за чего Рыжиков покинул «Сокол»
Вчера, 12:45
Кононов: «Знаю суммы, которые давали, чтобы меня не было в „Спартаке“»
Вчера, 11:58
Агент Сулейманова не доволен количеством игрового времени своего клиента
Вчера, 11:44
Кононов — об уходе из «Сатурна»: «Я никуда не бежал»
Вчера, 11:30
Одоевский поделился впечатлениями от работы с Кафановым
Вчера, 10:03
«С грузинским паспортом у Джикии было бы больше вариантов» — Шпинёв
17 сентября
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:11
Или агент глупость сморозил или журналисты. Я понимаю что приняли его в команде хорошо, с уважением, но чтобы любить его, это как то не вяжется. Всего неделю в команде и уже все его любят.)
баск
баск
вчера в 14:57
Ну, люди-то все разные..
Вот Чавес и Маричаль адаптировались подолгу, а Бальбуэна и Битело влились
практически с первого дня своего присутствия.

Маухуб тоже проблем не испытывает, со многими уже закорешился, хотя в команде без году неделя, да и команда в целом его очень хорошо приняла, правду говорит агент..)
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:07, ред.
В Динамо собран целый интернационал игроки основы представлены двенадцатью, а с тренером так и вовсе тринадцатью тотдельными государствами из четырёх частей света.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 