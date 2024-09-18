Агент Маухуба рассказал об адаптации своего клиента в «Динамо»

Футбольный агент Анис Эль-Мехди, представляющий интересы нападающего «Динамо» и олимпийской сборной Марокко Эль Мехди Маухуба, рассказал, как проходит процесс адаптации его клиента в московском клубе.
Любой марокканский игрок может легко адаптироваться в любой команде, стране. Раздевалка «Динамо» здорово приняла Мехди, его любят и уважают. Это и ускорило его адаптацию.
Вот Чавес и Маричаль адаптировались подолгу, а Бальбуэна и Битело влились
практически с первого дня своего присутствия.
Маухуб тоже проблем не испытывает, со многими уже закорешился, хотя в команде без году неделя, да и команда в целом его очень хорошо приняла, правду говорит агент..)
Вот Чавес и Маричаль адаптировались подолгу, а Бальбуэна и Битело влились
практически с первого дня своего присутствия.
Маухуб тоже проблем не испытывает, со многими уже закорешился, хотя в команде без году неделя, да и команда в целом его очень хорошо приняла, правду говорит агент..)