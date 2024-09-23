Карпин объяснил, почему вызвал Глушенкова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему вызвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в национальную команду после высказываний футболиста о том, что ему лучше тренироваться с партнёрами по питерскому клубу, чем играть за сборную.
Они [эти слова] тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию.
Напомнить как Зенит наказали за отзыв двух своих из сборной перед игрой с Челси? Они были нужны Зениту.
Напомнить как Зенит наказали за отзыв двух своих из сборной перед игрой с Челси? Они были нужны Зениту.