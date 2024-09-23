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Карпин объяснил, почему вызвал Глушенкова в сборную России

вчера, 13:04

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему вызвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в национальную команду после высказываний футболиста о том, что ему лучше тренироваться с партнёрами по питерскому клубу, чем играть за сборную.

Они [эти слова] тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:59
А вообще, Глушенков - идиот. Взял бы справку у лечащего врача, что заболел свиным гриппом и по этой причине не приедет, так как боится заразить любимого тренера и членов команды. И Карпин бы вздохнул с облегчением, что не придётся контактировать с болезным. Не догадался, значит навлёк на себя все кары небесные.
particular
particular
вчера в 19:23
Всё меньше футбола, всё больше разборок...
Altafini
Altafini ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:43
Вообще не важно, что он сказал. А пустой и зазвездившийся Глушенков пусть едет в сборную или пусть отказывается за неё играть.
lotsman
lotsman ответ Altafini (раскрыть)
вчера в 18:42
Ты внимательно читал что Карпин журналистам наговорил? Он его играть вызвал или в глаза ему посмотреть? Когда с журналистами говоришь, думай о чём говоришь и как журналисты повернут твои слова.
Altafini
Altafini ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:31
Не хочет ехать пусть отказывается за сборную играть.
Altafini
Altafini
вчера в 18:30
Потому что ни в одном другом клубе не высказывают такую бессмыслицу, что тренер должен к ним ехать, а не игрок, такое только в газпромовском клубе возможно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29, ред.
Максиму бесспорно стоит слегка быть аккуратней в высказываниях....
Есть люди так и ждущие некорректного высказывания чтоб интерпретировать всё сказанное в нужное русло....точнее в ненужное....
Взрослый уже...пора понимать...что к чему ...что да как....
Тем более теперь...когда стал игроком Зенита....теперь недруги не просто ждут...а страстно желают...чтоб ты оговорился...оступился...ошибся...
lotsman
lotsman ответ Altafini (раскрыть)
вчера в 18:11
А Карпин берега не потерял? Если ему захотелось кому то в глаза посмотреть, то этот человек должен к нему бежать? Не слишком ли возомнил? И причём здесь газпром?
Altafini
Altafini ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:07
На ... ему на базу зенитушки ездить, если есть возможность вызвать??? В газпроме уже совсем берегов не видят, все к ним должны ездить.
Altafini
Altafini ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:05
Нет, на базу к зенитушке Карпин ездить не обязан.
lotsman
lotsman ответ Altafini (раскрыть)
вчера в 18:03
Для того чтобы в глаза посмотреть? Если тренер сборной так и занимайся со сборной тренерскими делами. А если хочешь кому то посмотреть в глаза и понять его позицию, так приедь к этому человеку и выясняй.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Altafini (раскрыть)
вчера в 18:03
Не только должен, но и обязан ! Если, конечно, уважает не только футболиста, но и, прежде всего, - себя.
Altafini
Altafini ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:59
С того, что Карпин тренер сборной. Вызвал, значит пусть едет.
lotsman
lotsman ответ Altafini (раскрыть)
вчера в 17:58
А с чего Глушенков должен ехать к Карпину чтобы тот посмотрел ему в глаза?
Altafini
Altafini ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
Не понял, с чего Карпин должен ездить на базу зенитушки??? Ему делать совсем не...???
K_TS_16
K_TS_16 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:55
Валера прав на все 100
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:51
А перелом руки это не уважительная причина ? Если нет, пусть тогда едет на сборы, тренируется с риском рецидива, учитывая, что кость ещё окончательно не срослась. Пусть. И это первично ! А вторично - это то, что главный тренер вызывает игрока для разборок, в глаза, видите ли, захотелось посмотреть футболисту... Не для того, что тот нужен сборной как воздух в отборочных матчах к чемпионату Мира, а услышать его позицию. То есть захотел показать, кто главный в команде, и устроить Максиму публичную порку. Вот что недостойно в этой ситуации, а именно в поведении В.Г.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:23
что на него смотреть? чтобы потом не спать! после того, как отпустил бороду, только в огород сторожем.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:45
Вынужден вас разочаровать, футболист не может не прибыть в расположение сборной без уважительной причины или согласования с РФС.
Это отражано в Регламенте РФС по статусу футболистов в статьях 26, 27, 28. А если Глушенков одел корону больше чем рога у оленя, то тогда тем более с ним нужно проводить воспитательную работу и не только тренеру главной команды страны, но и Семаку. А то ведь так недалеко и до конфликта между футболистом и главным боссом Газпрома.
ae78e6t5jgn7
ae78e6t5jgn7
вчера в 15:56
Карпин как тренер давно себя унизил своими действиями с футболистами, то с Денисовым подрался, то с Глушаковым поскандалил. Это совсем не украшает главного тренера страны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:48
Я не готов обсуждать тему, в которой мой собеседник совсем не в теме. Как говорят, фанат, он и в Африке фанат. Есть порядок вызова игроков в сборную, утвержденный ФИФА, и наш РФС ему следует. А всякие несерьезные домыслы, обусловленные гипертрофированной любовью к клубу нет смысла обсуждать
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:40
"...Тренеру лучше знать для чего вызывать игрока в сборную...."
Тренер сборной готовит команду к играм за страну. И отвечает за результат этих игр. И никаких личных прихотей у него не должно быть. И заявку на игроков он подаёт, всё таки, руководству команды. И руководство решает. Отпустить или не отпустить, это одно, а отозвать назад, уже отпущенного игрока, на которого тренер сборной уже сделал расчёт, это другое. Не надо путать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:06
Тренеру лучше знать для чего вызывать игрока в сборную. Рановато этот Глуш себя звездой возомнил. Я давно говорил, что ничто так сильно не портит человека как огромные деньги. Плохо кончит этот паренек.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:04
Это только в Зените руководство решает отпустить в сборную. или нет. Во всем мире практика. Игрок обязан явиться в сборную.. А там уже решат. травма - отпустить домой. Отказ без уважительной причины - наказание.
Напомнить как Зенит наказали за отзыв двух своих из сборной перед игрой с Челси? Они были нужны Зениту.
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:59
Заявка по игрокам подаётся руководству команды. И руководство команды решает, может отпустить игрока или нет. Игрок вызывается для игры, для помощи сборной страны, а не для разборок. Если хочешь посмотреть игроку в глаза и что то выяснить, то приедь к нему и поговори.
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:48
Доброго Здоровья lotsman!
Вам ли не знать что такое субординация и дисциплина, так что не Карпин к Глушенкову, а игрок в расположение сборной, а за отказ без уважительной причины максимальное наказание.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:41
"..........Они [эти слова] повлияли на наше решение его вызвать......" - в сборную вызывают по игровым качествам футболиста, а не по моральным.
".....Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию........." - в сборную вызывают для игры, а не для публичных разборок.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:10
Валера, Артёмку собой прихватит ,чтобы тот "афторитетно" показал какие берега путать не стоит
3mqw5vc9yetq
3mqw5vc9yetq
вчера в 14:07
Тренеру всегда виднее кого брать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:04
Во-первых, до октябрьского сбора еще далеко И все возможно : и снятие повязки в том числе. А, во-вторых , Карпин тренер, а Глущенков всего лишь игрок. И тренер не обязан к игроку являться. Есть общий порядок. Вызов в сборную, приезд игрока, выяснение всех обстоятельств, в том числе и травм. Или для игроков Зенита особый порядок?
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