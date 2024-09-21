Глушаков сообщил, что его отправили во вторую команду «Химок»

Полузащитник «Химок» прокомментировал информацию о том, что его вывели из основного состава клуба.

Как ранее сообщил инсайдер Иван Карпов, такое решение было принято в середине недели.

В телеграмах дали информацию, что «Химки» отправили меня во вторую команду. Отправили — да, а вот причины другие. Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера. Поэтому уже ушёл Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду.

У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам «Химок». Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна, я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб.

Франку Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию.