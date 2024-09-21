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Глушаков сообщил, что его отправили во вторую команду «Химок»

вчера, 17:19

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что его вывели из основного состава клуба.

Как ранее сообщил инсайдер Иван Карпов, такое решение было принято в середине недели.

В телеграмах дали информацию, что «Химки» отправили меня во вторую команду. Отправили — да, а вот причины другие. Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера. Поэтому уже ушёл Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду.

У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам «Химок». Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна, я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб.

Франку Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию.

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:55
Кому?
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:05
Если нет никакого конфликта, тогда уж лучше в Медиалигу, чем в Химки-2.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 19:15
Вообще не понимаю ради чего он терпит такие унижения ? Отправляют в дубль какой то третьесортной команды и он такой, ну это нормально, так тренер решил. Должен был громко послать всё руководство Химок и свалить из клуба. А так он повёл себя как последняя терпила.
6vefz5qe4y9y
6vefz5qe4y9y
вчера в 19:04
Глушаков так бесславно закончил с футболом, потому что ненавидел спартак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:49
Окно ещё открыто, химкам нужно распихать ненужных игроков по другим командам. В том числе и Глушакова...
hve8cc4zfd96
hve8cc4zfd96
вчера в 18:45
Дену пора завязывать с футболом,лучшие годы уже прошли
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:36
То, что Глушакова отстранили от основы и отправили во второй команду меня не удивляет, меня удивляет, что он вообще делает в профессиональном футболе?
Место Глушакова давно уже в медиалиге.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:29
Возраст никуда не деть! Зря Химки брали его!Да и ему надо было подумать
nikolah
nikolah
вчера в 18:18
Глушакова в Спартак надо срочно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:05
Все гораздо проще. Не тянет. Всему свое время.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:53
Денис всегда отдавался.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 17:49
Дениска сообщил ,что его отправили в баню!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:47
Денис про Франка : - " Не виноватый он - я сам ушёл"...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:37
Списали как старый хлам
ABir
ABir
вчера в 17:34
Похоже всерьез не рассчитывают на ветерана
vz842erv75fd
vz842erv75fd
вчера в 17:30
Дениска стал лишним даже на занятиях, завязывал бы уже с футболом.
Glosser
Glosser
вчера в 17:28
Химкам-2 банщик требуется.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:27
Зачем Химки тратят столько денег?
tgfwe2369zxs
tgfwe2369zxs
вчера в 17:25
И здесь Глушак явно влез в какой-то конфликт
Гость
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