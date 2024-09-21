Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Гендиректор «Химок»: «Глушаков не готовится к матчу по решению тренера»

вчера, 17:42

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал источнику, что полузащитник Денис Глушаков не тренируется с командой перед матчем с «Оренбургом» по решению тренерского штаба.

Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов своем Telegram‑канале сообщил, что футболиста вывели из основного состава клуба. Сам игрок подтвердил, что его отправили во вторую команду, но отметил, что с его стороны конфликта нет.

По решению тренера, Глушаков не готовится к матчу с «Оренбургом». Это решение тренерского штаба. Значит, Денис Борисович к ближайшей игре не готов. Давайте дадим возможность принимать решение по составу главному тренеру. Мы в это не вмешиваемся. Никаких проблем и конфликтов у игрока с тренером нет. Всё в рабочем порядке. Наш состав сформирован, тренировки проходят штатно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глушаков сообщил, что его отправили во вторую команду «Химок»
Вчера, 17:19
ОфициальноФати вернулся в состав «Барселоны»
18 сентября
ОфициальноДоннарумма вне заявки на первый матч ПСЖ в ЛЧ. Сафонов — в составе
18 сентября
Кьеза может дебютировать за «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов с «Миланом»
17 сентября
Тен Хаг — об игровом времени Антони: «Игроки должны заслужить право играть»
16 сентября
Кривцов — в старте против «Ростова». Сообщалось, что его сослали в дубль
14 сентября
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:04
Глушаков еще не набрал нужных кондиций
Vladrad
Vladrad
вчера в 19:26
Тренер не оценил Дениса, погнал вон.
STVA 1
STVA 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:30
Согласен с Вами! Дети лимита едрить(((
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:18
- Знали, кого приглашали... Хоть бы комменты в соцсетях почитали: Денисов, Быстров, Дзюба, Глушаков, Соболев, Круговой, Кокорин, Мамаев и иже с ними - самые скандальные футболисты РПЛ... Всё им денег мало, мало игрового времени, да и тренер не тот, неправильно строит схему игры, и в раздевалке не тот микроклимат, и т.д., и т.п....
- С наглецами и хамами надо бороться их же оружием... Каким? Тут уж выбирайте сами...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:44
Не видит в нем тренер игрока основного состава.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:43
Денис Борисович)))) ухахах)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 