Гендиректор «Химок»: «Глушаков не готовится к матчу по решению тренера»

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вчера, 17:42

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал источнику, что полузащитник не тренируется с командой перед матчем с «Оренбургом» по решению тренерского штаба.

Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов своем Telegram‑канале сообщил, что футболиста вывели из основного состава клуба. Сам игрок подтвердил, что его отправили во вторую команду, но отметил, что с его стороны конфликта нет.