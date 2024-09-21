Гендиректор «Химок»: «Глушаков не готовится к матчу по решению тренера»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал источнику, что полузащитник Денис Глушаков не тренируется с командой перед матчем с «Оренбургом» по решению тренерского штаба.
Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов своем Telegram‑канале сообщил, что футболиста вывели из основного состава клуба. Сам игрок подтвердил, что его отправили во вторую команду, но отметил, что с его стороны конфликта нет.
По решению тренера, Глушаков не готовится к матчу с «Оренбургом». Это решение тренерского штаба. Значит, Денис Борисович к ближайшей игре не готов. Давайте дадим возможность принимать решение по составу главному тренеру. Мы в это не вмешиваемся. Никаких проблем и конфликтов у игрока с тренером нет. Всё в рабочем порядке. Наш состав сформирован, тренировки проходят штатно.
- С наглецами и хамами надо бороться их же оружием... Каким? Тут уж выбирайте сами...
- С наглецами и хамами надо бороться их же оружием... Каким? Тут уж выбирайте сами...