42 футболиста вызваны в сборную России в октябре. Глушенков — в составе

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вчера, 12:15

вызвал 42 футболистов в состав сборной России на октябрьские сборы.

Вратари: («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА , Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Егор Тесленко («Рубин», Казань), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков ( ЦСКА , Москва), , Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), («Атланта Юнайтед», Атланта).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев ( ЦСКА , Москва), («Вайле»), ( ПАОК , Салоники).