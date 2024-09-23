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42 футболиста вызваны в сборную России в октябре. Глушенков — в составе

вчера, 12:15

Валерий Карпин вызвал 42 футболистов в состав сборной России на октябрьские сборы.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Егор Тесленко («Рубин», Казань), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Герман Онугха («Вайле»), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).

При этом ни об одном товарищеском матче в РФС не объявили.

42 футболиста вызваны в сборную России в октябре. Глушенков — в составе

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:58
42 человека....
Наверное четырём не вызванным паспортистам Лиги обидно стало...))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:30
42, 52, 62 ... Смешнои грустно ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:21, ред.
Вот так нужно демонстрировать что тебе по барабану кто там чё сказал, учись Зобнин у лучших пока они живы)
nubom
nubom
вчера в 15:17
Представляю счастливое лицо Матвея Сафонова...
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 15:12
Тактика Валеры ясна ! Навесов не будет, деревья остаются стоять дома!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:48
Что-то маловато будет !?!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:41
Сборы в октябре... Матчи всех сборных на этот период уже давно расписаны, готовятся согласно предстоящим встречам либо находятся на релаксации под ультрафиолетовыми лучами, отдыхают. Поэтому сборы наших кандидатов пустая формальность, чтобы чем - то заполнить паузу в чемпионате и потренироваться, сыграть двусторонку.
Не заморачивайтесь кандидатами и их количеством. Не стОит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:25
Состав впечатляющий , интересно кого в этот раз громить будем?)))
drug01
drug01
вчера в 14:09
Список большой какова будет сама игра???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:56
Дело не только в этом. Он сам говорил, что в сборной лавочников не будет. А на деле? Их там человек 10. А может лавочники Зеита - это золотой фонд?
f3th4jrqgte4
f3th4jrqgte4
вчера в 13:52
Походе намечается игра 22 на 22 игрока.
LOpp
LOpp
вчера в 13:51
5 вратарей
альсато
альсато
вчера в 13:50
...))))...если вызывают на сбор Сборной-42-а футболиста, то это или подготовка к финальной части чемпионата мира, ибо в надежде, чтоб хоть кто ни будь приехал на сбор...видится второе)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:43
Это на первом этапе расширенный список , а потом как всегда сократиться до положенного в таких случаях игроков ...
adekvat
adekvat
вчера в 13:40
Вратарей маловато, еще парочку надо взять.
Billagon
Billagon
вчера в 13:33
Не за свои же деньги их Валера катает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:28
Выбор огромный,аж на несколько сборных.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ 83gygebh4gyz (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:19
Наверное, потому что в составе сборной он прописан, как игрок Вайле, а на фото с составом у него стоит значок ФК Копенгаген. И да, Герман с этого сезона выступает за ФК Копенгаген.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Tipok322 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:14
Это ладно, а вот когда комментаторы во время матча тупят это пздц. Показывают сбоку Сильянова из Локомотива, а комментатор говорит Баринов. Через 5 секунд показывают этого же Сильянова, но уже видны буквы фамилии на спине, нет всё равно Баринов.
Вещий
Вещий
вчера в 12:56
А играть то с кем?.... так просто собраться и потусить....
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:45
Зачем этому человеку доверили сборную России по футболу? Мы пришли к тому, что сборной у нас нет. Кто-нибудь может назвать костяк команды? Каждый раз вызывается уйма людей, среди которых много новичков. А если завтра нас возвратят на международную арену, кто играть будет? С кого потом будет спрос? Карпин просто ухмыльнется и уйдёт.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 12:40
Вопрос журналиста: В расширенном списке 42 футболиста. Зачем так много?

Ответ Карпина: По регламенту мы должны заранее предупреждать клубы о возможном вызове их игроков в сборную. Впереди ещё два тура Мир РПЛ и матчи FONBET Кубка России. Очевидно, что кто-то может получить травму или просто плохо провести этот отрезок. Зачем его тогда вызывать? Нужна вариативность в выборе окончательного состава.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:32
С таким количеством кандидатов в сборную ни один соперник не найдётся)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:30
Опа еще и Онугху позвали))) Ну хоть поглядим может на просто русского паренька в деле))
3hddmhvjawbz
3hddmhvjawbz
вчера в 12:29
Думаю, это оптимальное количество игроков для успешного выступления сборной.
k5a2jyz2tmx3
k5a2jyz2tmx3
вчера в 12:24, ред.
Валера походу формирует своё воинство по старому русскому принципу - для победы нужна рать. И чем больше, тем лучше. И кто бы что ни говорил - Валера ответит запальчиво - А нас рать!
q2wzv472p8av
q2wzv472p8av
вчера в 12:21
Если Валера не уймётся, то скоро будет проще опубликовывать список невызванных - этот перечень получится гораздо короче
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:18
То что Максим будет в составе я нисколько не сомневался
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:17
А с кем играть-то будем? Или просто собрались погулять, пофоткаться?))
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