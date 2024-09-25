«Манчестер Сити» подтвердил, что Родри получил травму связок колена

«Манчестер Сити» сообщил о том, что полузащитник Родри получил травму связок правого колена.
Повреждение игрок получил в матче АПЛ с «Арсеналом».
На этой неделе хавбек отправился в Испанию, чтобы получить консультацию специалиста после первичных обследований в Манчестере.
Продолжается обследование, чтобы установить полную степень повреждения и ожидаемый прогноз.
По большому счету любой выстрелить в этом сезоне может - с такими травмами основы у топов ( Штеген, Мбаппе, Родри..., да мало ль их ещё будет) шансы повышаются у любого лавочника. Вон Лунин в прошлом сезоне - как пример; у Щенсны, по всей видимости, второе рождение в Барсе намечается... Кто следующий - одному Богу известно.
По большому счету любой выстрелить в этом сезоне может - с такими травмами основы у топов ( Штеген, Мбаппе, Родри..., да мало ль их ещё будет) шансы повышаются у любого лавочника. Вон Лунин в прошлом сезоне - как пример; у Щенсны, по всей видимости, второе рождение в Барсе намечается... Кто следующий - одному Богу известно.