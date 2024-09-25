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«Манчестер Сити» подтвердил, что Родри получил травму связок колена

вчера, 12:40

«Манчестер Сити» сообщил о том, что полузащитник Родри получил травму связок правого колена.

Повреждение игрок получил в матче АПЛ с «Арсеналом».

На этой неделе хавбек отправился в Испанию, чтобы получить консультацию специалиста после первичных обследований в Манчестере.

Продолжается обследование, чтобы установить полную степень повреждения и ожидаемый прогноз.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 19:36
Ну значит сезон будет проверкой утверждения, что без Родри Сити ничего не может
матос
матос
вчера в 19:21
плохо
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:36
Это конец
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:19
Это да..хотелось бы чтобы какие-то молодые ребята заиграли
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:47, ред.
Тут чудеса как из рога изобилия сыпятся...
По большому счету любой выстрелить в этом сезоне может - с такими травмами основы у топов ( Штеген, Мбаппе, Родри..., да мало ль их ещё будет) шансы повышаются у любого лавочника. Вон Лунин в прошлом сезоне - как пример; у Щенсны, по всей видимости, второе рождение в Барсе намечается... Кто следующий - одному Богу известно.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 14:47
Родри здоровья, Пепу аспирин.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:40
Ну всяко получше ковачича будет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:37, ред.
Гюндоган да, а Стоунз только попытается...
Billagon
Billagon
вчера в 14:28
Новости про иуду Пьянича каждую минуту пожалуйста.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:29
Считай выбыл до конца сезона.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 13:12
Из-за этой травмы бразильский неадекват получит ЗМ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:11
Здоровья Родри и выздоровления!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 12:59
Скорее стоунс и Гюндоган закроют центр)
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:49
И опять новость носит промежуточный характер. Впору писакам создать раздел "История травмы Родри, полученной в матче с Арсеналом". Хватит дробить информацию на маленькие кусочки...
allemz
allemz
вчера в 12:43, ред.
Веселый сезон ожидается, придется на Ковачиче и Нуньеше выезжать)))
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