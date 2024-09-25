«Манчестер Сити» подтвердил, что Родри получил травму связок колена

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вчера, 12:40

«Манчестер Сити» сообщил о том, что полузащитник получил травму связок правого колена.

Повреждение игрок получил в матче АПЛ с «Арсеналом».

На этой неделе хавбек отправился в Испанию, чтобы получить консультацию специалиста после первичных обследований в Манчестере.

Продолжается обследование, чтобы установить полную степень повреждения и ожидаемый прогноз.