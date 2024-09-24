Коварный ход «Арсенала». Сломали лидера «Сити», шансы на титул снова равны

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24 сентября 2024, 19:25

Матч подарил надежду и раскрутил интригу.

«Арсенал» и «Ман Сити» разошлись ничьей, хотя «канониры» потеряли лидера центра поля. Матч получился интересным – но вместо вердикта по «Арсеналу» без Эдегора лишь подогрел интригу. «Небесно-голубые» тоже потеряли своего лидера – и по команде Пепа удар пришёлся даже сильнее. Обо всём по порядку.

«Канониров» начали списывать – всё из-за травмы Эдегора

Лондонцам тотально не повезло в паузу на матчи сборных. Сразу после команде предстоял ответственный отрезок – лондонское дерби с «Тоттенхэмом», старт в Лиге чемпионов (и первый же соперник – победитель ЛЕ «Аталанта»), а потом ещё и выезд на «Этихад». И аккурат перед принципиальными матчами «канониры» остались без своего капитана и системообразующего игрока в центре поля – Мартина Эдегора. Норвежец был креативным центром для Микеля Артеты, проводником тренерской мысли и просто топ-исполнителем.

Ещё хуже, что «Арсенал» остался и без игрока, которого подписывали как альтернативу норвежцу – Микеля Мерино. Полузащитник-плеймейкер тоже выбыл с травмой. Испанца стоит ждать не ранее, чем через месяц, норвежец вернётся в строй к декабрю.

Притом, что перед этим клуб потерял очки с «Брайтоном», перспективы перед «пушкарями» рисовались крайне скверные.

Матч с «Сити» дал ответ на многие вопросы

Однако с выпавшим испытанием «Арсенал» справлялся отлично. На матч с «Тоттенхэмом» подготовили оборонительный план игры, который удалось идеально исполнить – а гол Магальяеса позволил ещё и победу вытащить. Поединок с бергамасками тоже свели к скучным, но необходимым 0:0.

Куда больше вопросов было относительно визита к «Ман Сити». Это принципиальный соперник «Арсенала» вот уже третий сезон кряду – через него лежит дорога молодых и дерзких «канониров» к чемпионству. Даже при том, что «канониры» потеряли Эдегора, это была отличная проверка на прочность – претендент на титул должен справляться и без своего лидера.

Положение лондонцев усугубил ещё и ранний гол «небесно-голубых» – уже на девятой минуте Холанд продавил оборону соперника, на скорости ворвавшись в штрафную. Это означало, что отсиживаться в обороне «канонирам» нельзя. Надо чем-то отвечать. Резервы нашлись, забили дважды и могли даже побеждать – в концовке «горожан» спас гол Стоунза.

На выходе у Артеты было достаточно поводов для оптимизма. Получается, что команда с потерей Эдегора справилась и имеет достаточный запас прочности, чтобы даже без своего «краеугольного камня» добиваться результата. Плюс коллективам хватает гибкости, чтобы не только феерить в атаке, но и пахать в обороне – пятью центральными защитниками (Салиба, Магальяес, Калафьори, Тимбер – и Стоунз после перерыва) отлично сдерживали соперника. А исполнительское мастерство игроков из группы атаки позволяет успешно компенсировать крен в сторону обороны. Если проблема в центре поля, есть, кому забивать дальними ударами и с угловых.

«Горожане» тоже потеряли системообразующего игрока

Помимо всего вышеописанного, карты снова смешались. Потеря «Арсеналом» Эдегора сулила преимущество для «Ман Сити» – на их стороне по-прежнему был опыт и здоровый костяк, «канониров» выделяла свежесть проекта, спортивный голод лидеров. Но запас прочности не тот.

В очном столкновении у «Сити» случилась настолько же масштабная потеря – из-за травмы игру не смог продолжить Родри. Испанец для игры «горожан» значит столько же, сколько Эдегор – для «Арсенала», если не больше. Теперь подтвердился наиболее кошмарный из прогнозов – это «кресты». Английский гегемон потерял опорника на оставшуюся часть сезона.

Помимо этого, с повреждением выбыл Кевин Де Брюйне. Травма бельгийца намного менее серьёзна, чем у Родри – при этом на ближайшие матчи он тоже недоступен. Это значит, что на какое-то – пусть и небольшое время – подопечные Хосепа Гвардиолы остались сразу без двух ключевых игроков в центральной оси.

Снова ничего неясно – фавориты чуть ближе к остальным

Само собой «канониры» не хотели «ломать» Родри и радоваться такому развитию событий как-то не по-спортивному. Но нельзя не отметить, итог матча с главным конкурентом – стратегический успех. Как в плане результата конкретного матча, так и в плане динамики раскладов. «Сити» не так прочно стоит на ногах. И если вдуматься, их потери даже серьёзнее, чем у лондонцев. Мерино и Эдегор вернутся к Артете – не завтра, не послезавтра, но к ноябрю-декабрю. Главное просто не потерять позиции к тому моменту.

«Сити» тоже без Де Брюйне остался лишь на короткий срок. Но вот «кресты» Родри – это надолго. Помимо этого, «горожане» – узники своего статуса. Это фанатам «Арсенала» титула в АПЛ за глаза хватит – они соскучились по трофеям, чемпионская гонка всё ещё не наскучила. Тем более когда такой грозный соперник под боком. А вот для Гвардиолы победа в АПЛ – уже просто задача-минимум. Фокус клуба давно сместился в сторону Лиги чемпионов. В Премьер-Лиге никто гегемонию «горожан» оспорить не может, а вот в главном еврокубке они не так успешны. И очень хотят от этого статуса избавиться.