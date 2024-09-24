«Интер» сообщил о травме основного полузащитника

Полузащитник «Интера» Николо Барелла получил травму.
Сегодня утром игрок прошёл обследование, которое выявило растяжение прямой мышцы бедра.
Его состояние будет повторно оценено на следующей неделе.
Полузащитник «Интера» Николо Барелла получил травму.
Сегодня утром игрок прошёл обследование, которое выявило растяжение прямой мышцы бедра.
Его состояние будет повторно оценено на следующей неделе.
тоже это такое!
Родри, Барелла, Эдегор, Гави, тер Штеген...
Вот и играй каждые 3 дня или как МанСити, 2 матча за 48 часов)))
раньше хоть какая то страсть была, дух соревнования.
сейчас превратили все в коммерцию.
тоже это такое!
Родри, Барелла, Эдегор, Гави, тер Штеген...
Вот и играй каждые 3 дня или как МанСити, 2 матча за 48 часов)))
раньше хоть какая то страсть была, дух соревнования.
сейчас превратили все в коммерцию.