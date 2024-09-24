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«Интер» сообщил о травме основного полузащитника

вчера, 16:55

Полузащитник «Интера» Николо Барелла получил травму.

Сегодня утром игрок прошёл обследование, которое выявило растяжение прямой мышцы бедра.

Его состояние будет повторно оценено на следующей неделе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:38
один из самых лучших игроков Интера.
тоже это такое!
Родри, Барелла, Эдегор, Гави, тер Штеген...
Вот и играй каждые 3 дня или как МанСити, 2 матча за 48 часов)))
раньше хоть какая то страсть была, дух соревнования.
сейчас превратили все в коммерцию.
Вещий
Вещий
вчера в 17:43
Для Интера потеря.... игроку здоровья и быстрее в строй.
euh4rd486v7h
euh4rd486v7h
вчера в 17:06
Жаль слышать о травме Николо Бареллы. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!
Гость
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