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Родри выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

вчера, 18:53

Хавбек «Манчестер Сити» Родри пропустит остаток нынешнего сезона.

В матче АПЛ против «Арсенала» (2:2) футболист получил повреждение, на 21-й минуте встречи он покинул поле.

Сообщается, что у испанца выявлен разрыв крестообразной связки.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:35, ред.
Как и писал раньше - доиграются до того, что в финале ЛЧ сойдётся середняк с догом..., и я, при таком раскладе, лягу спать.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:47
Вот и очень хорошо, что люди перестанут бездельничать и пьянствовать под предлогом футбола, и деньги на ставках просерать. Футболпереоценен. Да, как спорт для здоровья круто, но сколько он внтмания отнимает и сил. Пусть хотя бы треть ресурсов, вбухиваемая в футбол, уйдет на медицину, политику, науку. А то с футболом этим скоро опять в каменный век откатимся
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:44
Шо за доку? Прямтоп? Харэпреувеличивать
Nety
Nety
вчера в 23:50
Тут потеря для всего футбола, Родри это топ топов!
zdeniss
zdeniss
вчера в 23:22
Перед матчем очень много коментов и обсуждений было о предматчевых словах Родри об Арсенале…
Altafini
Altafini ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:10
Даже в этой теме надо про свой Реал напомнить.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:05
да, левые ЗМ Роналду сильно снизили ценность этого приза
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:24
Это плохо.. Но для МС не смертельно.. 🤔
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 21:20
Потеря потерь для сити.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:14, ред.
Всё это, последствия очень больших нагрузок, о которых я давно пишу. Это всего лишь начало, к сожалению, для профессиональных футболистов. Все эти расширения турниров приведут к ещё более серьёзным последствиям. Вплоть до того, что интерес к футболу пропадёт у людей. И так много плохого натворили ФИФА и УЕФА, своими левыми чемпионствами, левыми золотыми мячами и т.д. и т.п. Вспомните, какие эмоции вызывали матчи Лиги Чемпионов УЕФА в начале 2000-х годов... Эх...
А что касается Родри, то ему не позавидуешь. Его переход в Реал Мадрид может теперь сорваться из-за этой травмы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:08
Блин, ну точно великий, только великие рвали кресты
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 20:26, ред.
Последние обладатели ЗМ играли в Барселоне или Реале, думаю тенденция не нарушится
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:04
Жаль, человек номинант на ЗМ.
Здоровья и выздоровления. Не все после таких травм выходят на прежний уровень. Как пример - Хесе из Реала.

За клуб точно не переживаю, у Сити два полноценных состава. Самый сбалансированный клуб мира. Только слева у них три топа может сыграть, Доку, Грилиш, Фоден.. Да даже Де Брюйне.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:58
Вот и у МС появились серьёзные кадровые проблемы... Родри игрок первой величины, системообразующая единица. Мне кажется, что головная боль у Гвардиолы увеличилась. А кому сейчас легко?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:46
Теперь Гвардиоле надо думать, что делать дальше
Ковачич не уровень команды
И хорошо что МС вернул Гюндогана.
Еще Стоунз может заменить Родри.
Sllsls
Sllsls
вчера в 19:34
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Sllsls
Sllsls
вчера в 19:33
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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:28
И как он выиграет ЗМ?
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:26
Кресты это серьезно... может уже не заиграть как раньше
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:22
карьера закончена
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:14
Родри, конечно, здоровья, и скорейшего выздоровления. Обидно, очень талантливый парень на пике карьеры получил такую неприятную травму.

Больше матчей, Чеферин, больше..!
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:14
Это потеря для команды
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:11
Вот что желание золотого мяча животворящего с игроками делает.
А всякие Шмейхели недовольны, что желтые карточки показывают за грубость.
Не будет карточек - таких Родри по больницам пол-футбола будет валяться.
Altafini
Altafini
вчера в 19:09
Пи...ц Сити.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:08
Очень серьёзная травма и очень большая потеря для команды.
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