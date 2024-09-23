Родри выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

Хавбек «Манчестер Сити» Родри пропустит остаток нынешнего сезона.
В матче АПЛ против «Арсенала» (2:2) футболист получил повреждение, на 21-й минуте встречи он покинул поле.
Сообщается, что у испанца выявлен разрыв крестообразной связки.
Хавбек «Манчестер Сити» Родри пропустит остаток нынешнего сезона.
В матче АПЛ против «Арсенала» (2:2) футболист получил повреждение, на 21-й минуте встречи он покинул поле.
Сообщается, что у испанца выявлен разрыв крестообразной связки.
Здоровья и выздоровления. Не все после таких травм выходят на прежний уровень. Как пример - Хесе из Реала.
За клуб точно не переживаю, у Сити два полноценных состава. Самый сбалансированный клуб мира. Только слева у них три топа может сыграть, Доку, Грилиш, Фоден.. Да даже Де Брюйне.
Здоровья и выздоровления. Не все после таких травм выходят на прежний уровень. Как пример - Хесе из Реала.
За клуб точно не переживаю, у Сити два полноценных состава. Самый сбалансированный клуб мира. Только слева у них три топа может сыграть, Доку, Грилиш, Фоден.. Да даже Де Брюйне.
А что касается Родри, то ему не позавидуешь. Его переход в Реал Мадрид может теперь сорваться из-за этой травмы.
А что касается Родри, то ему не позавидуешь. Его переход в Реал Мадрид может теперь сорваться из-за этой травмы.