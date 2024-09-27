«Локомотив» ведёт переговоры о продлении контракта с основным игроком

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вчера, 09:54

«Локомотив» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником сборной Армении . Данную информацию подтвердил агент игрока Александр Клюев.

Как будет официальная информация, футбольный клуб «Локомотив» всё объявит. Процесс есть. Больше добавить нечего.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Ранее спортивный директор «Локомотива» сообщил о желании клуба продлить контракт с Тикнизяном.