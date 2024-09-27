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«Локомотив» ведёт переговоры о продлении контракта с основным игроком

вчера, 09:54

«Локомотив» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником сборной Армении Наиром Тикнизяном. Данную информацию подтвердил агент игрока Александр Клюев.

Как будет официальная информация, футбольный клуб «Локомотив» всё объявит.

Процесс есть. Больше добавить нечего.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Ранее спортивный директор «Локомотива» сообщил о желании клуба продлить контракт с Тикнизяном.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 10:08
Где ты он основной, он игрок ротации...
Vladrad
Vladrad
вчера в 10:03
В другой клуб он вряд ли перейдет, локомотив для Тикнизяна родной клуб..
5mpcs9tcz6yr
5mpcs9tcz6yr
вчера в 09:58
Если не с ним, то с кем?
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:56
Всё логично - он один из лучших игроков Локомотива.
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