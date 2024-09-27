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В «Лестере» определились с будущим Варди

вчера, 09:18

«Лестер» намерен начать переговоры о продлении контракта с нападающим Джейми Варди. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2026 года.

Напомним, Варди выступает за «Лестер» с июля 2012 года. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 37-летний капитан «лис» сыграл 5 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча.

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Все комментарии
ez9gtwq8mkbu
ez9gtwq8mkbu
вчера в 09:34
Варди поздно куда-то дёргаться,в перспективе по завершению работа в администрации клуба
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:30, ред.
Варди заслужил уважение...
Он один из творцов фантастического сезона Лестера. Конечно, его надо сохранить для клуба, в котором он стал легендой. Может в будущем он и тренером станет? Всё возможно. А пока, пусть поиграет.
az74v5w852ka
az74v5w852ka
вчера в 09:26
Игрок основа команды много сделал для её успеха
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:20
Настоящий Капитан и легенда клуба
Гость
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