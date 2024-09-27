В «Лестере» определились с будущим Варди

«Лестер» намерен начать переговоры о продлении контракта с нападающим Джейми Варди. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2026 года.
Напомним, Варди выступает за «Лестер» с июля 2012 года. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 37-летний капитан «лис» сыграл 5 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча.
Он один из творцов фантастического сезона Лестера. Конечно, его надо сохранить для клуба, в котором он стал легендой. Может в будущем он и тренером станет? Всё возможно. А пока, пусть поиграет.
Он один из творцов фантастического сезона Лестера. Конечно, его надо сохранить для клуба, в котором он стал легендой. Может в будущем он и тренером станет? Всё возможно. А пока, пусть поиграет.