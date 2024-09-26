«Ювентус» объявил о продлении контракта с молодым нападающим

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о продлении контракта с нападающим Самуэлем Мбангула.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года.
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о продлении контракта с нападающим Самуэлем Мбангула.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года.
в конце августа Юве купил этого бельгийского таланта.
и уже продлевать? дажек откормить не успели))
однако с учетом травм Консейсао и Гонсалеса Мбангула почаще выйдет в старте Ювентуса в матчах Серии А....и может и в ЛЧ
в конце августа Юве купил этого бельгийского таланта.
и уже продлевать? дажек откормить не успели))
однако с учетом травм Консейсао и Гонсалеса Мбангула почаще выйдет в старте Ювентуса в матчах Серии А....и может и в ЛЧ