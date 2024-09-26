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«Ювентус» объявил о продлении контракта с молодым нападающим

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ft64a55cekn3
ft64a55cekn3
сегодня в 00:32
Время покажет оправдал он надежды или нет.
AleS
AleS
вчера в 21:34
Ювентусу нужен хороший нападающий, потому что Влахович это дерево бесполезное, караул.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:11
интересно.
в конце августа Юве купил этого бельгийского таланта.
и уже продлевать? дажек откормить не успели))
однако с учетом травм Консейсао и Гонсалеса Мбангула почаще выйдет в старте Ювентуса в матчах Серии А....и может и в ЛЧ
m4yr2ng37axc
m4yr2ng37axc
вчера в 20:52
За четыре года должен себя проявить!!!
jyyaqnjw3m77
jyyaqnjw3m77
вчера в 20:45
Надежды на него большие возлагают, теперь главное чтобы заиграл
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