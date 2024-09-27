Гвардиола: «Сезон для Родри окончен»

Главный тренер «Манчестер Сити» подтвердил, что полузащитник пропустит нынешний сезон.

Сегодня утром ему сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске. К следующему сезону он будет готов.

Нынешний сезон для него окончен.