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Гвардиола: «Сезон для Родри окончен»

вчера, 15:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Родри пропустит нынешний сезон.

Сегодня утром ему сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске. К следующему сезону он будет готов.

Нынешний сезон для него окончен.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Ron09 (раскрыть)
сегодня в 09:14
Должна быть здоровая конкуренция среди игроков. Если игрок хочет играть, пусть доказывает. Игроки лавки обычно играют в менее важных встречах, вон там пусть себя проявляют, если хотят в стартовый состав. На крайний случай можно сменить команду, где игрового времени будет больше.

Что касается Эндрика, то он знал, куда идет. Мбаппе хотели подписать давно. Но даже без него в Реале дикая конкуренция. Карло даст ему время, не сомневайся, сезон длинный.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:09
Ты так говоришь только потому, что твой любимец провалил Евро
Ron09
Ron09 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 05:50
Незачем пологаться и выпускать одних и тех же футболистов когда другие годами полируют скамейку и никак не могут проявить себя. Фифа всё правильно делает нужно давать шанс молодым. Спишут Мбаппе по травме есть замена Эдрик
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:46
Это всё из-за чемпионата Европы, который никому был не нужен из топ игроков, но приходилось играть через силу
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:42
Эдерсон не уровня МС игрок. Славабогу что уйдет. Пеплюбит вратарей формата вити балбеса.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:22
Может сам Пеп выйдет в опорке?))
Да интересно какой будет сити в этом сезоне....
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:21
Стоунз конечно, может без проблем закрыть эту позицию...но хрустальный.
посмотрим.
Гвардиола что то придумает.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:15
С Нуньешем и Льюисом в центре далеко не уедешь... Гюндоган и Стоунс должны тащить.
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:11
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:06
    Жаль конечно! Здоровья ему и выздоровления!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 17:41, ред.
    Родри трамирован. был большой талант Оскар Бобб, но и он получил тяжелую травму. КДБ тоже стал травматичным.
    Думаю, для бельгийца последний его сезон на топ уровне, как и для Уокера.
    Вообще летом (если с Судом разберемся) МанСити ждет большая перезагрузка.
    Уокер, КДБ, Эдерсон - возможно уйдут.
    Гюндоган на 1+1 пришел, но если Пеп закончит с Сити, то и врят ли немец продлеваться будет. Родри на долгое лечение.
    увы, в МанСити много возрастных игроков.
    можно использовать Матеуса Нуньеса и Рико Льюис на позиции Родри.
    посмотрим, как Арс и Ливерпуль получат фору.
    а пока впереди 4 подряд матча на выезде за 10 дней)))
    Тоттенхэм, Борнмут, Спортинг и Брайтон.
    кубок лиги надо слить.
    будет весело
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 17:36
    уже ж сказали кому дадут мяч, была новость, Винисус получит
    Вещий
    Вещий
    вчера в 17:22
    Ну что, будем смотреть на него в следующем сезоне
    Igo0rek
    Igo0rek ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 17:19
    Вот опять ты это пишешь. Ну в смысле не проблема? Он основной игрок, который вносит большой вклад в систему игры команды. И замены на его позицию без сильной потери в качестве просто нет.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:49
    Травма серьёзная. Долгая реабилитация.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 16:44
    Главные фавориты ЗМ на травме: Родри, Мбаппе, Беллингем. Еще Ольмо и Эдегор. И другие заметные игроки, которые не попали в топ-30. Например, тер Штеген. А ведь только начало сезона. Такими темпами сезон доигрывать будет молодежь. Спасибо, ФИФА. Конечно, есть небольшая надежда, что кто-то себя проявит, пока звезды травмированы, как Лунин в период травмы Куртуа, но мне в это не верится.
    DVL
    DVL
    вчера в 16:42
    Очень жаль. Достоин ЗМ, из всех претендентов у него больше аргументов на победу
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 16:33
    Жаль ФИФА и УЕФА сломали его один из достойниших игроков кто должен получить золотой мяч
    drug01
    drug01
    вчера в 16:23
    Желаем возвращения всё будет хорошо!
    амурец
    амурец
    вчера в 16:22
    Для сити это не проблема
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 16:17
    Это момент, когда Сити должен показать свою глубину состава. У них есть хорошие запасные игроки, и теперь их время блеснуть. Но все же Родри — это Родри, и его отсутствие будет заметно. Надеюсь, команда сможет выдержать этот удар и продолжить борьбу за титулы.
    j6t6zzfv385p
    j6t6zzfv385p
    вчера в 16:13, ред.
    Травма тяжелая, сезон закончен, жаль.
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