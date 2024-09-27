Гвардиола: «Сезон для Родри окончен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Родри пропустит нынешний сезон.
Сегодня утром ему сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске. К следующему сезону он будет готов.
Нынешний сезон для него окончен.
Думаю, для бельгийца последний его сезон на топ уровне, как и для Уокера.
Вообще летом (если с Судом разберемся) МанСити ждет большая перезагрузка.
Уокер, КДБ, Эдерсон - возможно уйдут.
Гюндоган на 1+1 пришел, но если Пеп закончит с Сити, то и врят ли немец продлеваться будет. Родри на долгое лечение.
увы, в МанСити много возрастных игроков.
можно использовать Матеуса Нуньеса и Рико Льюис на позиции Родри.
посмотрим, как Арс и Ливерпуль получат фору.
а пока впереди 4 подряд матча на выезде за 10 дней)))
Тоттенхэм, Борнмут, Спортинг и Брайтон.
кубок лиги надо слить.
будет весело
Думаю, для бельгийца последний его сезон на топ уровне, как и для Уокера.
Вообще летом (если с Судом разберемся) МанСити ждет большая перезагрузка.
Уокер, КДБ, Эдерсон - возможно уйдут.
Гюндоган на 1+1 пришел, но если Пеп закончит с Сити, то и врят ли немец продлеваться будет. Родри на долгое лечение.
увы, в МанСити много возрастных игроков.
можно использовать Матеуса Нуньеса и Рико Льюис на позиции Родри.
посмотрим, как Арс и Ливерпуль получат фору.
а пока впереди 4 подряд матча на выезде за 10 дней)))
Тоттенхэм, Борнмут, Спортинг и Брайтон.
кубок лиги надо слить.
будет весело