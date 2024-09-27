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В «Ливерпуле» рассказали о состоянии здоровья Алиссона

вчера, 13:29

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что вратарь «красных» и сборной Бразилии Алиссон восстановился от травмы.

Вчера он уже вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, Алиссон из-за травмы подколенного сухожилия пропустил матчи в АПЛ против «Борнмута» (3:0) и в Кубке английской лиги против «Вест Хэма» (5:1).

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пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ x34erct98gnj (раскрыть)
вчера в 15:45
есть Келлехер.
и он хороший вратарь, готовый вратарь топ-клуба.
но Алиссон - наверно один из лучших вратарей в мире и геймченжер.
у Алиссона шире необходимых навыков: вовлеченность в розыгрыши, коммуникативные навыки, выносы мяча, подстраховка защитников с помощью высокой линий и перехватов.
Ливерпуль еще приобрел грузина Мамардашвили.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:41
Нормально отыграли и без него, так что пусть не торопиться.
x34erct98gnj
x34erct98gnj
вчера в 14:15
В Ливерпуле есть кем его заменить.
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