Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что вратарь «красных» и сборной Бразилии Алиссон восстановился от травмы.
Вчера он уже вернулся к тренировкам с командой.
Напомним, Алиссон из-за травмы подколенного сухожилия пропустил матчи в АПЛ против «Борнмута» (3:0) и в Кубке английской лиги против «Вест Хэма» (5:1).
и он хороший вратарь, готовый вратарь топ-клуба.
но Алиссон - наверно один из лучших вратарей в мире и геймченжер.
у Алиссона шире необходимых навыков: вовлеченность в розыгрыши, коммуникативные навыки, выносы мяча, подстраховка защитников с помощью высокой линий и перехватов.
Ливерпуль еще приобрел грузина Мамардашвили.
и он хороший вратарь, готовый вратарь топ-клуба.
но Алиссон - наверно один из лучших вратарей в мире и геймченжер.
у Алиссона шире необходимых навыков: вовлеченность в розыгрыши, коммуникативные навыки, выносы мяча, подстраховка защитников с помощью высокой линий и перехватов.
Ливерпуль еще приобрел грузина Мамардашвили.