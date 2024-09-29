Лавия назвал Палмера посредственностью после покера «Брайтону»

1727614486

вчера, 15:54

Полузащитник «Челси» пошутил над .

Напомним, вчера англичанин оформил покер в игре с «Брайтоном» (4:2). После этого все футболисты команды расписались на мяче, который Палмеру подарили после покера.

Лавия выложил в соцсети фото со своей подписью: