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Лавия назвал Палмера посредственностью после покера «Брайтону»

вчера, 15:54
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия пошутил над Коулом Палмером.

Напомним, вчера англичанин оформил покер в игре с «Брайтоном» (4:2). После этого все футболисты команды расписались на мяче, который Палмеру подарили после покера.

Лавия выложил в соцсети фото со своей подписью:

Ты всё равно посредственный игрок.

Лавия назвал Палмера посредственностью после покера «Брайтону»

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 21:09
Пусть Лавия тоже подтянется после травмы и Палмер ему ответит с такой же шуткой))
Нравится мне нынешние игроки Челси своим отношением друг к другу. Да и игра в атаке почти налажена, чего не скажешь о защите.
r5wa8q828utd
r5wa8q828utd
вчера в 18:05
Трудно даже представить, кто в таком случае сам Лавия
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:27
Палмер красава 6 матчей 6 голов и 4 голевые.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:12
Молодец конечно, 4 гола забить не каждый сможет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:57
Главное , что бы эта шутка "зашла" самому Палмеру...)
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