Лавия назвал Палмера посредственностью после покера «Брайтону»

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия пошутил над Коулом Палмером.
Напомним, вчера англичанин оформил покер в игре с «Брайтоном» (4:2). После этого все футболисты команды расписались на мяче, который Палмеру подарили после покера.
Лавия выложил в соцсети фото со своей подписью:
Ты всё равно посредственный игрок.
Нравится мне нынешние игроки Челси своим отношением друг к другу. Да и игра в атаке почти налажена, чего не скажешь о защите.
Нравится мне нынешние игроки Челси своим отношением друг к другу. Да и игра в атаке почти налажена, чего не скажешь о защите.