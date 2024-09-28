Нуньес рассмешил одноклубников своей реакцией на рейтинг в FC 25

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вчера, 19:58

Нападающий «Ливерпуля» отреагировал на свой рейтинг в FC 25.

Игроки получают персонализированные копии игры со своими карточками в режиме Ultimate Team. На клубном YouTube-канале опубликовано видео с участием Нуньеса, , и .

Уругваец увидел, что его пас, дриблинг, защита и физические характеристики выросли по сравнению с предыдущей версией игры, хотя его общий рейтинг 82 остался прежним. «Как они выросли в этом году?» — спросил форвард в явном замешательстве, прежде чем ему в шутку сказали, что его рейтинг может быть снижен, если он захочет.

«Но из семи игр я провёл пять на скамейке запасных» — с юмором отметил Нуньес. Это вызвало громкий смех со стороны товарищей по команде. МакАллистер объяснил Дарвину, что показатели основаны на прошлом сезоне.