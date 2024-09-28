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Нуньес рассмешил одноклубников своей реакцией на рейтинг в FC 25

вчера, 19:58

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес отреагировал на свой рейтинг в FC 25.

Игроки получают персонализированные копии игры со своими карточками в режиме Ultimate Team. На клубном YouTube-канале опубликовано видео с участием Нуньеса, Луиса Диаса, Диогу Жоты и Алексика МакАллистера.

Уругваец увидел, что его пас, дриблинг, защита и физические характеристики выросли по сравнению с предыдущей версией игры, хотя его общий рейтинг 82 остался прежним. «Как они выросли в этом году?» — спросил форвард в явном замешательстве, прежде чем ему в шутку сказали, что его рейтинг может быть снижен, если он захочет.

«Но из семи игр я провёл пять на скамейке запасных» — с юмором отметил Нуньес. Это вызвало громкий смех со стороны товарищей по команде. МакАллистер объяснил Дарвину, что показатели основаны на прошлом сезоне.

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Все комментарии
4afwjbbfn9s7
4afwjbbfn9s7
вчера в 20:29
Ошибки у всех бывают, иногда вызывают смех.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:12
Жаль у нас Ютуб замедлен и мы не сможем оценить все прелести этого юмора...)
Гость
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