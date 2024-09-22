«Галатасарай» высмеял Моуриньо после игры с «Фенербахче»

1727024148

вчера, 19:55

«Галатасарай» высмеял главного тренера «Фенербахче» после победы в стамбульском дерби (3:1).

Клуб на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию книги с портретом специалиста, которая называется «Плачущий». В сообщении к снимку говорилось: