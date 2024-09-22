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«Галатасарай» высмеял Моуриньо после игры с «Фенербахче»

вчера, 19:55
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 3Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

«Галатасарай» высмеял главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо после победы в стамбульском дерби (3:1).

Клуб на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию книги с портретом специалиста, которая называется «Плачущий». В сообщении к снимку говорилось:

Продаётся в магазинах по всему Кадыкёю.

«Галатасарай» высмеял Моуриньо после игры с «Фенербахче»

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:02
Интеллектуальные способности и чувство юмора – явления одного порядка....
Но как видим...не всегда..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:36
    FreshMeat
    FreshMeat
    вчера в 21:24
    У американцев есть в эту тему поговорка, мол когда у быковатых начинаются проблемы - им мало кто сочувствует. Вот особенный и получает...
    by58xfqfpvbj
    by58xfqfpvbj
    вчера в 20:54
    Смеется тот, кто смеется последним.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 20:32
    жестко, когда конкурент в борьбе за первое место напихал его команду на поле и высмеяли в соцсети.
    в прошлом сезоне Галатасарай и Фенербахче бились на равне.
    Фенербахче отстал на 2 очка от чемпиона.
    теперь вот падение.
    Моуриньо кажется, брали исключительно ради медийности.
    Неслучайно фанаты так не любят президента Фенербахче.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:24
    Хоть и все знают этого нытика, но как-то непрофессионально это все...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:22
    позор сараю, и будет карма
    f4rtjqgk2uje
    f4rtjqgk2uje
    вчера в 20:07
    Жозе это должно только стимулировать
    Гость
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