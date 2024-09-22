«Галатасарай» высмеял Моуриньо после игры с «Фенербахче»

«Галатасарай» высмеял главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо после победы в стамбульском дерби (3:1).
Клуб на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию книги с портретом специалиста, которая называется «Плачущий». В сообщении к снимку говорилось:
Продаётся в магазинах по всему Кадыкёю.
Но как видим...не всегда..
Но как видим...не всегда..
Ладно бы это ещё их фан зона так куражилась, а тут официальные лица клуба выставили себя полными дураками.
Ладно бы это ещё их фан зона так куражилась, а тут официальные лица клуба выставили себя полными дураками.
в прошлом сезоне Галатасарай и Фенербахче бились на равне.
Фенербахче отстал на 2 очка от чемпиона.
теперь вот падение.
Моуриньо кажется, брали исключительно ради медийности.
Неслучайно фанаты так не любят президента Фенербахче.
в прошлом сезоне Галатасарай и Фенербахче бились на равне.
Фенербахче отстал на 2 очка от чемпиона.
теперь вот падение.
Моуриньо кажется, брали исключительно ради медийности.
Неслучайно фанаты так не любят президента Фенербахче.