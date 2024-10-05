Энрике: «Оставьте Доннарумму в покое и высказывайте всё мне»

Главный тренер ПСЖ высказался о критике в адрес голкипера команды . Ранее парижане после ошибок вратаря уступили «Арсеналу» в матче Лиги чемпионов (0:2).

Мы должны исправить положение, прежде чем обвинять конкретного футболиста. Единственный, кого следует критиковать, – это тренер. Люди часто придираются к Доннарумме, так что, пожалуйста, оставьте его в покое и высказывайте всё мне.

Мы трудимся над всеми важными фазами игры. Это не означает, что подобные ситуации не повторятся. Но данный эпизод связан с началом действия, в нем вся команда принимает участие, а не только вратарь. Нельзя смотреть лишь на десерт, стоит обратить внимание на все этапы подготовки.