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Энрике: «Оставьте Доннарумму в покое и высказывайте всё мне»

вчера, 17:48

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о критике в адрес голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Ранее парижане после ошибок вратаря уступили «Арсеналу» в матче Лиги чемпионов (0:2).

Мы должны исправить положение, прежде чем обвинять конкретного футболиста. Единственный, кого следует критиковать, – это тренер. Люди часто придираются к Доннарумме, так что, пожалуйста, оставьте его в покое и высказывайте всё мне.

Мы трудимся над всеми важными фазами игры. Это не означает, что подобные ситуации не повторятся. Но данный эпизод связан с началом действия, в нем вся команда принимает участие, а не только вратарь. Нельзя смотреть лишь на десерт, стоит обратить внимание на все этапы подготовки.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 01:08
Ну что этот Джанлуиджи не Буффон все и так знали.
А косяки бывают у каждого. И одна неудачная игра его класса не отменяет.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:26
В общем, официанта не обвинять, все претензии к повару)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:03
Если критика правильная, то должна принести пользу.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:02
Сафонов смуту наводит походу о Доннарумме 😁
Если честным уж быть, то итальянец никогда и не был супер надежным кипером.
Гость
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