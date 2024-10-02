Агент Рыбуса объяснил, почему игрок перешёл в клуб Медиалиги

Роман Орещук, агент защитника «ФК Десять» Мацея Рыбуса, объяснил, почему игрок перешёл в клуб Медиалиги.
Мацей ушел в Медиалигу, потому что летом предложения от клубов его не устроили. В начале трансферного окна он надеялся на лучшие предложения, но таких мы не дождались, а то, что было, нас не заинтересовало. После закрытия окна мы искали предложения из достойных азиатских и арабских лиг, но нормальных предложений не получили. А так как Мацей не хочет заканчивать с футболом, нужно было найти выход из сложившейся ситуации.
Если зимой не найдем вариант, то будем разговаривать с «ФК Десять» о дальнейшем трудоустройстве. Тогда, наверное, придется отпустить мысли о большом футболе и работать здесь, потому что Мацей не хочет бросать футбол. Рыбус хочет остаться в футболе, а в каком качестве — будем смотреть. Но пока так далеко не заглядываем. Сейчас Мацею нужно привести себя в порядок, поймать игровой тонус и помочь новому клубу.