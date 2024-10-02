Агент Рыбуса объяснил, почему игрок перешёл в клуб Медиалиги

Роман Орещук, агент защитника « ФК Десять» , объяснил, почему игрок перешёл в клуб Медиалиги.

Мацей ушел в Медиалигу, потому что летом предложения от клубов его не устроили. В начале трансферного окна он надеялся на лучшие предложения, но таких мы не дождались, а то, что было, нас не заинтересовало. После закрытия окна мы искали предложения из достойных азиатских и арабских лиг, но нормальных предложений не получили. А так как Мацей не хочет заканчивать с футболом, нужно было найти выход из сложившейся ситуации.