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Агент Рыбуса объяснил, почему игрок перешёл в клуб Медиалиги

вчера, 13:41

Роман Орещук, агент защитника «ФК Десять» Мацея Рыбуса, объяснил, почему игрок перешёл в клуб Медиалиги.

Мацей ушел в Медиалигу, потому что летом предложения от клубов его не устроили. В начале трансферного окна он надеялся на лучшие предложения, но таких мы не дождались, а то, что было, нас не заинтересовало. После закрытия окна мы искали предложения из достойных азиатских и арабских лиг, но нормальных предложений не получили. А так как Мацей не хочет заканчивать с футболом, нужно было найти выход из сложившейся ситуации.

Если зимой не найдем вариант, то будем разговаривать с «ФК Десять» о дальнейшем трудоустройстве. Тогда, наверное, придется отпустить мысли о большом футболе и работать здесь, потому что Мацей не хочет бросать футбол. Рыбус хочет остаться в футболе, а в каком качестве — будем смотреть. Но пока так далеко не заглядываем. Сейчас Мацею нужно привести себя в порядок, поймать игровой тонус и помочь новому клубу.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 14:06
На завод не охота идти... хотим мяч попинать, причём в России, да ещё и за деньги...
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