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Свадьба Буффона и винодел Лаутаро. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

вчера, 16:00
Буффон
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Свадьба Буффона и винодел Лаутаро. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Свадьба Буффона и винодел Лаутаро. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Andy Rush (раскрыть)
вчера в 19:57
Я такие же дарил при своей стандартной российской зарплате. Лунин куда больше получает, а купил скромный букет.
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 19:24
А что шикарного в букете? или автор кроме трех ромашек ничего не видел?)
shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:02
...наверное уход из сборой (шутка)....а жаль, к хорошему привыкаешь, столько лет в команде, но Тренеру видней...!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:31
Что заставило Гризмана впервые в жизни выглядеть как мужчина, а не как обычно?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:27
Ван Дейк, ни как решил посетить "домик в деревне"...)
Futurista
Futurista ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 18:06
Зашёл не в ту дверь)...
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:16
А Модрич смешной!
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