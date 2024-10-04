Свадьба Буффона и винодел Лаутаро. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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вчера, 16:00

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Голкипер «Реала» Андрей Лунин подарил своей жене роскошный букет цветов.

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Девушка дня. Жена бывшего защитника «Реала» Фернандо Йерро.

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Роберто Фирмино наслаждается жизнью в Саудовской Аравии.

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Неймар провёл время со своей семьей

А также вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма с сыном Лео.

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Стиляга дня. Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

А также защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

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Милота дня. Джесси Лингард со своей дочкой.

На этом наш выпуск завершён — наслаждайтесь последними в этом году тёплыми деньками! Берите пример с Ивана Ракитича, хотя у него солнце продолжит светить и дальше.