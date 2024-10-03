Мората вынужден сменить место жительства после слов мэра

Нападающий «Милана» Альваро Мората заявил, что ему придётся сменить место жительства после того, как мэр Корбетты Марко Балларини на странице в социальной сети в среду сообщил, что испанский нападающий переедет в маленький городок на окраине Милана.
Пост был написан в стиле известных трансферных новостей инсайдера Фабрицио Романо.
Форвард в четверг отреагировал на это следующим образом:
Уважаемый мэр, спасибо, что нарушили мою конфиденциальность. У меня нет никаких ценных вещей. Единственное сокровище, которое у меня есть, — это безопасность моих сыновей, которая больше не гарантирована. Я думал, что Корбетта предоставит мне уединение, но я вынужден немедленно сменить место жительства из-за вашей неспособности пользоваться социальными сетями и защищать своих граждан.