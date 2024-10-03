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Мората вынужден сменить место жительства после слов мэра

вчера, 20:29

Нападающий «Милана» Альваро Мората заявил, что ему придётся сменить место жительства после того, как мэр Корбетты Марко Балларини на странице в социальной сети в среду сообщил, что испанский нападающий переедет в маленький городок на окраине Милана.

Пост был написан в стиле известных трансферных новостей инсайдера Фабрицио Романо.

Форвард в четверг отреагировал на это следующим образом:

Уважаемый мэр, спасибо, что нарушили мою конфиденциальность. У меня нет никаких ценных вещей. Единственное сокровище, которое у меня есть, — это безопасность моих сыновей, которая больше не гарантирована. Я думал, что Корбетта предоставит мне уединение, но я вынужден немедленно сменить место жительства из-за вашей неспособности пользоваться социальными сетями и защищать своих граждан.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 09:14
Трус. А Ибрагимович ходит один по городу,ему по ....й,мужчина.
Hamman
Hamman ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 04:20
Зная его адрес, найдутся те кто захочет заглянуть к нему в гости. И это за частую не с добрыми намерениями. Безопасность семьи превыше всего!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:53
Мэр города болтун оказался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:52
А чего так перетрусил-то?
Гость
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