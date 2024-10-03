Мората вынужден сменить место жительства после слов мэра

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вчера, 20:29

Нападающий «Милана» заявил, что ему придётся сменить место жительства после того, как мэр Корбетты Марко Балларини на странице в социальной сети в среду сообщил, что испанский нападающий переедет в маленький городок на окраине Милана.

Пост был написан в стиле известных трансферных новостей инсайдера Фабрицио Романо.

Форвард в четверг отреагировал на это следующим образом: