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Иньеста высказался о «Золотом мяче»-2010

вчера, 19:25

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста дал комментарий на тему «Золотого мяча»-2010. Хавбек тогда занял второе место, а приз взял нападающий Лионель Месси. Этот результат вызвал разногласия среди болельщиков.

В первую очередь я вспоминаю о любви и привязанности людей, возможности осчастливить многих своим трудом. «Золотой мяч» – это замечательно, это часть футбола. Но я считаю поводом для гордости не трофеи, а мечту стать футболистом и завоевать сердца людей.

Фотография с Хави, Лео и мной на церемонии награждения – это нечто большее, чем просто победа в данной номинации. Трое воспитанников, которые находятся на церемонии вручения «Золотого мяча», – вот главная награда того дня, это важнее, чем имя победителя.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 17:21
То есть все согласны, что Месси его не заслужил?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 07:44, ред.
ну вот Снейдер заслуживал тот мяч, а Иньеста точно нет, чтобы говорить что Месси у Иньесты что-то там отобрал
амурец
амурец
сегодня в 06:21
красиво сказал
112910415
112910415
сегодня в 04:27
футбольный умница и просто достойный человек !
HeavenCanWait
HeavenCanWait
сегодня в 03:21
Иньеста просто красавец, это для меня пример не только отличного игрока, но и хорошего человека, с добрым сердцем.
shur
shur
вчера в 23:04
...мы, болелы разных клубов, без этих восторженных соплей, понимаем,ценим и уважаем игру этого человека и без этого
круглого золотистого цвета предмета,аминь!
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 22:56
А ЗМ с каких пор вручается только за забитые голы? Вратарям, защитникам, опорникам теперь в футбол не играть? Или футбол это только забитые голы?))
Иньеста забил единственный гол в финале чемпионата мира и добыл для своей страны историческое и ПЕРВЫЙ в истории Кубок 🏆

Справедливо отдали мяч Месси??))) Он в том году выиграл лишь дежурный чемпионат Испании…😁

А то, что тот же Снейдер с Интером тогда выиграл требл, по пути выкинув из турнира аргентинца в ЛЧ и играл в финале чемпионата мира, став одним из трех лучших бомбардиров мундиаля и лучшим ассистентом в победной ЛЧ - это такое себе да наверно)) Что с вами, люди…
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
в сезоне 2009/2010 Иньеста забил 1 гол в чемпионате и 2 гола за сборную. давать ему ЗМ только потому что фортануло оказаться в 2х командах, которые выиграли? все справедливо тогда отдали Месси. Если бы Иньеста был мужиком, то так бы и сказал сейчас, что не заслужил тот ЗМ, вместо басней про то, как весело фоткаться вместе.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:27
Ну, а что ему еще остаётся то говорить, прошло уже 14 лет и давно смирился с тем, как его обокрали в пользу аргентинца (далее это стало обыденностью такие подарки), поэтому смысла сейчас нет никакого показывать обиды свои.
В 2010 заслужили (именно ЗАСЛУЖИЛИ) ЗМ Снейдер либо Иньеста.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:58
Хави и Иньеста больше заслуживали золотого мяча тогда , эти двое выводили Месси в пустые ворота.
vrr5m4979at6
vrr5m4979at6
вчера в 20:29
Андрес дипломат,не хочет кореша обидеть
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 20:04
В том году лучшим был Снейдер
Брулин
Брулин
вчера в 20:03
то, что у Иньесты нет Золотого мяча, это проблема Золотого мяча, не Иньесты.
Capral
Capral
вчера в 20:02
пистоняра походу очередной мяч свиснул. Кто бы сомневался.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 19:44, ред.
Иньеста не Авейру - он никогда не будет опускаться до низости и говорить, что он больше всех достоин ЗМ.. В этом тоже Величие.. Он ушёл джентльменом, ни разу за карьеру не получив красной карточки..☝️👏
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:38
объективность журналистов решает вопрос, кто достоин золотого мяча.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:33
Мечтать не вредно. Надо играть в футбол
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:32
Мало ли что он сказал...
В глубине души, всё равно, обидно. Это не единственный несправедливо выданный ЗМ
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:27
Сколько мудрости в его словах о Золотом мяче. Конечно, он подчеркивает, что самое главное — это мечта стать футболистом. Но давайте честно: мечты мечтами, а Месси на пьедестале — это реальность. Понятно, что он хочет остаться в доброй памяти, но обидно за второе место ему, наверное, не меньше, чем фанатам, которые до сих пор обсуждают эту несправедливость.
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