Иньеста высказался о «Золотом мяче»-2010

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании дал комментарий на тему «Золотого мяча»-2010. Хавбек тогда занял второе место, а приз взял нападающий . Этот результат вызвал разногласия среди болельщиков.

В первую очередь я вспоминаю о любви и привязанности людей, возможности осчастливить многих своим трудом. «Золотой мяч» – это замечательно, это часть футбола. Но я считаю поводом для гордости не трофеи, а мечту стать футболистом и завоевать сердца людей.

Фотография с Хави, Лео и мной на церемонии награждения – это нечто большее, чем просто победа в данной номинации. Трое воспитанников, которые находятся на церемонии вручения «Золотого мяча», – вот главная награда того дня, это важнее, чем имя победителя.