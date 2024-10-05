«Эффект Месси». «Интер Майами» не пожалел о подписании Лео

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05 октября 2024, 22:52

И дело не только в победе в регулярном чемпионате МЛС .

«Интер Майами» на этой неделе добился исторического достижения – впервые в своей истории клуб выиграл регулярный чемпионат МЛС . Это он сделал досрочно, обыграв «Коламбус Крю» (3:2), который идет на втором месте. Голы у победителей забивали хорошо знакомые нам ребята: Лионель Месси оформил дубль, еще гол на счету Луиса Суареса.

Когда прошлым летом «Интер Майами» подписывал с Месси контракт на 150 миллионов долларов, это далеко не всем казалось разумной тратой средств, которые обычно в МЛС не принято вот так расходовать. Все же классический футбол для Северной Америки не самый популярный вид спорта, и там вращаются не такие деньги, как в Европе.

Впрочем, ставка владельцев клуба «Интер Майами» сыграла – уже можно говорить об этом сейчас. И дело не только в спортивном результате. Он, кстати, не был наверняка в ближайших целях бизнесменов. Дело скорее в экономическом эффекте, который повлекло за собой появление Месси во Флориде и в МЛС в целом.

Рост доходов

По данным клуба, доход «Интер Майами» до прихода Месси в 2022 году составлял не более 60 миллионов долларов. В 2023 году он вырос до 130 миллионов. А в 2024-м прогнозируется на уровне выше 200 миллионов, что будет безусловным клубным рекордом. Такой прорывной рост можно объяснить невероятными спонсорскими контрактами, беспрецедентным спросом на билеты и всем, что называют «Месси-манией».

Клуб попал в центр глобального внимания, когда там появился Месси. Этот бренд вышел за пределы МЛС и Северной Америки. Довольно быстро «Интер Майами» перестал довольствоваться спонсорскими сделками с мелкими компаниями и значительно укрупнил портфель контрактов.

Только в текущем сезоне «Интер Майами» подписал 11 многолетних партнерских соглашений, в том числе с Audi, JPMorgan Chase, Duracell, Lowe's, Visa и LaCroix. Из этого списка только Audi сотрудничает в целом с МЛС , остальные пришли конкретно в клуб из Флориды. Все опрошенные ESPN представители крупных фирм, которые подписали соглашения с «Интер Майами», сходятся в одном: они рассматривают клуб не как североамериканский бренд, а как известный на весь мир лейбл. И отдача, по их словам, ощущается.

Некоторые из спонсоров подписали еще и соглашения персонально с Месси. Например, Lowe’s. Эта компания имела раньше персональные контракты только с игроками НФЛ и НБА . Так что само появление Месси в клубе сделало его имя международным и привлекло многомиллионные долгосрочные сделки со спонсорами.

Заработок на имени

Но не спонсорством единым. Помимо него у клуба есть еще две важные статьи доходов. Это продажи билетов, брендовых товаров и операции в день игры, а также продажа прав на телетрансляции. С последним «Интеру Майами» особо не развернуться. Дело в том, что МЛС объединила все медиа-права 29 клубов лиги. Они были проданы компании Apple для трансляции на Apple TV. И каждый клуб имеет свою долю в отчислениях, но увеличить ее не может. На данный момент сумма, достающаяся «Интеру Майами», не разглашается.

Впрочем, флоридская команда по максимуму выжимает феномен «Месси-мании». Футболки с именем Месси стали самыми продаваемыми в пакете именной продукции Adidas. В 2024 году есть лидерство в МЛС . Его футболки лидировали и по итогам 2023 года, хотя он пришел в команду только предыдущим летом.

Интересно, что в онлайн-магазине лиги в этом году на втором месте по продажам футболка другого игрока «Интер Майами» – Луиса Суареса. Всего же в топ-25 сразу четыре представителя этого клуба. Помимо Месси и Суареса, это Серхио Бускетс, занимающий 11-е место, и Жорди Альба, у чьих футболок 15-е место. К слову, само по себе подтягивание этих бывших звезд «Барселоны» тоже получилось во многом благодаря Месси, к которому они и отправились по старой памяти. Это уже тянет на целую цепочку положительных спортивных и экономических последствий.

С 2022 года по июль 2024-го продажи футболок МЛС в целом выросли на 41 процент. В немалой степени благодаря появлению этих игроков, главным образом, Месси и Суареса.

О том, что появление Месси наверняка принесет и финансовый успех, можно было догадаться по первым матчам с его участием в прошлом году. Тогда тысячи болельщиков выстраивались в гигантские очереди у стадиона «Чейз», чтобы успеть купить форму Месси в фирменном магазине. И спрос не ослабевает.

«Интер Майами» распродал все сезонные абонементы за несколько месяцев до старта чемпионата-2024, когда еще и календарь не был известен. А число болельщиков, продливших абонементы, достигло 90 процентов. Это один из самых высоких показателей в лиге. И это несмотря на одни из самых больших цен.

К примеру, в 2024 году стоимость стандартных сезонных билетов составляла от 867 до 2720 долларов. Специальные клубные места стоили 13 005 долларов, а люксовые – 42 840 долларов. И на все находились покупатели. Для сравнения, стандартные сезонные билеты на матчи «Орландо Сити» стоили от 324 долларов, на матчи «Коламбус Крю» – от 657 до 8478 долларов, а «Лос-Анджелес Гэлакси» уже на 2025 год продает абонементы по цене от 481 до 7790 долларов.

Руководство «Интер Майами» приняло решение сделать работу фирменного магазина на стадионе постоянной: потому что поток покупателей, желающих приобрести сувенирную продукцию с Месси, не иссякает. Раньше магазин работал только в дни матчей.

Даже за рамками МЛС «Интер Майами» умудряется извлекать выгоду из присутствия Месси и его друзей по «Барселоне». В минувшее межсезонье команда впервые в своей истории провела мировое турне, сыграв матчи в Сальвадоре, Саудовской Аравии, Гонконге и Японии. Точные суммы организаторы и клубы не раскрывают, но правительство Гонконга заявляло, что потратило в целом на игру почти 2 миллиона долларов.

И бизнесмены из «Интер Майами» не собираются упускать полученный импульс. Клуб уже приступил к строительству нового стадиона «Майами Фридом Парк», который станет настоящим развлекательным комплексом со всеми сопутствующими атрибутами и включит арену на 25 тысяч зрителей.

Контракт Месси с клубом рассчитан до конца сезона-2025 и содержит опцию продления еще на год. Это дает «Интеру Майами» надежду на то, что новый стадионный комплекс будет открыт с участием самого Месси. И будем уверены, что клуб выжмет максимальную выгоду и из этого.