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«Эффект Месси». «Интер Майами» не пожалел о подписании Лео

05 октября 2024, 22:52
Лионель Месси

И дело не только в победе в регулярном чемпионате МЛС.

«Интер Майами» на этой неделе добился исторического достижения – впервые в своей истории клуб выиграл регулярный чемпионат МЛС. Это он сделал досрочно, обыграв «Коламбус Крю» (3:2), который идет на втором месте. Голы у победителей забивали хорошо знакомые нам ребята: Лионель Месси оформил дубль, еще гол на счету Луиса Суареса.

Когда прошлым летом «Интер Майами» подписывал с Месси контракт на 150 миллионов долларов, это далеко не всем казалось разумной тратой средств, которые обычно в МЛС не принято вот так расходовать. Все же классический футбол для Северной Америки не самый популярный вид спорта, и там вращаются не такие деньги, как в Европе.

Впрочем, ставка владельцев клуба «Интер Майами» сыграла – уже можно говорить об этом сейчас. И дело не только в спортивном результате. Он, кстати, не был наверняка в ближайших целях бизнесменов. Дело скорее в экономическом эффекте, который повлекло за собой появление Месси во Флориде и в МЛС в целом.

Рост доходов

По данным клуба, доход «Интер Майами» до прихода Месси в 2022 году составлял не более 60 миллионов долларов. В 2023 году он вырос до 130 миллионов. А в 2024-м прогнозируется на уровне выше 200 миллионов, что будет безусловным клубным рекордом. Такой прорывной рост можно объяснить невероятными спонсорскими контрактами, беспрецедентным спросом на билеты и всем, что называют «Месси-манией».

Клуб попал в центр глобального внимания, когда там появился Месси. Этот бренд вышел за пределы МЛС и Северной Америки. Довольно быстро «Интер Майами» перестал довольствоваться спонсорскими сделками с мелкими компаниями и значительно укрупнил портфель контрактов.

Только в текущем сезоне «Интер Майами» подписал 11 многолетних партнерских соглашений, в том числе с Audi, JPMorgan Chase, Duracell, Lowe's, Visa и LaCroix. Из этого списка только Audi сотрудничает в целом с МЛС, остальные пришли конкретно в клуб из Флориды. Все опрошенные ESPN представители крупных фирм, которые подписали соглашения с «Интер Майами», сходятся в одном: они рассматривают клуб не как североамериканский бренд, а как известный на весь мир лейбл. И отдача, по их словам, ощущается.

Некоторые из спонсоров подписали еще и соглашения персонально с Месси. Например, Lowe’s. Эта компания имела раньше персональные контракты только с игроками НФЛ и НБА. Так что само появление Месси в клубе сделало его имя международным и привлекло многомиллионные долгосрочные сделки со спонсорами.

Заработок на имени

Но не спонсорством единым. Помимо него у клуба есть еще две важные статьи доходов. Это продажи билетов, брендовых товаров и операции в день игры, а также продажа прав на телетрансляции. С последним «Интеру Майами» особо не развернуться. Дело в том, что МЛС объединила все медиа-права 29 клубов лиги. Они были проданы компании Apple для трансляции на Apple TV. И каждый клуб имеет свою долю в отчислениях, но увеличить ее не может. На данный момент сумма, достающаяся «Интеру Майами», не разглашается.

Впрочем, флоридская команда по максимуму выжимает феномен «Месси-мании». Футболки с именем Месси стали самыми продаваемыми в пакете именной продукции Adidas. В 2024 году есть лидерство в МЛС. Его футболки лидировали и по итогам 2023 года, хотя он пришел в команду только предыдущим летом.

Интересно, что в онлайн-магазине лиги в этом году на втором месте по продажам футболка другого игрока «Интер Майами» – Луиса Суареса. Всего же в топ-25 сразу четыре представителя этого клуба. Помимо Месси и Суареса, это Серхио Бускетс, занимающий 11-е место, и Жорди Альба, у чьих футболок 15-е место. К слову, само по себе подтягивание этих бывших звезд «Барселоны» тоже получилось во многом благодаря Месси, к которому они и отправились по старой памяти. Это уже тянет на целую цепочку положительных спортивных и экономических последствий.

С 2022 года по июль 2024-го продажи футболок МЛС в целом выросли на 41 процент. В немалой степени благодаря появлению этих игроков, главным образом, Месси и Суареса.

О том, что появление Месси наверняка принесет и финансовый успех, можно было догадаться по первым матчам с его участием в прошлом году. Тогда тысячи болельщиков выстраивались в гигантские очереди у стадиона «Чейз», чтобы успеть купить форму Месси в фирменном магазине. И спрос не ослабевает.

«Интер Майами» распродал все сезонные абонементы за несколько месяцев до старта чемпионата-2024, когда еще и календарь не был известен. А число болельщиков, продливших абонементы, достигло 90 процентов. Это один из самых высоких показателей в лиге. И это несмотря на одни из самых больших цен.

К примеру, в 2024 году стоимость стандартных сезонных билетов составляла от 867 до 2720 долларов. Специальные клубные места стоили 13 005 долларов, а люксовые – 42 840 долларов. И на все находились покупатели. Для сравнения, стандартные сезонные билеты на матчи «Орландо Сити» стоили от 324 долларов, на матчи «Коламбус Крю» – от 657 до 8478 долларов, а «Лос-Анджелес Гэлакси» уже на 2025 год продает абонементы по цене от 481 до 7790 долларов.

Руководство «Интер Майами» приняло решение сделать работу фирменного магазина на стадионе постоянной: потому что поток покупателей, желающих приобрести сувенирную продукцию с Месси, не иссякает. Раньше магазин работал только в дни матчей.

Даже за рамками МЛС «Интер Майами» умудряется извлекать выгоду из присутствия Месси и его друзей по «Барселоне». В минувшее межсезонье команда впервые в своей истории провела мировое турне, сыграв матчи в Сальвадоре, Саудовской Аравии, Гонконге и Японии. Точные суммы организаторы и клубы не раскрывают, но правительство Гонконга заявляло, что потратило в целом на игру почти 2 миллиона долларов.

И бизнесмены из «Интер Майами» не собираются упускать полученный импульс. Клуб уже приступил к строительству нового стадиона «Майами Фридом Парк», который станет настоящим развлекательным комплексом со всеми сопутствующими атрибутами и включит арену на 25 тысяч зрителей.

Контракт Месси с клубом рассчитан до конца сезона-2025 и содержит опцию продления еще на год. Это дает «Интеру Майами» надежду на то, что новый стадионный комплекс будет открыт с участием самого Месси. И будем уверены, что клуб выжмет максимальную выгоду и из этого.

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 20:35
Связь простая.. Играя за Барсу всю карьеру - ЧМ взять не смог.. Играя за Париж - смог.. Про " тянули" - эту "песню" уже слышали.. Ничем помочь не могу.. Хе.. 🤭🤣
Per4ick
Per4ick ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
вчера в 20:27
реально какая связь между ЧМ и ПСЖ? если только одна катарец Нассер, поэтому не совпадение что аргентину тянули на протяжении всего турнира. второе сделал все сам это как? один играл? его отсутвие никак не помешало майями лидировать в чемпиоанте и обыгрывать соперников потому что как человек написал ниже всю престарелую барсу и его друзей перетянули туда + ручного мартино. для млс эттго достаточно, но конечно вся слава опять гному, наверно за это еще и зе бест 24 дадут
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 29081985 (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
В этих матчах он был лучшим. Не играли его партнёры. А он, простите, всего лишь живой человек, который, в отличие от атлантов Эрмитажа, не может держать на своих плечах всю тяжесть игры. Тем более в матчах с классным соперником. А вот сколько он вытянул, вы почему - то не вспоминаете.
29081985
29081985 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:03
Расскажи это Баварии и Ливерпулю))
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ Сева Грач (раскрыть)
вчера в 15:30
Да.. Месси не Авейру.. Это последний Юве и МЮ опустил в ЛЕ.. С Насром 0 трофеев из 8.. В сборной полный позор на ЧМ и ЧЕ.. И при этом классный и креативный Жота сидит все 120 минут на лавке.. Factos.. Бил, бью и буду бить.. Хе.. 🤭😜
Сева Грач
Сева Грач ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
вчера в 15:20, ред.
Жаль, конечно, что уходит такая эпоха! Но можно радоваться, что мы это видели воочию! И надеюсь они пару лет ещё в Майами пофеерят! Там щас бум реальный! У меня пара небедных дружков в Майами, которые их соккером никогда особо не интересовались, но болели за Барсу, купили абонементы по десятке тыщ каждый и при общении просто булькают, какой это кайф на них (экс барсов) там смотреть! Там ведь довольно жёстко судят, не дают отрывать техничным звёздам ноги, как в Европе, и мерзкая тактика постоянных провокаций и "мелкого фола" не канает, можно очень быстро пару горчичников хапнуть! А что могут Месси и Суарес,когда им дают играть на чистых мячах, можешь себе представить! Я, если ночью не сплю, стараюсь смотреть игры Майами в прямом эфире и реально кайфую! Так что дай им бог здоровья и желания подольше поиграть!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:39, ред.
Много пишут про что что зона комфорта Месси в Барселоне. Пишут и пишут. Говорят что все играли на него и через него.
Я вот это читаю и у меня вопрос, а кто не играет в своей зоне комфорта. Тоесть почему на поле у каждого игрока своя роль и место, может потому что тренер определяет каждому игроку его зону комфорта и дает соответственные задачи для достижения результата??

Лично я полностью был согласен когда игра шла через Месси и приносило результат. Если б я был тренером то думаю давал бы точно такие установки чтобы достичь результата. А почему бы нет??

Кроме того Месси может и ходил в основном пешком по полю, но он не стоял как столб в штрафной соперника в ожидании идеального паса от одноклубника для замыкания в полупустые ворота за голкипером. Вот таких замыкателей и можно назвать игрок зоны комфорта зависящий от одноклубника, от его мастерства для представления ноги или головы после идеального паса. Согласен??

А Месси пахал, да не как бегунок, но пахал.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:28
19 голов Чичарито это мало? Он в МЮ за 5 лет 47 забил всего.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 11:27
Абсолютно бесспорно. Они работают над этим. То же самое можно сказать и про чемпионат Саудовской Аравии. Уровень вырос.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
вчера в 11:25
Ты забыл упомянуть, что под Месси пол Барсы перетянули туда, в том числе системообразующего Бускетса.

Дай Рону перейти в Аль Наср с Кроосом, Модричем и Куртуа, тоже будет эффект другой.

Но это отступление. Я написал уже ниже всё. Там любой зажигал и пример Чичарито очевиден. Ибра и вовсе стоя забивал с центра поля голы.
Они просто в одиночку пришли, не забрали половину команды, с кем играли в Европе.

Где ПСЖ и где Чемпионат Мира. В сочетании с Неймаром, Вератти, Мбаппе, Ди Марией , Хакими, Навасом или Донарумой и другими он ничего не смог сделать с ПСЖ на международной арене.
Когда Рон выиграл ЧЕ, он сделал это с Португалией, а не с Реалом. Зачем приплетать сюда клуб? Ты ещё скажи в каких плавках он был в том году и что они были в Париже куплены.

Кучу денег вбухали, собрали звезду на звезде в ПСЖ, а толку не было. Как были чемпионами Франции, так и остались. Не знаешь почему? Наверно Месси забыл пол Барсы перетащить с собой туда. Игрок зоны комфорта. Что в сборной всю дорогу выбирал с кем играть , что в клубах.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:06
Чё они там рвали?.. 🤔.. Ни Ибра, ни Игуаин ничего не выиграли в МЛС.. 🤭.. Это тоже самое, как "рвёт" Авейру в СА.. 🤣.. Причём Ибра играл в ЛА, который в то время не был отстойным.. И не отвечай за Месси.. Это он сделает сам.. Вывести Интер с подвала чемпа в его победители смог только Месси.. Что касается ПСЖ - то ЧМ всё перекрыл.. Все, что не делается - всё к лучшему.. Слыхал о таком?.. Месси выиграл всё значимое.. В том числе, благодаря Парижу.. Хе.. ☝️😜
chromage
chromage
вчера в 10:47, ред.
Месси уже просто переезжает чтобы собрать все трофеи какие только можно. По хорошему ему бы рвануть в Азию дальше. И выиграть Лигу Чемпионов АФК. Чемпионат Китая какого-нибудь. И на этом думаю закончатся все возможные трофеи для футболиста любого.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:43, ред.
Никогда за время своей карьеры Месси не опускался ниже однажды взятой им высочайшей планки. Ни в одном матче. Не могу вспомнить, да и не только я один, чтобы он когда - то во время игры валял "дурака" и становился на поле незаметным, как тень на экваторе. Кто - то филонил, кто-то предоставлял право вести игру своему коллеге по команде; он - никогда. Что им движет все эти годы: любовь к игре либо чувство собственного достоинства и высочайшего мастерства, - не знаю. Надо будет при личной встрече спросить у него.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 10:08
МЛС 5 лет назад была не той МЛС, которая сейчас. уровень растет с каждым годом, в том числе и благодаря переходу звездных пенсионеров
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 09:31
Не, ты неправ. Конечно, Месси жалеет о периоде в ПСЖ. А может и нет, всё-таки ЧМ стал. Но кто не жалеет? Неймар? Мбаппе? Вератти?

Примеры звезд в МЛС, которые ты привел, вообще мимо. Во-первых, они все переходили в хорошие клубы МЛС, а не в аутсайдер как Месси. Во-вторых, сверкали - громкое слово. Чичарито в лучший сезон в МЛС забил 19 голов, столько же у Месси, хотя он сыграл половину матчей сезона. Месси уже обошел Игуаина по голам, хотя сыграл опять же в 2 раза меньше матчей. В-третьих, Чичарито, Игуаин, Ибра не выиграли ни одного трофея в МЛС.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
вчера в 08:49
У него всего три клуба было. Из них два только тянут на мировой уровень. При этом о карьере в ПСЖ он жалеет, о чем сам говорил и ещё напишет в биографии.
А далее любительская лига, где даже Чичарито сверкал и был звездой. О чем ты говоришь?
Каждый игрок из Европы кто приезжал в США , был звездой и рвал там всё. Тот же Ибра, тот же игуаин.
v8n5pgbc7zcv
v8n5pgbc7zcv
вчера в 01:58
А что жалеть!? На одной рекламе заработают столько! Ого го
bvarkq58uvut
bvarkq58uvut
вчера в 01:57
Месси нужен каждому клубу, пусть он и ветеран
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 01:43
Так было и в Барселоне. Только недалекие могут говорить, что Месси доил Барселону, там почти схожая была ситуация. Заслуживал все свои деньги!
Он и на поле делал и до сих пор делает разницу.
Лучший в истории футбола игрок!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 00:28
Майами не пожалел о подписании Лео? А как они могли пожалеть? Клуб и так был на дне таблицы. Ниже некуда. Из МЛС не вылетают. В финансовом плане можно было не сомневаться, что Месси принесет прибыль. Лучший игрок в истории на почти родной земле - гарантия прибыли. Трофеи это бонус.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
05 октября в 23:17
Месси неглуп и коммуникабелен... Поэтому заполучить его хотели все в мире.. Но выбирал всегда он сам.. И ни разу не ошибся.. Ни разу.. ☝️
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
05 октября в 23:03
Да уж, как жаль, что уходит эпоха Месси-Суареса… Второго считаю недооцененным.
Гость
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