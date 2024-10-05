«Эффект Месси». «Интер Майами» не пожалел о подписании Лео

И дело не только в победе в регулярном чемпионате МЛС.
«Интер Майами» на этой неделе добился исторического достижения – впервые в своей истории клуб выиграл регулярный чемпионат МЛС. Это он сделал досрочно, обыграв «Коламбус Крю» (3:2), который идет на втором месте. Голы у победителей забивали хорошо знакомые нам ребята: Лионель Месси оформил дубль, еще гол на счету Луиса Суареса.
Когда прошлым летом «Интер Майами» подписывал с Месси контракт на 150 миллионов долларов, это далеко не всем казалось разумной тратой средств, которые обычно в МЛС не принято вот так расходовать. Все же классический футбол для Северной Америки не самый популярный вид спорта, и там вращаются не такие деньги, как в Европе.
Впрочем, ставка владельцев клуба «Интер Майами» сыграла – уже можно говорить об этом сейчас. И дело не только в спортивном результате. Он, кстати, не был наверняка в ближайших целях бизнесменов. Дело скорее в экономическом эффекте, который повлекло за собой появление Месси во Флориде и в МЛС в целом.
Рост доходов
По данным клуба, доход «Интер Майами» до прихода Месси в 2022 году составлял не более 60 миллионов долларов. В 2023 году он вырос до 130 миллионов. А в 2024-м прогнозируется на уровне выше 200 миллионов, что будет безусловным клубным рекордом. Такой прорывной рост можно объяснить невероятными спонсорскими контрактами, беспрецедентным спросом на билеты и всем, что называют «Месси-манией».
Клуб попал в центр глобального внимания, когда там появился Месси. Этот бренд вышел за пределы МЛС и Северной Америки. Довольно быстро «Интер Майами» перестал довольствоваться спонсорскими сделками с мелкими компаниями и значительно укрупнил портфель контрактов.
Только в текущем сезоне «Интер Майами» подписал 11 многолетних партнерских соглашений, в том числе с Audi, JPMorgan Chase, Duracell, Lowe's, Visa и LaCroix. Из этого списка только Audi сотрудничает в целом с МЛС, остальные пришли конкретно в клуб из Флориды. Все опрошенные ESPN представители крупных фирм, которые подписали соглашения с «Интер Майами», сходятся в одном: они рассматривают клуб не как североамериканский бренд, а как известный на весь мир лейбл. И отдача, по их словам, ощущается.
Некоторые из спонсоров подписали еще и соглашения персонально с Месси. Например, Lowe’s. Эта компания имела раньше персональные контракты только с игроками НФЛ и НБА. Так что само появление Месси в клубе сделало его имя международным и привлекло многомиллионные долгосрочные сделки со спонсорами.
Заработок на имени
Но не спонсорством единым. Помимо него у клуба есть еще две важные статьи доходов. Это продажи билетов, брендовых товаров и операции в день игры, а также продажа прав на телетрансляции. С последним «Интеру Майами» особо не развернуться. Дело в том, что МЛС объединила все медиа-права 29 клубов лиги. Они были проданы компании Apple для трансляции на Apple TV. И каждый клуб имеет свою долю в отчислениях, но увеличить ее не может. На данный момент сумма, достающаяся «Интеру Майами», не разглашается.
Впрочем, флоридская команда по максимуму выжимает феномен «Месси-мании». Футболки с именем Месси стали самыми продаваемыми в пакете именной продукции Adidas. В 2024 году есть лидерство в МЛС. Его футболки лидировали и по итогам 2023 года, хотя он пришел в команду только предыдущим летом.
Интересно, что в онлайн-магазине лиги в этом году на втором месте по продажам футболка другого игрока «Интер Майами» – Луиса Суареса. Всего же в топ-25 сразу четыре представителя этого клуба. Помимо Месси и Суареса, это Серхио Бускетс, занимающий 11-е место, и Жорди Альба, у чьих футболок 15-е место. К слову, само по себе подтягивание этих бывших звезд «Барселоны» тоже получилось во многом благодаря Месси, к которому они и отправились по старой памяти. Это уже тянет на целую цепочку положительных спортивных и экономических последствий.
С 2022 года по июль 2024-го продажи футболок МЛС в целом выросли на 41 процент. В немалой степени благодаря появлению этих игроков, главным образом, Месси и Суареса.
О том, что появление Месси наверняка принесет и финансовый успех, можно было догадаться по первым матчам с его участием в прошлом году. Тогда тысячи болельщиков выстраивались в гигантские очереди у стадиона «Чейз», чтобы успеть купить форму Месси в фирменном магазине. И спрос не ослабевает.
«Интер Майами» распродал все сезонные абонементы за несколько месяцев до старта чемпионата-2024, когда еще и календарь не был известен. А число болельщиков, продливших абонементы, достигло 90 процентов. Это один из самых высоких показателей в лиге. И это несмотря на одни из самых больших цен.
К примеру, в 2024 году стоимость стандартных сезонных билетов составляла от 867 до 2720 долларов. Специальные клубные места стоили 13 005 долларов, а люксовые – 42 840 долларов. И на все находились покупатели. Для сравнения, стандартные сезонные билеты на матчи «Орландо Сити» стоили от 324 долларов, на матчи «Коламбус Крю» – от 657 до 8478 долларов, а «Лос-Анджелес Гэлакси» уже на 2025 год продает абонементы по цене от 481 до 7790 долларов.
Руководство «Интер Майами» приняло решение сделать работу фирменного магазина на стадионе постоянной: потому что поток покупателей, желающих приобрести сувенирную продукцию с Месси, не иссякает. Раньше магазин работал только в дни матчей.
Даже за рамками МЛС «Интер Майами» умудряется извлекать выгоду из присутствия Месси и его друзей по «Барселоне». В минувшее межсезонье команда впервые в своей истории провела мировое турне, сыграв матчи в Сальвадоре, Саудовской Аравии, Гонконге и Японии. Точные суммы организаторы и клубы не раскрывают, но правительство Гонконга заявляло, что потратило в целом на игру почти 2 миллиона долларов.
И бизнесмены из «Интер Майами» не собираются упускать полученный импульс. Клуб уже приступил к строительству нового стадиона «Майами Фридом Парк», который станет настоящим развлекательным комплексом со всеми сопутствующими атрибутами и включит арену на 25 тысяч зрителей.
Контракт Месси с клубом рассчитан до конца сезона-2025 и содержит опцию продления еще на год. Это дает «Интеру Майами» надежду на то, что новый стадионный комплекс будет открыт с участием самого Месси. И будем уверены, что клуб выжмет максимальную выгоду и из этого.
Я вот это читаю и у меня вопрос, а кто не играет в своей зоне комфорта. Тоесть почему на поле у каждого игрока своя роль и место, может потому что тренер определяет каждому игроку его зону комфорта и дает соответственные задачи для достижения результата??
Лично я полностью был согласен когда игра шла через Месси и приносило результат. Если б я был тренером то думаю давал бы точно такие установки чтобы достичь результата. А почему бы нет??
Кроме того Месси может и ходил в основном пешком по полю, но он не стоял как столб в штрафной соперника в ожидании идеального паса от одноклубника для замыкания в полупустые ворота за голкипером. Вот таких замыкателей и можно назвать игрок зоны комфорта зависящий от одноклубника, от его мастерства для представления ноги или головы после идеального паса. Согласен??
А Месси пахал, да не как бегунок, но пахал.
Я вот это читаю и у меня вопрос, а кто не играет в своей зоне комфорта. Тоесть почему на поле у каждого игрока своя роль и место, может потому что тренер определяет каждому игроку его зону комфорта и дает соответственные задачи для достижения результата??
Лично я полностью был согласен когда игра шла через Месси и приносило результат. Если б я был тренером то думаю давал бы точно такие установки чтобы достичь результата. А почему бы нет??
Кроме того Месси может и ходил в основном пешком по полю, но он не стоял как столб в штрафной соперника в ожидании идеального паса от одноклубника для замыкания в полупустые ворота за голкипером. Вот таких замыкателей и можно назвать игрок зоны комфорта зависящий от одноклубника, от его мастерства для представления ноги или головы после идеального паса. Согласен??
А Месси пахал, да не как бегунок, но пахал.
Дай Рону перейти в Аль Наср с Кроосом, Модричем и Куртуа, тоже будет эффект другой.
Но это отступление. Я написал уже ниже всё. Там любой зажигал и пример Чичарито очевиден. Ибра и вовсе стоя забивал с центра поля голы.
Они просто в одиночку пришли, не забрали половину команды, с кем играли в Европе.
Где ПСЖ и где Чемпионат Мира. В сочетании с Неймаром, Вератти, Мбаппе, Ди Марией , Хакими, Навасом или Донарумой и другими он ничего не смог сделать с ПСЖ на международной арене.
Когда Рон выиграл ЧЕ, он сделал это с Португалией, а не с Реалом. Зачем приплетать сюда клуб? Ты ещё скажи в каких плавках он был в том году и что они были в Париже куплены.
Кучу денег вбухали, собрали звезду на звезде в ПСЖ, а толку не было. Как были чемпионами Франции, так и остались. Не знаешь почему? Наверно Месси забыл пол Барсы перетащить с собой туда. Игрок зоны комфорта. Что в сборной всю дорогу выбирал с кем играть , что в клубах.
Дай Рону перейти в Аль Наср с Кроосом, Модричем и Куртуа, тоже будет эффект другой.
Но это отступление. Я написал уже ниже всё. Там любой зажигал и пример Чичарито очевиден. Ибра и вовсе стоя забивал с центра поля голы.
Они просто в одиночку пришли, не забрали половину команды, с кем играли в Европе.
Где ПСЖ и где Чемпионат Мира. В сочетании с Неймаром, Вератти, Мбаппе, Ди Марией , Хакими, Навасом или Донарумой и другими он ничего не смог сделать с ПСЖ на международной арене.
Когда Рон выиграл ЧЕ, он сделал это с Португалией, а не с Реалом. Зачем приплетать сюда клуб? Ты ещё скажи в каких плавках он был в том году и что они были в Париже куплены.
Кучу денег вбухали, собрали звезду на звезде в ПСЖ, а толку не было. Как были чемпионами Франции, так и остались. Не знаешь почему? Наверно Месси забыл пол Барсы перетащить с собой туда. Игрок зоны комфорта. Что в сборной всю дорогу выбирал с кем играть , что в клубах.
Примеры звезд в МЛС, которые ты привел, вообще мимо. Во-первых, они все переходили в хорошие клубы МЛС, а не в аутсайдер как Месси. Во-вторых, сверкали - громкое слово. Чичарито в лучший сезон в МЛС забил 19 голов, столько же у Месси, хотя он сыграл половину матчей сезона. Месси уже обошел Игуаина по голам, хотя сыграл опять же в 2 раза меньше матчей. В-третьих, Чичарито, Игуаин, Ибра не выиграли ни одного трофея в МЛС.
Примеры звезд в МЛС, которые ты привел, вообще мимо. Во-первых, они все переходили в хорошие клубы МЛС, а не в аутсайдер как Месси. Во-вторых, сверкали - громкое слово. Чичарито в лучший сезон в МЛС забил 19 голов, столько же у Месси, хотя он сыграл половину матчей сезона. Месси уже обошел Игуаина по голам, хотя сыграл опять же в 2 раза меньше матчей. В-третьих, Чичарито, Игуаин, Ибра не выиграли ни одного трофея в МЛС.
А далее любительская лига, где даже Чичарито сверкал и был звездой. О чем ты говоришь?
Каждый игрок из Европы кто приезжал в США , был звездой и рвал там всё. Тот же Ибра, тот же игуаин.
А далее любительская лига, где даже Чичарито сверкал и был звездой. О чем ты говоришь?
Каждый игрок из Европы кто приезжал в США , был звездой и рвал там всё. Тот же Ибра, тот же игуаин.
Он и на поле делал и до сих пор делает разницу.
Лучший в истории футбола игрок!
Он и на поле делал и до сих пор делает разницу.
Лучший в истории футбола игрок!