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Умер двукратный серебряный призёр чемпионата мира Йохан Нескенс

вчера, 17:29

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Йохан Нескенс умер на 74-м году жизни.

Вместе с национальной командой он дважды становился серебряным призёром чемпионата мира (1974, 1978), а также выигрывал бронзовые медали Евро в 1976-м.

На клубном уровне выигрывал с «Аяксом» чемпионат Нидерландов (1972, 1973), Кубок страны (1971, 1972), Кубок европейских чемпионов (1970/71, 1971/72, 1972/73), Суперкубок УЕФА (1972, 1973) и Межконтинентальный кубок (1972). С «Барселоной» побеждал в Кубке Испании (1978) и Кубке обладателей кубков УЕФА (1978/79). В составе «Нью-Йорк Космос» побеждал в Североамериканской футбольной лиге (1980, 1982).

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