Умер двукратный серебряный призёр чемпионата мира Йохан Нескенс

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вчера, 17:29

Бывший полузащитник сборной Нидерландов умер на 74-м году жизни.

Вместе с национальной командой он дважды становился серебряным призёром чемпионата мира (1974, 1978), а также выигрывал бронзовые медали Евро в 1976-м.