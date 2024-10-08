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У Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции

вчера, 13:47

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может вернуться в сборную Франции.

Сообщается, что в данном случае может повториться сценарий Зинедина Зидана, который завершил выступление в национальной команде, а через некоторое время вернулся и был капитаном коллектива на чемпионате мира-2006.

В последние годы Гризманн чувствовал себя недооцененным в сборной. При необходимости он готов вернуться в команду и стать одним из главных лиц проекта.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:59
как в мультике про Карлсона ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:22
Рано его ушли из сборной,играет то неплохо.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:54
..у Дешама другие мысли: «Погба понимает, что сможет вернуться в футбол, я рад за него», во это сценарий...Гризманн нервно курит в сторонке... Как можно из двух заметок сделать утку,не благодарите!
STVA 1
STVA 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:39
Ага! Именно это и хотел!Но что-то не срослось!Спасибо!
Брулин
Брулин
вчера в 15:13
Гризманн конечно не Зидан, но Дешам явно перегнул когда Мбаппе сделал капитаном, есть на что обижаться, безусловно!
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:47
Я вообще вот этого состояния "ушел из сборной" не понимаю категорически! Если ушел, то куда, за испанию играть? Если завершил, то почему в клубе играет дальше? То есть тренер к нему подходит: "Гризман, ты нам нужен, завтра там с какой ни-будь бельгией играем" А он ответит: "Я же объявил что ушел, ты что забыл?" Не понимаю вот этого! национальная команда это сборная лучших, неважно какого возраста. обиды тут нечего строить
Baggio R.
Baggio R. ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:45
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:39
Интересно какой там план, ждём с нетерпением, заинтриговал.
STVA 1
STVA 1 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 14:36
Хотел видео это вставить а ни фига не дает(((
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:30, ред.
"При необходимости он готов вернуться в команду и стать одним из главных лиц проекта". - Интересно, а что думает на сей счёт главный "архитектор" Дешам?)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:26
Время Гризманна в Сборной Франции безвозвратно ушло. И нечего примерять на Антуана ситуацию с Зинедином Зиданом. Их нельзя сравнивать совершенно. Один был лидером - присутствие Зизу на поле вдохновляло всех остальных на подвиги... А Гризманн тряпка, что он ярко подтвердил в Барселоне.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:11
Никогда не говори никогда.... посмотрим что выгорит из этой затеи.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:10
Почему-то вспомнилось:
-Есть ли у Вас план, Мистер Фикс?
-У меня всегда есть план, Мистер Фикс!
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