Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может вернуться в сборную Франции.
Сообщается, что в данном случае может повториться сценарий Зинедина Зидана, который завершил выступление в национальной команде, а через некоторое время вернулся и был капитаном коллектива на чемпионате мира-2006.
В последние годы Гризманн чувствовал себя недооцененным в сборной. При необходимости он готов вернуться в команду и стать одним из главных лиц проекта.
-Есть ли у Вас план, Мистер Фикс?
-У меня всегда есть план, Мистер Фикс!
-Есть ли у Вас план, Мистер Фикс?
-У меня всегда есть план, Мистер Фикс!