У Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции

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вчера, 13:47

Нападающий «Атлетико» может вернуться в сборную Франции.

Сообщается, что в данном случае может повториться сценарий , который завершил выступление в национальной команде, а через некоторое время вернулся и был капитаном коллектива на чемпионате мира-2006.

В последние годы Гризманн чувствовал себя недооцененным в сборной. При необходимости он готов вернуться в команду и стать одним из главных лиц проекта.