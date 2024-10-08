Иньеста хотел завершить карьеру в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» , который ранее завершил карьеру, признался, что хотел сделать это, защищая цвета каталонского клуба.

Последний матч в составе «Барсы» (В 38-м туре Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (1:0) в сезоне 2017/18 — прим. ред.) был одним из самых запоминающихся в моей жизни. Я помню, как все произошло. Разумеется, перед уходом в голову приходили разные мысли.

Я хотел завершить карьеру в «Барсе», однако в этой команде необходимо выкладываться на 300 процентов, и я понимал, что уже так не смогу. У болельщиков остались замечательные воспоминания. Игрок ушел в подходящий момент, и это навсегда.

После всего, за что я сражался, я не хотел уходить слишком поздно или когда меня будут воспринимать с негативом. Это был идеальный момент.