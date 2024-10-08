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Иньеста хотел завершить карьеру в «Барселоне»

вчера, 14:58

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который ранее завершил карьеру, признался, что хотел сделать это, защищая цвета каталонского клуба.

Последний матч в составе «Барсы» (В 38-м туре Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (1:0) в сезоне 2017/18 — прим. ред.) был одним из самых запоминающихся в моей жизни. Я помню, как все произошло. Разумеется, перед уходом в голову приходили разные мысли.

Я хотел завершить карьеру в «Барсе», однако в этой команде необходимо выкладываться на 300 процентов, и я понимал, что уже так не смогу. У болельщиков остались замечательные воспоминания. Игрок ушел в подходящий момент, и это навсегда.

После всего, за что я сражался, я не хотел уходить слишком поздно или когда меня будут воспринимать с негативом. Это был идеальный момент.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:54
Иньеста хорош, ну как же хорош Модрич? Который держит такой же уровень и в 39? Смотрю матчи Реала, и Хорват там бегает чуть ли не больше всех, физика на месте, все остальное тоже
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:32
Надеюсь, клуб сделает что то хорошее чтоб Иньеста был структуре Барселоны на заметной роле
shlomo
shlomo
вчера в 16:33
Очень грамотное и мудрое решение тогда было принято. Ну а теперь можно и вернуться....тренер, скаут – без разницы. Все фанаты футбола точно будут рады.
Брулин
Брулин
вчера в 16:20
Помню, Иньеста говорил, что никогда не будет тренировать профессиональных футболистов. Уверен, в том или ином качестве он появится в своей Альма-матер.
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 16:08
Было бы красиво, если бы закончил в Барсе. Худшим бы точно не был
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:37
Андрес был умным игроком и ещё раз подтвердил одну из негласных истин в футболе - "уходить надо вовремя"...
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