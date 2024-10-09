Роналду встретился с руководством «Аль-Насра» по поводу продления контракта

По информации источника, перед прибытием в расположение сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду встретился с генеральным директором «Аль-Насра» Гвидо Фиенгой, делегацией Суверенного фонда Саудовской Аравии и представителем Министерства туризма, чтобы обсудить продление контракта с клубом.
Встреча прошла позитивно, стороны уверены в скором достижении соглашения.
Действующий договор Роналду с «Аль-Насром» истекает летом 2025 года.
Контракт однозначно подпишут думаю с КР да и КР заинтересован ведь это большой хлеб. Рон это заводила команды, примерно такой антуражности обладал Самюэль Это"о, когда выступал в РПЛ повышая у молодежи и болельщиков интерес к посещению матчей. Цитата КР "Вокруг меня много слухов и лжи — это цена славы".
Контракт однозначно подпишут думаю с КР да и КР заинтересован ведь это большой хлеб. Рон это заводила команды, примерно такой антуражности обладал Самюэль Это"о, когда выступал в РПЛ повышая у молодежи и болельщиков интерес к посещению матчей. Цитата КР "Вокруг меня много слухов и лжи — это цена славы".