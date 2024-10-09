Роналду встретился с руководством «Аль-Насра» по поводу продления контракта

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вчера, 23:39

По информации источника, перед прибытием в расположение сборной Португалии нападающий встретился с генеральным директором «Аль-Насра» Гвидо Фиенгой, делегацией Суверенного фонда Саудовской Аравии и представителем Министерства туризма, чтобы обсудить продление контракта с клубом.

Встреча прошла позитивно, стороны уверены в скором достижении соглашения.

Действующий договор Роналду с «Аль-Насром» истекает летом 2025 года.