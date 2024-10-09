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ГлавнаяНовостиКонтрактыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду встретился с руководством «Аль-Насра» по поводу продления контракта

вчера, 23:39

По информации источника, перед прибытием в расположение сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду встретился с генеральным директором «Аль-Насра» Гвидо Фиенгой, делегацией Суверенного фонда Саудовской Аравии и представителем Министерства туризма, чтобы обсудить продление контракта с клубом.

Встреча прошла позитивно, стороны уверены в скором достижении соглашения.

Действующий договор Роналду с «Аль-Насром» истекает летом 2025 года.

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 09:23
Попросил прибавку за 0 трофеев.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:39
Еще пару лет можно и поиграть.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:50
У него всё там хорошо, забивает голы и радует своей игрой местную публику, так что продлят однозначно.
x93wrgcz8g9s
x93wrgcz8g9s
сегодня в 06:54
Похоже нет больше достойных предложений, или не каждый может выполнить его запросы
gdgnaa37x6pm
gdgnaa37x6pm
сегодня в 06:28
Надо просить прибавки к зарплате...
112910415
112910415
сегодня в 06:15
даёшь пожизненный !
ABir
ABir
сегодня в 05:57
Если позитивно проявит себя в играх за сборную, то условия контракта могут еще улучшатся
nb5u8xn4dt73
nb5u8xn4dt73
сегодня в 03:52
Человек наслаждается игрой, зарабатывая хорошие деньги. И деньги мотивируют игрока. Месси не исключение. Две легенды нашего поколения.
Контракт однозначно подпишут думаю с КР да и КР заинтересован ведь это большой хлеб. Рон это заводила команды, примерно такой антуражности обладал Самюэль Это"о, когда выступал в РПЛ повышая у молодежи и болельщиков интерес к посещению матчей. Цитата КР "Вокруг меня много слухов и лжи — это цена славы".
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:46
Аль-Насру нужно имя, а дырявый гей-нарцисс никому не нужен, так, что будет верблюдами наслаждаться ещё долго.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:12
До 2030 продлит, будут еще играть и играть.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:50
А что там думать, надо продлить контракт. Роналду свою задачу выполняет хорошо - забивает он исправно и много. Сейчас равных Криштиану игроков в чемпионате Саудовской Аравии просто нет. Может этот контракт не станет последним. Он же собирается забить тысячу голов.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:26
Похоже Рона не выгонят оттуда)))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:42
Интересно, а трансферы для усиления состава будут? Или это дозволено только команде принца Аль-Хилялю?
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