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Тарханов: «В этом сезоне „Локомотив“ точно закончит в пятёрке лучших»

вчера, 09:30

Российский тренер Александр Тарханов заявил «Матч ТВ», что московский «Локомотив» однозначно завершит сезон РПЛ в пятерке лучших.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков после 11 туров. Москвичи уступают «Краснодару» по дополнительным показателям. На третьей строчке с 26 очками идет «Зенит».

Думаю, что в пятерке будут. Другие команды тоже борются за высокие места. Там и «Зенит», и «Краснодар». ЦСКА и «Спартак» тоже наступают. В общем, большая группа. Тут вопрос в том, насколько «Локомотив» сможет выдерживать конкуренцию на протяжении всего сезона. Это сложный процесс. В пятерке, повторюсь, однозначно будут. А там как сложится.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:23
Прогнозы это пустое сотрясание воздуха, будь он хоть метеорологический, хоть спортивный. А такие, очевидные, вообще не заслуживают внимания. Ни разу!
112910415
112910415
вчера в 11:40
скверный прогноз !
первое место - аплодисменты, переходящие в овацию.
пятое место - недовольный свист болельщиков ...
Wollet
Wollet
вчера в 10:50
Пустые слова, ни о чем.
9fb8m2ka28ww
9fb8m2ka28ww
вчера в 10:43
Какой тренер, такой и оракул.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:01
Такой, осторожный прогноз от Александра Фёдоровича...)
Гость
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