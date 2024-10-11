Тарханов: «В этом сезоне „Локомотив“ точно закончит в пятёрке лучших»

Российский тренер заявил «Матч ТВ», что московский «Локомотив» однозначно завершит сезон РПЛ в пятерке лучших.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков после 11 туров. Москвичи уступают «Краснодару» по дополнительным показателям. На третьей строчке с 26 очками идет «Зенит».