Тарханов: «В этом сезоне „Локомотив“ точно закончит в пятёрке лучших»

Российский тренер Александр Тарханов заявил «Матч ТВ», что московский «Локомотив» однозначно завершит сезон РПЛ в пятерке лучших.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков после 11 туров. Москвичи уступают «Краснодару» по дополнительным показателям. На третьей строчке с 26 очками идет «Зенит».
Думаю, что в пятерке будут. Другие команды тоже борются за высокие места. Там и «Зенит», и «Краснодар». ЦСКА и «Спартак» тоже наступают. В общем, большая группа. Тут вопрос в том, насколько «Локомотив» сможет выдерживать конкуренцию на протяжении всего сезона. Это сложный процесс. В пятерке, повторюсь, однозначно будут. А там как сложится.
первое место - аплодисменты, переходящие в овацию.
пятое место - недовольный свист болельщиков ...
первое место - аплодисменты, переходящие в овацию.
пятое место - недовольный свист болельщиков ...