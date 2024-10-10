Бывший игрок «Спартака» считает, что Тюкавин заслуженно критиковал Денисова

Бывший защитник «Спартака» высказался о словах нападающего «Динамо» в адрес защитника «красно-белых» .

Каждый выражается так, как считает нужным. В ответ нужно отвечать уже делом, а не словами. Тюкавин заявил, что это не обидные слова? Мне бы не было обидно. Но я в следующий раз против нападающего сыграл бы пожестче. А потом, если мы выиграли я бы подошёл к нему и сказал: «Посмотри, где мы, а где ты». Можно было друг друга подкалывать или подшучивать. Конечно, когда что-то говорят про футболиста, он этот момент запоминает. Я бы на месте Денисова играл бы по-другому. Слова Тюкавина в адрес Денисова обоснованы? По факту, да. Он спиной обыграл его и забил. Ты можешь десять раз отобрать мяч, но если один раз тебя обыграют, то ты станешь плохим защитником. Это я знаю на своём примере. Надо более уверенно и объективно знаю. Денисову не надо так сильно подключаться в атаку, а выполнять свою зону ответственности в защите.