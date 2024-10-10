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Бывший игрок «Спартака» считает, что Тюкавин заслуженно критиковал Денисова

вчера, 14:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о словах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в адрес защитника «красно-белых» Данила Денисова.

Каждый выражается так, как считает нужным. В ответ нужно отвечать уже делом, а не словами. Тюкавин заявил, что это не обидные слова? Мне бы не было обидно. Но я в следующий раз против нападающего сыграл бы пожестче. А потом, если мы выиграли я бы подошёл к нему и сказал: «Посмотри, где мы, а где ты». Можно было друг друга подкалывать или подшучивать. Конечно, когда что-то говорят про футболиста, он этот момент запоминает. Я бы на месте Денисова играл бы по-другому. Слова Тюкавина в адрес Денисова обоснованы? По факту, да. Он спиной обыграл его и забил. Ты можешь десять раз отобрать мяч, но если один раз тебя обыграют, то ты станешь плохим защитником. Это я знаю на своём примере. Надо более уверенно и объективно знаю. Денисову не надо так сильно подключаться в атаку, а выполнять свою зону ответственности в защите.

После матча девятого тура чемпионата России против «Спартака» (2:2) Тюкавин сказал, что Денисов слабо играет в обороне. Позже Тюкавин пояснил, что не считает высказывание в адрес Денисова обидным.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:23, ред.
Я не считаю это проблемой, я считаю это болельщицким долгом не забывать о своих традициях и принципах. Основа болельщицкого самоуважения если хотите. Я даже считаю что в идеале так должен мыслить болельщик абсолютно любой команды. Как раз таки связь с реальностью только так и можно сохранить а не прибывать в розовых фантазиях. Единственное что это болезненно и неприятно, но жизнь вообще не сахар в целом.
Capral
Capral
вчера в 17:56
байкал.

Если бы ты знал, Уважал и любил советский футбол, то, никогда не сказал бы подобное...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:46
Ваша проблема в том, что вы говорите о Спартаке как великом клубе в настоящем времени, а надо говорить в прошедшем.
Вы потеряли реальность.
Какой Спартак, такие и футболисты!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Ну вы знаете, от Хлусевича как от деревянного постоянно отлетает мяч, обработки никакой, пасы чужому, а Денисова раз за разом обходят нападающие, что это если не мастерство? Да в Спартаке играют без желания многие уже давно, но тут ещё и видно что эти люди не уровня мастерства даже для Пари НН, не то что для Спартака. Я бы их определил в дворовую любительскую команду, а не в большой профессиональный футбол. Да может именно в Спартак они сами не шли, но в большой футбол сунулись. Я бы постыдился бы на их месте, но не они. И конечно я ответственности не снимаю с руководства и селекции, просто рассматриваю все проблемы в комплексе, раньше игрок чтобы быть достойным имени великой команды сутками отрабатывал то что у него плохо получается, шёл на базу и отрабатывал, и стремился стать лучше, а у этих нет этого стремления, все их стремления видимо сводятся к зарплате побольше.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:20
Вот здесь я с вами согласен!!!
Но не стоит венить игроков, тут как говориться пианист играет как умеет.
Это не вина Денисова, что он играет за Спартак, тут вина руководство и тренера, что Денисов играет за Спартак.
Ну, а Денисов и Хлусевич неплохие футболисты, просто может Спартак не их клуб?
Есть масса примеров, когда в Спартаке были неудачники, а уйдя добивались успехов, причём значительных.
Так может проблема не в игроках, а в самом Спартаке?
Ну или во, что его превратили.
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:01
Потому что мне не нужен миф, мне не нужна красивая обёртка, мне нужен великий Спартак на самом деле, а пока есть вот эти мифы и иллюзии величия не будет настоящего. А Лукойл как раз создаёт эти иллюзии заместо того чтобы делом заниматься, иллюзии футболистов, иллюзии тренеров типа с большим богатым прошлым, иллюзии спортивных директоров и трансферных кампаний. Всё чтобы людям пудрить мозги и не делать настоящих вещей. А я как раз против вот этого и за настоящее не иллюзорное величие
fwsmabg7gvba
fwsmabg7gvba
вчера в 17:00
Тюкавин поступает не корректно совсем.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:57
Вы вообще о чём? Какой сантехник Вася?
Вы говорите, что не хотите уничтожать и разрушать имени великого Спартака, но тут же говорите, что за Спартак играют сантехники Васи, которые танцуют в пачках балет.
Разве вы этими словами восхаляете Спартак? Не😁, вы как раз и развенчиваете миф о величие Спартака.
Продолжайте в том же духе, меня это устраивает.
112910415
112910415
вчера в 16:50
играть надо, а не разговоры разговаривать !
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
Разве это вам решать как должен болеть болельщик? Я не собираюсь потакать этому руководству в деле уничтожения и разрушения великого имени Спартак и буду предъявлять потому что это и есть быть болельщиком и любить команду. А не потакать всему что творят эти вредители. Вы предлагаете сантехника Васю поддерживать когда он в пачке на сцене будет пытаться балет танцевать зная что Вася этим самым и свою жизнь испортит и любителям балета в душу наплюёт. Это же как оправдывать терроризм или типа того, у нас в законодательстве за такое даже статья предусмотрена
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:33, ред.
С разве это вам решать куда они полезли?
Ну, а если уж разбираться по сути, то какие претензии могут быть к игрокам, что они играют в том или ином клубе.
Разве тот же Денисов или Хлусевич сами пришли в Спартак и сказали, что это их места в составе Спартака?
Так может притензии предъявлять не к игрокам, а к тренеру, что их выпускает на поле, руководству, которое заключило ними контракт?
Да к игрокам надо предьявлять претензии, но это должен делать тренер, а болельщики... да собственно само слово говорит само за себя.
Болельщик должен болеть за команду и игроков, ну или не болеть.
А иначе были бы не болельщики, а предъявляльщики.
Денисов, Хлусевич это на данный момент уровень Спартака, который определён руководством команды.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:52, ред.
Совершенно верно, если я скажу про сантехника Васю из ЖЭКа что он плохая балерина то он не обидится потому что это правда так. Зато он может унитаз починить. И на сцену в пачке он не лезет потому что адекватный человек. Что не скажешь про Денисова и его сменщика Хлусевича. Занимались бы своим делом какое бы оно там ни было и никто бы и слова не сказал, а они в футбол полезли.
Capral
Capral
вчера в 14:57
Даже, если Тюкавин сто раз скажет Денисову, что он слабый защитник, то Денисов лучше играть не станет, таланта не хватает. Обижаться можно сколько угодно, но, если от БОГА таланта нет - ничего не поможет. Конечно, ничего гениального Тюкавин не придумал- продавил Денисова, который спал, да еще и повезло, что между ног удачно мяч проскачил, а напарник Денисова не подстраховал. В российском футболе такое вполне возможно. Но тут, вопрос к самому Тюкавину: а он, сам- идеальный, чтобы других критиковать, и часто, у него такие голы получаются? Ещенко, в бытность свою игроком, тоже не был супер надежным защитником. Помню и его автогол, еще за Динамо, и его ошибки в Киеве, и в Спартаке... Все ошибаются. А то, что советует Ещенко- типа, в другой раз сыграй иначе, подойди к Тюкавину и скажи ему: "где ты и где я"- это пацанский, дворовой базар. Видимо, Ещенко еще не повзрослел...)))
Вещий
Вещий
вчера в 14:49
Иногда лучше промолчать.... глядишь и за умного сошел бы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:37
Зачем Тюкавин вообще высказался? Кем он себя возомнил? Может Константин считает, что он звезда? Если это так, почему он, до сих пор, не играет в европейском Топ-клубе. Видимо Тюкавин неправильно оценивает свои способности и возможности. Это путь в никуда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:28
В общем-то он прав. Нужно доказывать делом а не болтать...
Гость
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