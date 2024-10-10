Бывший игрок «Спартака» считает, что Тюкавин заслуженно критиковал Денисова

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о словах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в адрес защитника «красно-белых» Данила Денисова.
Каждый выражается так, как считает нужным. В ответ нужно отвечать уже делом, а не словами. Тюкавин заявил, что это не обидные слова? Мне бы не было обидно. Но я в следующий раз против нападающего сыграл бы пожестче. А потом, если мы выиграли я бы подошёл к нему и сказал: «Посмотри, где мы, а где ты». Можно было друг друга подкалывать или подшучивать. Конечно, когда что-то говорят про футболиста, он этот момент запоминает. Я бы на месте Денисова играл бы по-другому. Слова Тюкавина в адрес Денисова обоснованы? По факту, да. Он спиной обыграл его и забил. Ты можешь десять раз отобрать мяч, но если один раз тебя обыграют, то ты станешь плохим защитником. Это я знаю на своём примере. Надо более уверенно и объективно знаю. Денисову не надо так сильно подключаться в атаку, а выполнять свою зону ответственности в защите.
После матча девятого тура чемпионата России против «Спартака» (2:2) Тюкавин сказал, что Денисов слабо играет в обороне. Позже Тюкавин пояснил, что не считает высказывание в адрес Денисова обидным.
Ну, а если уж разбираться по сути, то какие претензии могут быть к игрокам, что они играют в том или ином клубе.
Разве тот же Денисов или Хлусевич сами пришли в Спартак и сказали, что это их места в составе Спартака?
Так может притензии предъявлять не к игрокам, а к тренеру, что их выпускает на поле, руководству, которое заключило ними контракт?
Да к игрокам надо предьявлять претензии, но это должен делать тренер, а болельщики... да собственно само слово говорит само за себя.
Болельщик должен болеть за команду и игроков, ну или не болеть.
А иначе были бы не болельщики, а предъявляльщики.
Денисов, Хлусевич это на данный момент уровень Спартака, который определён руководством команды.
Ну, а если уж разбираться по сути, то какие претензии могут быть к игрокам, что они играют в том или ином клубе.
Разве тот же Денисов или Хлусевич сами пришли в Спартак и сказали, что это их места в составе Спартака?
Так может притензии предъявлять не к игрокам, а к тренеру, что их выпускает на поле, руководству, которое заключило ними контракт?
Да к игрокам надо предьявлять претензии, но это должен делать тренер, а болельщики... да собственно само слово говорит само за себя.
Болельщик должен болеть за команду и игроков, ну или не болеть.
А иначе были бы не болельщики, а предъявляльщики.
Денисов, Хлусевич это на данный момент уровень Спартака, который определён руководством команды.
Вы говорите, что не хотите уничтожать и разрушать имени великого Спартака, но тут же говорите, что за Спартак играют сантехники Васи, которые танцуют в пачках балет.
Разве вы этими словами восхаляете Спартак? Не😁, вы как раз и развенчиваете миф о величие Спартака.
Продолжайте в том же духе, меня это устраивает.
Вы говорите, что не хотите уничтожать и разрушать имени великого Спартака, но тут же говорите, что за Спартак играют сантехники Васи, которые танцуют в пачках балет.
Разве вы этими словами восхаляете Спартак? Не😁, вы как раз и развенчиваете миф о величие Спартака.
Продолжайте в том же духе, меня это устраивает.